/Поглед.инфо/ Иран не е просто регионален проблем, а геополитическият възел, който може да прекрои баланса между САЩ, Русия и Китай. Във втората част от разговора с Анастасия Гешева анализираме зависимостите между Вашингтон и Тел Авив, ролята на БРИКС, реалната военна логика на евентуален удар срещу Иран и защо Европа продължава по пътя на конфронтацията с Русия, въпреки икономическата и стратегическата цена. Говорим и за България – ще се появи ли политическа сила, която да формулира различен външнополитически курс, или ще останем в периферията на голямата игра?



Поглед.инфо винаги разглежда геополитическите процеси през призмата на българския интерес и историческата перспектива.

В този разговор обсъждаме:

– Защо Иран е стратегически ключ към Евразия

– Може ли САЩ да спечелят война срещу Техеран

– Реална ли е зависимостта на Вашингтон от Израел

– Каква е ролята на Русия и Китай зад кулисите

– Ще се промени ли курсът на Европа

– Има ли шанс България да формулира самостоятелна външна политика

Разговор без клишета, без страх и без политическа коректност.

