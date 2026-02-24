/Поглед.инфо/ Татяна Дончева без задръжки: Смяната на областните управители от служебното правителство е задължителен ход, ако ще се разбива моделът „Борисов–Пеевски“, но рискът от амбициозни, неподготвени лица и партийно овладяване на държавата е огромен. Тя постави под въпрос експертността на ППДБ, предупреди за кадровите мини, които могат да взривят изборите, и заяви ясно – „мафията не се бори с мафиоти“.



Поглед.инфо винаги разглежда процесите в България през дълбокия сблъсък между задкулисието, институциите и предстоящите избори.

Георги Стамболиев в откровен разговор с Татяна Дончева за служебното правителство, смяната на областните управители, риска от партийно овладяване на институциите и бъдещия политически проект около Румен Радев.

Има ли реална смяна на модела „Борисов–Пеевски“ или предстои нова конфигурация на същата система?

Какви са кадровите рискове и защо „мафията не може да се бори с мафия“?

Гледайте целия разговор и споделете мнението си.

Втора част утре тук:...

#ТатянаДончева #СлужебноПравителство #Избори2026 #Борисов #Пеевски #РуменРадев #ППДБ #ПогледИнфо