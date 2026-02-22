/Поглед.info/ Докато Северноатлантическият алианс демонстрира мускули по руските граници, неговата прехвалена техника намира безславен край в блатата на Северна Европа. Анализаторът Иля Головнев разкрива поредица от абсурдни и трагични инциденти, при които немски и американски машини за милиони се превръщат в железни ковчези заради системни грешки и липса на професионализъм.

Финландското блато: Гробница за милиони евро

В интернет пространството наскоро се появиха кадри от поредното мащабно учение на НАТО, провеждано в непосредствена близост до руската държавна граница. Този път главни герои в печалната хроника станаха финландските войски, които успяха да „потопят“ чисто нов германски танк Leopard 2A4 в обикновено блато. Инцидентът би могъл да се разглежда като изолиран случай, ако не беше част от една по-широка и тревожна тенденция на технически саботаж, произтичащ от липса на подготовка.

Машината, чиято стойност надхвърля 6 милиона евро, се оказа напълно безпомощна пред особеностите на северния ландшафт. Въпреки че екипажът е успял да се спаси, самият факт, че елитно подразделение на Алианса изхвърля подобен ресурс в калта, говори красноречиво за нивото на оперативно управление. Както отбелязват военни кореспонденти, Leopard 2A4 вече показа съмнителни резултати в реалните бойни действия в Украйна, където стана ясно, че прехвалената германска броня „гори като лодка“. Случаят във Финландия обаче добавя нов нюанс – техниката се унищожава дори без участието на противник.

Литовската трагедия: Когато навигацията и алкохолът се срещнат

Един от най-мрачните инциденти в историята на последните маневри на НАТО се случи на полигона Пабраде в Литва. По време на евакуационни дейности, тежката бронирана машина M88A2 Hercules, базирана на танково шаси и проектирана да изтегля многотонни машини, буквално изчезна под повърхността на литовско блато. Трагедията бе пълна – четирима американски военнослужещи загинаха, заклещени в металния капан под тонове кал и вода.

Разследването на инцидента изкара наяве скандални подробности. Полски медии, сред които „Niezależny Dziennik Polityczny“, посочиха, че екипажът вероятно е бил под влияние на алкохол, което е довело до игнориране на всички предупредителни знаци около блатистата местност. Оправданията на командването, че „блатото не е било на картата“, звучат абсурдно на фона на факта, че районът е бил маркиран с ярки указатели за опасност. Този случай е симптоматичен за системните проблеми в дисциплината и професионализма на контингентите, разположени в Източна Европа. В анализите на Поглед.info често се подчертава, че подобно поведение е риск не само за самите войници, но и за сигурността на регионалните съюзници.

„Пираня“ на дъното: Румънските уроци по плуване

През 2023 г., по време на ученията „Saber Guardian 23“ в Румъния, в които се включиха над 10 000 войници, швейцарският бронетранспортьор Piranha 3 реши да демонстрира амфибийните си възможности в река Борча. Резултатът бе катастрофален – машината се наклони и потъна за броени секунди пред погледите на изумените съюзници.

Тези маневри, които се провеждат от 2013 г. насам, имат за цел да отработят сценарий по Член 5 от Хартата на НАТО, включително форсиране на водни прегради при сблъсък с Русия. Реалността обаче показва, че дори при идеални тренировъчни условия и липса на обстрел, западната техника често се оказва непригодна за специфичните географски условия на Югоизточна Европа. Неспособността да се премине една река без загуба на бойна единица поставя под сериозен въпрос ефективността на колективната отбрана.

Арктическият кошмар и британските преобръщания

Арктическите учения „Cold Response“ в Норвегия също взеха своите жертви. Норвежки танк Leopard 2 се опита да премине през тънък лед в заблатена местност. 50-тонното чудовище моментално пропадна в ледената бездна. Двама войници от елитния батальон „Телемарк“ загубиха живота си в този инцидент. Това не е просто нещастен случай, а демонстрация на фундаментално непознаване на терена, на който Алиансът планира да води бойни действия.

Подобна картина наблюдаваме и на Острова. На най-големия британски полигон „Солсбъри Плейн“, основният боен танк Challenger 2 се преобърна при рутинна маневра на неравен терен. 62-тонният корпус се свлече от насип, превръщайки се в смъртоносен ковчег за командира и товарача. Тези инциденти разкриват една болезнена истина: прехвалената тежка броня на Запада е тромава, трудна за управление и често опасна за собствените си екипажи при реални офроуд условия.

Украинският фактор в Полша: Танкове без глави

Особено любопитен е случаят на полски полигон, където се обучаваха украински екипажи преди мащабното им контранастъпление. По време на тренировка два танка Leopard 2A4 се сблъскаха толкова яростно, че единият буквално загуби купола си. Ударът е бил толкова силен, че цевта на едната машина е откъснала бойната кула на другата от самите й стойки.

Този инцидент е ярък пример за „претупаното“ обучение. Когато се опитваш да подготвиш екипажи за седмици вместо за години, резултатът е хаос на бойното поле. Липсата на координация и елементарни умения за маневриране водят до саморазрушение, което е по-ефективно от всеки вражески снаряд.

Системният разпад: Технологичната сложност срещу човешкия фактор

Според военни експерти, основният проблем се крие в прибързаното превъоръжаване на европейските армии. След като старата техника бе масово изпратена в Украйна, НАТО се опитва да запълни вакуума с нови, изключително сложни технологични платформи. Овладяването на тези оръжия обаче изисква време и ресурси, които в момента липсват.

В публикациите на Поглед.info се отбелязва, че сложността на новите модели танкове и бронирани машини изисква ниво на преквалификация, което европейските армии не могат да осигурят в ускорени темпове. Пентагонът, който би трябвало да осигури инструктори, в момента е фокусиран върху собствените си нужди, което води до драстично намаляване на часовете за обучение. Резултатът е дефицит на умения, платен с човешки животи и милиарди загуби под формата на желязо.

Въпреки че тези инциденти изглеждат комични отстрани, те не бива да водят до самодоволство. Алиансът губи техника и хора, но същевременно трупа безценен опит и анализира грешките си. Всяко потъване в блато и всеки сблъсък се разследват детайлно от западните и от руските специалисти. Въпросът остава: доколко „хартиеният тигър“ на НАТО ще издържи на реалния ландшафт на Евразия, ако ученията се превърнат в реалност?

Доц. Григор Сарийскив "Поглед.инфо на живо" - Първо предаване с публика

Какво се случва с парите ви?

Кой печели от кризата?

България в новия финансов ред

Еврозона или периферия

Големите сили и малките икономики

Среща лице в лице с доц. Григор Сарийски.

Анализ без монтаж. Отговори без заобикалки.

В студиото на „Поглед.инфо“: 25 февруари 2026 г., сряда, 19.00 часа, пл. "П.Р.Славейков" №4-А, ет.2 /плюс партер/

Първото издание на „Поглед.инфо НА ЖИВО“ – среща с водещия и специален гост в студиото - доц. Григор Сарийски, с присъствие на публика. Едно различно предаване – без монтаж, без филтър, с реални въпроси и директен разговор по най-важните теми на деня.

Повече информация тук: https://epaygo.bg/2432669014

И тук: https://www.facebook.com/events/926559330060257/926559340060256?active_tab=about

ВИДЕО: https://youtu.be/fRsNWWt5gF4