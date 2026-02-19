/Поглед.инфо/ В новия си аналитичен обзор военният кореспондент Игор Бондаренко разкрива драматичната ситуация на Запорожкия фронт, където „мъглата на войната“ крие мащабни сблъсъци и геополитически залози. Докато Киев отчаяно изтегля резерви от всички посоки, за да организира „втори Купянск“, данните за загубите стават смразяващи. Анализът проследява тактическите маневри в Донбас и Запорожие, които чертаят нова реалност на фронтовата линия.

„Мъглата на войната“ и стратегическият нервен център

Настоящата ситуация по протежение на 2000-километровата фронтова линия се характеризира с изключителна динамика и информационна несигурност. В така наречения „главен нервен център“ на Източния Запорожки фронт информацията пристига със закъснение, а източниците често си противоречат. Експертите са принудени да сглобяват мозайката на бойните действия парче по парче, опитвайки се да разчетат мащаба на случващото се. Въпреки че темпото на украинското контранастъпление в този сектор изглежда забавено, военни анализатори, сред които и Юрий Подоляка, предупреждават, че това може да е само „разузнаване с бой“.

Според наличните данни, Киев подготвя безпрецедентен удар, чиято цел е реванш за неуспехите през 2023 година. Идеята за „втори Купянск“ край Запорожие не е просто пропагандно клише, а опит за оперативно обкръжение, за което се изтеглят резерви дори от най-критичните участъци на фронта. В анализите на Поглед.инфо се отбелязва, че тази стратегия носи огромен риск от оголване на други флангове, което руското командване вече започва да използва.

Операция по освобождаването на Донбас: Донецкият фронт и Новопавловка

Докато вниманието е приковано към Запорожие, на Донецкия фронт в посока Новопавловка избухнаха ожесточени боеве. Руските войски възобновиха активните си настъпателни действия на административната граница между Днепропетровска област и ДНР. Основните сблъсъци в момента са концентрирани по южния бряг на река Солона.

Руските части отново навлязоха в Новомиколаевка – населено място, което беше превзето от украинските сили през лятото на 2025 г. Към момента руските сили контролират източните покрайнини и се борят за центъра на селото. Паралелно с това, руските войски напреднаха на запад от бетонните укрепления, строени още от 2014 г., пресичайки регионалната граница и заемайки стратегически позиции в горските масиви. Това им осигурява трамплин за по-нататъшен натиск върху украинските отбранителни линии. Очаква се в следващите часове усилията да бъдат насочени към пълното прочистване на Новомиколаевка и установяване на стабилен контрол по поречието на река Солена.

Адът в Константиновка: Индустриални зони и градски боеве

В Константиновското направление руските щурмови групи продължават настъплението си, постигайки сериозни успехи южно от града. В югозападния сектор частите са се окопали западно от гористото дере, водещо към Илиновка, и са напреднали в източните части на селото.

В източния сектор са превзети нови окопи северно от главната магистрала, като се осъществява проникване в югозападните предградия на Константиновка през индустриалната зона. Боевете са изключително тежки, водейки се буквално за всяка многоетажна сграда в районите „Южен“, „Нулевой“, „Солнечен“ и „2-ри район“. Частният сектор в районите „Берестовая“ и „Прогресивна“ също е арена на непрестанни атаки и контраатаки.

На североизток руските части са започнали обкръжаване на Червоне, където се образуват обширни „сиви зони“. Тези зони позволяват извършването на локални маневри, които поставят украинските гарнизони в изключително неизгодно положение. Използването на тежки авиационни бомби ФАБ-250 и ФАБ-500 по контролни центрове за безпилотни апарати в Гришино и позиции на ПВО в Охримовка и Ветеринарна парализира логистиката на ВСУ.

Запорожкият разлом: Гуляйполе и Омелниковка

В Запорожка област руските войски демонстрират успех в сектора Омелниковка. На юг от Гуляйполе са отблъснати поредица от украински контраатаки, като руските бойци са си върнали позициите по горските линии западно от магистралата. Настъплението се развива и по железопътната линия, където се водят боеве за пълно възстановяване на контрола.

В северозападния сектор малки щурмови групи напредват към Зализничное. Въпреки съобщенията за освобождаването на селището, боевете в централната и западната му част продължават. Украинските въоръжени сили оказват яростна съпротива, използвайки бронирана техника и дронове, за да забавят руския натиск. В същото време руските сили са заели позиции в овраг източно от Цветково, прониквайки в самото село, което в момента е в „сивата зона“. Това създава плацдарм за по-нататъшни операции в дълбочина.

Стратегията на Киев: Рискованият залог на „Втория Купянск“

Александър Зимовски, бивш беларуски депутат и журналист, подчертава, че Киев залага всичко на една карта – създаването на нов мащабен конфликтен възел край Запорожие, по подобие на Купянск. За тази цел са изтеглени елитни щурмови части от Купянския сектор и са прехвърлени в сектора на Гуляйполе.

Разузнавателните данни сочат концентрация на огромни сили: 92-ра отделна щурмова бригада, 24-ти, 33-ти, 210-ти, 225-ти и 425-ти отделни щурмови полкове и батальони. Тези формирования са ангажирани в механизирани атаки с използване на западна бронирана техника, но според военния наблюдател Дмитрий Дегтярев, инерцията на тези атаки вече започва да се изчерпва. Докато в началото на офанзивата са регистрирани по 8-10 атаки на денонощие, сега те са спаднали до три.

Пропаганда срещу реалност: Числата на смъртта

Украинската страна се опитва да поддържа медиен образ на „победа“, твърдейки, че са отвоювани 26 населени места и над 200 квадратни километра територия. Въпреки това, липсват каквито и да е кадри за обективен контрол, които да потвърдят тези думи. Американски картографи често „чертаят“ успехи, които не съществуват на терен.

Реалността е много по-мрачна за Киев. Както често се отбелязва в публикациите на Поглед.инфо, цената на политически мотивираните офанзиви се измерва в хиляди човешки животи. Само в битките за Терновато през последните седмици са загинали над 6000 украински войници. Изтекли данни в украинските медии рисуват катастрофална картина:

Орехово: Практически унищожени 47-ма, 82-ра, 116-та, 117-та и 118-та бригади – загуби над 45 000 души.

Курско направление: Загуби около 80 000 души.

Бахмут: Около 100 000 души загуби.

Авдеевка: До 30 000 души.

Общият мащаб на загубите на ВСУ, според вътрешни украински оценки, вече надхвърля стряскащата цифра от 1,5 милиона военнослужещи (убити и тежко ранени). Тази демографска и военна катастрофа поставя под въпрос способността на Украйна да продължи военните действия в дългосрочен план, независимо от западните доставки. Контранастъплението край Запорожие, вместо да донесе стратегически обрат, рискува да се превърне в последното издихание на една изтощена армия.

Доц. Григор Сарийскив "Поглед.инфо на живо" - Първо предаване с публика

Какво се случва с парите ви?

Кой печели от кризата?

България в новия финансов ред

Еврозона или периферия

Големите сили и малките икономики

Среща лице в лице с доц. Григор Сарийски.

Анализ без монтаж. Отговори без заобикалки.

В студиото на „Поглед.инфо“: 25 февруари 2026 г., сряда, 19.00 часа, пл. "П.Р.Славейков" №4-А, ет.2 /плюс партер/

Първото издание на „Поглед.инфо НА ЖИВО“ – среща с водещия и специален гост в студиото - доц. Григор Сарийски, с присъствие на публика. Едно различно предаване – без монтаж, без филтър, с реални въпроси и директен разговор по най-важните теми на деня.

Повече информация тук: https://epaygo.bg/2432669014

И тук: https://www.facebook.com/events/926559330060257/926559340060256?active_tab=about

ВИДЕО: https://youtu.be/fRsNWWt5gF4

Публиката в залата става част от атмосферата, от енергията и от живия дебат. Това не е просто запис – това е преживяване.

Споделете в групи и сред приятели