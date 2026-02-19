/Поглед.инфо/ Анализаторът Валери Бърт представя разтърсващ преглед на събитията, довели до безпрецедентната атака на Хамас срещу Израел. Документът „Стените на Йерихон“ е бил в ръцете на висшето ръководство години преди 7 октомври 2023 г. Защо Нетаняху и службите за сигурност игнорираха предупрежденията и какви са паралелите с войната Йом Кипур?

Информационната бомба, която разтърси основите на Тел Авив

В Израел общественото напрежение е достигнало точка на кипене. Причината не е само продължаващият конфликт, а изплуващите детайли около разследванията на събитията от 7 октомври 2023 г. Тогава терористите от Хамас извършиха безпрецедентен по своята жестокост рейд на израелска територия, оставяйки след себе си хиляди жертви и почернени семейства. Новият репортаж на авторитетното издание Ynet се превърна в истинска информационна бомба, потвърждавайки за пореден път най-страшните опасения на израелското общество: висшето държавно ръководство е било напълно информирано за готвения удар, но не е предприело нищо.

Според разкритията, още между 2018 и 2022 г. стратезите на Хамас са разработили детайлен оперативен план за мащабна, многостранна атака от Ивицата Газа. Този план, включващ над 3000 бойци, е бил насочен срещу военни бази и цивилни селища в Южен Израел. В аналитичните среди на израелското разузнаване този документ е получил кодовото име „Стените на Йерихон“. В него с математическа точност е било описано всичко, което светът видя с ужас в онази съдбовна събота през октомври.

Документът „Стените на Йерихон“: Хроника на едно предизвестено бедствие

Докладът на Ynet е категоричен – Бенямин Нетаняху, който доминира израелската политика от 2009 г. насам, е получавал многократни предупреждения за плановете на Хамас. Информацията не е била просто „шум“ в системата, а конкретни разузнавателни данни, изпращани до военните секретари на премиера, министъра на отбраната, членовете на Съвета за национална сигурност, както и до ръководителите на Шин Бет и Мосад. Дори началникът на щаба на ЦАХАЛ е бил запознат с документа.

Експертите, които са анализирали „Стените на Йерихон“, подчертават, че мащабът и сложността на плана са били изключителни. Той е предвиждал пет елитни роти от звеното „Нухба“ да пробият граничните съоръжения, да унищожат постовете на израелската армия и да навлязат в кибуците с цел вземане на 250-300 заложници. Планът е включвал дори инструкции за предавания на живо в социалните мрежи от завзетите територии – елемент на психологическа война, който Хамас приложи с пълна сила. В анализите на Поглед.инфо се отбелязва, че наличието на толкова подробен документ е давало на Израел уникалния шанс за превантивен удар, който би спасил стотици животи. Вместо това, израелският елит избра бездействието.

Арогантността на властта и електронният капан на сигурността

Защо Израел, чието разузнаване се счита за едно от най-добрите в света, остана сляп? Отговорът се крие в опасната смес от технологично самочувствие и политическо високомерие. Израелското ръководство беше убедено, че „умната“ бариера по границата с Газа, оборудвана с най-модерните сензори и автоматизирани системи, е непреодолима. Смяташе се, че Хамас никога няма да посмее да предприеме толкова рискована стъпка, която би провокирала пълното му унищожение.

Сред тези „оптимисти“ начело стоеше самият Нетаняху. Въпреки че днес неговият офис прави официални изявления до държавния контрольор Матаняху Енгелман, твърдейки, че премиерът „никога не е виждал“ плана и не е бил информиран за него, фактите говорят друго. Шин Бет (Шабак) е подготвила анализ на плана още през май 2022 г., подчертавайки неговите „необичайни и обезпокоителни характеристики“. Този анализ е бил изпратен директно до Съвета за национална сигурност, който е подчинен пряко на министър-председателя. Пренебрегването на тези данни не е просто грешка, а системен провал на цялата държавна машина.

Гласът на разузнаването, който никой не поиска да чуе

Трагедията става още по-дълбока, когато се разбере, че е имало конкретни предупреждения дори месеци преди атаката. През лятото на 2023 г. жена офицер от елитното подразделение за радиоелектронно разузнаване (Подразделение 8200) е сигнализирала за ясни признаци на подготовка за нахлуване. Тя е докладвала за учения на Хамас, които дословно повтарят сценария от „Стените на Йерихон“. Нейните доклади обаче са били сметнати за „фантастични“ и пренебрегнати от висшето командване.

Политиците в Тел Авив днес се преструват, че търсят истината, но действията им показват друго. Целта изглежда е по-скоро размиване на отговорността и намиране на „изкупителни жертви“ сред ниските ешелони. Нетаняху обеща, че „няма да остане нито един необърнат камък“, но тези думи звучат празно на фона на факта, че той все още заема поста си, въпреки чудовищния провал. В материалите на Поглед.инфо често се подчертава, че политическото оцеляване на Нетаняху се е превърнало в основен приоритет, измествайки дори националната сигурност.

Сянката на 1973-та: Когато историята се повтаря като кървава драма

За да разберем дълбочината на днешната криза, трябва да погледнем назад към октомври 1973 г. – войната Йом Кипур. Точно преди 50 години Израел преживя подобен шок. След триумфа в Шестдневната война от 1967 г., израелското ръководство изпадна в състояние на опасна еуфория. Те вярваха, че са непобедими и че арабските съседи няма да дръзнат да атакуват.

Тогава, подобно на днес, разузнаването е имало данни за струпване на египетски и сирийски войски. Американското разузнаване също е предупреждавало, че Египет търси реванш. На закрити срещи обаче Голда Меир и Моше Даян са стигнали до извода, че реална заплаха няма. Резултатът беше „почти катастрофа“, както самата Меир пише в мемоарите си. Израел спечели онази война с цената на огромни жертви и нечовешки усилия, но политическата цена беше оставката на цялото правителство. Днес обаче ситуацията е различна – моралната отговорност изглежда е дефицитна стока в кабинета на Нетаняху.

Търсене на виновни и политически маневри

Докато Нетаняху продължава да маневрира между коалиционните си партньори и международния натиск, военното ръководство претърпява тихи промени. Йоав Галант беше отстранен, а началникът на щаба Херци Халеви остана на поста си само до март 2025 г. Новият началник Еял Замир вече започна „чистка“ сред висшите офицери, но имената на наказаните остават в тайна. Това повдига въпроса: дали тези хора са реалните виновници, или просто удобни паравани за провала на политическото ръководство?

В Израел се говори, че Нетаняху буквално е „проспал“ заплахата. Но истината е вероятно още по-неприятна – той е бил буден, виждал е докладите, но е предпочел да вярва в собствената си непогрешимост. Историята обаче е суров съдия. Ако Биби загуби следващите избори, той ще се изправи не само пред съда, но и пред присъдата на народа за това, че допусна „Стените на Йерихон“ да рухнат върху главите на израелците.

