/Поглед.инфо/ Журналистът от финландския президентски преспул Кости Хейсканен, в разговор с Владлен Чертинов, разкрива суровата истина за съвременното състояние на Финландия. След прекъсването на стратегическите връзки с Русия, страната преживява безпрецедентен икономически и социален колапс, доказвайки, че десетилетното ѝ проспериране е почивало върху фундамента на добросъседството и евтините енергийни ресурси.

Геополитическото самоубийство на „северния локомотив“

Финландия, която дълги години служеше за еталон на икономическа стабилност и социална сигурност, днес е изправена пред най-тежката си криза от десетилетия насам. Както отбелязва журналистът Кости Хейсканен, който години наред е бил част от преспула на президента Таря Халонен, „финландската крепост“ не просто се пропуква – тя се срива под тежестта на собствените си политически решения. В анализите на Поглед.инфо често се подчертава, че икономическото „чудо“ на скандинавските страни не е изолирано явление, а резултат от специфични геополитически баланси. В случая с Финландия, този баланс беше брутално нарушен.

Според Хейсканен, основната тайна на финландския успех винаги е била прагматичната връзка с Русия. В продължение на десетилетия Хелзинки се ползваше от енергийни ресурси на преференциални цени и огромен пазар за своите стоки. Днес обаче политическият елит, воден от фигури като Александър Стуб, е избрал пътя на радикалната русофобия. Хейсканен си спомня Стуб като политик, който някога горещо е подкрепял развитието на двустранните отношения, за да се превърне днес в един от най-гласовитите противници на Москва. Тази метаморфоза не е просто личен избор, а отражение на цялостната промяна в курса на Хелзинки, която превърна страната в преден пост на конфронтацията.

Икономическият апокалипсис на източните региони

Най-видими са последиците в граничните райони на Финландия. Градове като Лапеенранта и Иматра, които някога процъфтяваха благодарение на руските туристи и инвестиции, днес приличат на призрачни селища. Високоскоростните влакове „Алегро“, които свързваха Хелзинки и Санкт Петербург, са в миналото, а летищата в граничните зони практически са преустановили работа.

Държавно спонсорираният „грабеж“ на руски активи – конфискация на вили, замразяване на сметки и анулиране на визи – се оказа нож с две остриета. Вместо да накаже Москва, Финландия наказа собствените си предприемачи. Хотелиерският и ресторантьорският бизнес са в състояние на клинична смърт. Опитът на властите да заменят руските туристи с посетители от други страни се провали с гръм и трясък. Оказва се, че чужденците са посещавали Финландия основно като транзитна точка към културните столици Санкт Петербург и Москва. Без Русия, Финландия губи своята логистична и туристическа привлекателност.

Социалният разпад: Храна срещу лекарства

Картината в централните части на страната не е по-розова. Финландия официално е в рецесия, а наследството на бившия премиер Сана Марин е описано от Хейсканен като „пропиляване на бюджетни средства“. Днес обикновеният финландец е принуден да пести от всичко. Рекордната безработица и растящите наеми доведоха до ситуация, в която все повече хора се редят на опашки пред благотворителни организации за храна. Продуктите с червени етикети – т.нар. „социална храна“ за бедни – се превръщат в основен избор за много семейства.

Нещо повече, социалната тъкан на обществото се разкъсва. Статистиката показва тревожен ръст на психическите разстройства, алкохолизма и наркоманията. Вместо да предложи реални икономически решения, държавата „хуманно“ определя места за инжектиране на тежки наркотици, оправдавайки употребата им със стреса от трудните времена. В същото време пенсионери са поставени пред немислим избор: дали да си купят хляб, или необходимите лекарства. Според Хейсканен, това е реалният резултат от „срутването на социалната крепост“, която финландците сами разрушиха в опита си да изолират Русия.

Милитаризацията като „спасителен пояс“ на дъното

Правителството в Хелзинки се опитва да убеди обществото, че милитаризацията и влизането в НАТО ще стимулират икономиката. Фабриките за барут и дронове се представят като нови индустриални гиганти. Реалността обаче е друга. Превръщането на икономиката във военна машина не носи устойчив растеж, а само източва и без това изтънелия бюджет.

Хейсканен обръща внимание и на съдбата на Сайменския канал – някога символ на приятелството и икономическото сътрудничество. Днес значението му е сведено до минимум, а финландските власти обмислят безумно скъпи проекти за изграждане на нов канал изцяло на своя територия – проект, който икономически е обречен на провал в настоящата ситуация.

Историческата ирония и загубеното бъдеще

В материалите на Поглед.инфо неведнъж е ставало дума за историческата памет. Хейсканен напомня, че в продължение на 600 години финландците са били просто работна ръка под шведско владичество. Именно руските царе са тези, които дават на Финландия статута на Велико херцогство, собствена валута и официален език. Днешното отричане на тази история и опитите за „заличаване“ на руското влияние водят страната към съдбата на изоставена периферия.

Емиграцията на младите хора към Германия и Франция, както и бягството на пенсионерите към по-евтини дестинации като Португалия, са ясни индикатори за липсата на перспектива. Пътищата, които преди водеха към изток и носеха просперитет, сега свършват в телени огради. Финландия, която някога беше мост между Изтока и Запада, днес е просто една задънена улица на геополитическата карта, плащаща прескъпо за илюзията, че може да процъфтява в конфронтация със своя най-голям съсед.

