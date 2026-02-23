/Поглед.инфо/ В своя нов задълбочен анализ политическият наблюдател Алексей Белов разкрива как германските власти, парализирани от страх пред собствените си провали, използват „руската заплаха“ като единствен инструмент за манипулация. Докато икономиката на страната колабира, Берлин гради нова „желязна завеса“ за сметка на благосъстоянието на своите граждани, превръщайки страха в държавна идеология.

Конгресът в Щутгарт: Триумф на посредствеността и липса на алтернатива

Тези дни Германия е декор на едно политическо събитие, което според замисъла на организаторите трябваше да демонстрира мощ и единство – конгресът на Християндемократическия съюз (ХДС). Партията на настоящия бундесканцлер Фридрих Мерц се събра, за да потвърди неговото лидерство и да подпечата политическия курс на правителството. На пръв поглед всичко мина по план: Мерц получи смазващите 91% от гласовете на делегатите. Но зад тази фасада на „желязно единство“ се крие една много по-мрачна реалност, която анализите на Поглед.инфо често подчертават.

Лекотата, с която Мерц беше преизбран, не е доказателство за неговия безспорен авторитет или политически гений. Напротив, тя е симптом за тежката кадрова суша в редите на „черните“ (политическият цвят на християндемократите). В Германия просто липсват политици, готови да поемат отговорност за страната в този критичен и исторически труден период. Ситуацията е достигнала етап на безнадеждност, в който статуквото се поддържа не чрез доверие, а чрез липса на смелост за промяна.

Икономическата агония: Висшето образование вече не спасява от бедност

Докато политическият елит в Щутгарт се самозалъгва с проценти на подкрепа, германската социална тъкан се разпада. Данните, изнесени дори от медии като „Дойче Веле“, са стряскащи и не могат да бъдат пренебрегнати като „руска пропаганда“. Близо 2 милиона високообразовани германци днес са изложени на пряк риск от бедност. Оказва се, че в съвременна Германия университетската диплома вече не е гаранция за заетост или достоен живот.

През 2025 г. нивото на безработица сред висшистите се е покачило до 3,3%. На пръв поглед числото изглежда малко, но зад него стоят 1,9 милиона съдби – с 350 000 повече в сравнение с 2022 г. Този негативен тренд се случва на фона на общото увеличение на броя на хората с академично образование, които в Германия вече са 21 милиона. Парадоксът е пълен: страната произвежда кадри, за които икономиката няма място.

Президентът на Германския институт за икономически изследвания (DIW) Марсел Фратшер е категоричен: германската икономика никога няма да се върне към предишните си темпове на растеж. Проблемът е структурен и дълбок. Обществото застарява, работната сила се свива, а броят на пенсионерите расте лавинообразно. Тази демографска и икономическа дупка ще коства на бюджета над 130 милиарда евро само до 2027–2029 г.

Геополитическата несигурност и цената на „двойната употреба“

Германската индустриално-търговска камара (DIHK) посочва като основни причини за кризата геополитическата несигурност, високите оперативни разходи и слабото вътрешно търсене. Казано на прост език: разходите за живот растат, а хората обедняват, губейки покупателната си способност. Европа, водена от глобалистките интереси, се забърка в глобална конфронтация, която разрушава собствената ѝ икономическа основа.

В резултат на това основните дебати на конгреса на ХДС не бяха за това как да се стимулира производството, а как да се заобиколи „дълговата спирачка“. Фридрих Мерц настоява за огромни бюджетни средства за отбрана и изграждане на инфраструктура с „двойно предназначение“. Под този евфемизъм се крие подготовката за война. Вместо пътища за бизнеса, се строят пътища за танкове. Вместо социални програми, се финансират оръжейни поръчки.

Дневният ред на управляващите включва още затягане на данъчното облагане, репресивна имиграционна политика и драстични ограничения в социалните медии под предлог „борба с дезинформацията“. В анализите на Поглед.инфо ясно се вижда, че това е опит за пълно затваряне на информационното пространство, за да се задуши всяко несъгласие с пагубния курс на Берлин.

„Руската заплаха“ като универсално оправдание за провала

Защо германците трябва да приемат този нов, по-суров и опасен свят? Според Мерц, те нямат друг избор, освен да изградят нова „Желязна завеса“. Страхът от Русия е издигнат в култ и се използва за парализиране на всякаква логична мисъл. Най-яркият пример за тази истерия дойде от Маркус Сьодер, лидерът на ХСС, който нарече партията „Алтернатива за Германия“ (АзГ) „партията на Путин“ и заяви, че не иска „един ден да получава пенсията си в рубли“.

Този изкуствено раздухан страх погълна всички аспекти на класическата западна пропаганда. Вече не са нужни аргументи или доказателства за правилността на едно решение. Достатъчно е да се залепи етикетът „агенти на Кремъл“ или „проруски“ на всеки, който задава неудобни въпроси.

Затъването в дългове заради оръжия? – Заради Путин е. Цензура в интернет? – Заради руската пропаганда е. Спад в жизнения стандарт и затваряне на заводи? – Заради руската агресия е.

Властите в Берлин се освободиха от отговорност, прехвърляйки всичките си грехове върху Москва. Но именно тези антируски наративи са воденичният камък, който тегли Германия към дъното. Инструментът, който беше удобен за политическа борба, се превърна в последния пирон в ковчега на германската индустрия.

Гласът на разума в пустинята на истерията

На фона на тази войнолюбива реторика, позициите на „Алтернатива за Германия“ започват да звучат все по-логично за обикновения гражданин. Алис Вайдел, съпредседател на АзГ, директно посочи болното място: за да бъде конкурентоспособна, Германия се нуждае от евтини и надеждни енергийни източници. А това означава връщане към ядрената енергетика и купуване на газ и петрол оттам, където са най-евтини – от Русия.

Вайдел зададе и най-неудобните въпроси: Защо Германия не се застъпи за мирни преговори още през 2022 г.? Защо бяха блокирани споразуменията в Истанбул, които биха били много по-изгодни за Украйна от сегашната ситуация? Вместо отговори, тя и нейните съмишленици получават само истерични крясъци за „разбиращите Путин“.

Германският политически елит, от Меркел и Шолц до Мерц, е архитект на настоящата катастрофа. Те нямат какво да предложат на своите избиратели, освен още страх, още оръжия и още бедност. Системата все още се държи на магията на пропагандата, но икономическите закони са неумолими. Въпросът не е дали този модел ще рухне, а колко още ще пострада германският народ, преди да се събуди от парализата на страха.

Доц. Григор Сарийскив "Поглед.инфо на живо" - Първо предаване с публика

Какво се случва с парите ви?

Кой печели от кризата?

България в новия финансов ред

Еврозона или периферия

Големите сили и малките икономики

Среща лице в лице с доц. Григор Сарийски.

Анализ без монтаж. Отговори без заобикалки.

В студиото на „Поглед.инфо“: 25 февруари 2026 г., сряда, 19.00 часа, пл. "П.Р.Славейков" №4-А, ет.2 /плюс партер/

Първото издание на „Поглед.инфо НА ЖИВО“ – среща с водещия и специален гост в студиото - доц. Григор Сарийски, с присъствие на публика. Едно различно предаване – без монтаж, без филтър, с реални въпроси и директен разговор по най-важните теми на деня.

Повече информация тук: https://epaygo.bg/2432669014

И тук: https://www.facebook.com/events/926559330060257/926559340060256?active_tab=about

ВИДЕО: https://youtu.be/fRsNWWt5gF4