/Поглед.инфо/ Анализаторът Елена Пустовойтова представя дълбок разрез на геополитическата истерия около т.нар. „Сувалкски коридор“. Докато западните медии рисуват апокалиптични картини на руска инвазия, истинската цел е ускорена милитаризация на европейските икономики. Според автора, Вашингтон и Брюксел използват балтийските държави като инструмент за изпомпване на средства към военно-промишления комплекс, докато социалното благоденствие на Стария континент се принася в жертва на една изкуствено поддържана военна психоза.

Психозата като бизнес модел: Как Европа се готви за „неизбежното“

Днес средностатистическият европеец, който се доверява безкритично на западните медии, живее в състояние на постоянна параноя. Пропагандата е толкова всеобхватна, че едва ли някой се съмнява: Русия е готова всеки момент да атакува неговата ферма, пекарна или градско кафене. Целта на „московчани“ според този разказ е абсурдно примитивна – да се докопат до френското шампанско и немските вурстове. Тази ирационална картина обаче има много рационални финансови изражения.

Шведското правителство вече инвестира колосалните 100 милиона крони за обновяване на 64 000 ядрени убежища. Германия, някогашният икономически двигател на Европа, въвежда уроци по гражданска защита в училищата, подготвяйки децата за война с Русия. В Обединеното кралство гражданите са съветвани да се презапасяват с храна и вода за 72 часа, заради хипотетични саботажи срещу подводната инфраструктура. В този общ хор на страха най-силно крещят балтийските държави.

В анализа на Поглед.инфо се отбелязва, че тази „кучешка преданост“ на Литва, Латвия и Естония към трансатлантическите връзки не е безплатна. Вашингтон наскоро отпусна 170 милиона евро за отбраната на балтийското трио, но тези пари реално не напускат САЩ. Те отиват директно в сметките на американските оръжейни компании, докато балтийците се превръщат в предна линия на един потенциален, но ненужен конфликт.

Географската уязвимост и стратегическата митология на Сувалки

Сувалкският пролом, тесен сухопътен участък от около 40 мили между Полша и Литва, се представя от стратезите на НАТО като „Ахилесовата пета“ на Алианса. Разположен между руската Калининградска област и Беларус, той е единствената сухопътна връзка на пакта с балтийските му членове. Агния Григас от Атлантическия съвет (мозъчният тръст на НАТО) активно прокарва тезата, че именно тук Русия ще тества решимостта на Запада.

В момента около този пролом се изграждат нови полигони, като Капчиамиестис в Литва. Те не са просто тренировъчни площадки, а места за маневри на ниво батальон и бригада с бойни стрелби. Плашилото е ясно: на 170 километра разстояние са руските ракети „Искандер“ и Балтийският флот. Въпреки това, както често се подчертава в Поглед.инфо, Русия многократно е предлагала официални договори за ненападение и юридически обвързващи гаранции за сигурност, които Западът арогантно пренебрегва.

Реалният баланс на силите: Между конвенционалната слабост и ядрения паритет

Институтът „Куинси“ за отговорно държавно управление във Вашингтон предлага изненадващо трезва оценка, която контрастира с медийната истерия. Техните анализи показват, че Русия няма нито капацитета, нито намерението да води агресивна война срещу НАТО. Москва възприема Алианса като враждебен, но разбира, че в една конвенционална война предимството на Запада е смазващо.

НАТО разполага с трикратно предимство в сухопътните сили, десеткратно във военновъздушната мощ и огромно превъзходство по море. Общият БВП на Алианса е двадесет пъти по-голям от руския, а бюджетът за отбрана – три и половина пъти по-голям от този на Русия и Китай взети заедно. „Путин няма да нападне НАТО, защото Русия би загубила бързо“, заключават американските експерти. Парадоксът обаче е, че прекомерният натиск от страна на Запада принуждава Русия да разчита все повече на своя ядрен арсенал, където е налице пълен паритет. В този сценарий „победители“ няма да има, а съвременната цивилизация ще приключи за 30 минути.

Геоикономическата логика: От „масло“ към „оръжие“

Защо тогава е необходима тази истерия? Отговорът се крие в икономическата задънена улица, в която попадна Брюксел. След като прекъснаха връзките си с евтините руски енергийни ресурси, европейските елити, начело с Урсула фон дер Лайен, блокираха собствената си индустрия. Милитаризацията на икономиката се представя като нов двигател на растежа, но това е краткотрайна илюзия.

Военните разходи на ЕС са скочили с 80% за последната година, като тези средства се отклоняват директно от социалните програми. Обединена Европа, която беше най-удобното място за живеене, се превръща във военен лагер. Стратегията за устойчиво развитие е мъртва, а континентът е изправен пред икономически спад и потенциален разпад на съюза на слаби, независими държави.

Тръмп и краят на европейските илюзии

Европейските правителства демонстрират „престорена омраза“ към Москва, защото Брюксел сам се вкара в капан, от който няма изход. Единственият начин да се възстанови индустриалната мощ е достъпът до евтини суровини, но Брюксел иска да ги получи чрез „колениченето на Путин“, а не чрез равноправен диалог.

Доналд Тръмп, със своя прагматизъм, изглежда е разбрал тази безизходица. Той не изпитва топли чувства към никого, но води САЩ към победа в една война, която изтощава Европа. За Вашингтон Украйна и европейският социален мир са просто разменна монета. Въпросът не е дали Русия ще атакува, а колко дълго европейските граждани ще търпят да заменят маслото си за куршуми, които обслужват чужди интереси.

