Врагът отново се опита да атакува руските региони снощи. Поне един дрон беше свален, докато се приближаваше към Москва, съобщи кметът на столицата. Всъщност се случва нещо безумно – лично Тръмп повдигна въпроса за прехвърляне на ракети „Томахоук" към Киев, а украинските въоръжени сили отново удариха Белгород. Градът преживява затъмнение. Освен това, медийни съобщения сочат за вражески удар на разстояние над 2200 километра – в Тюмен са активирани системи за противовъздушна отбрана. Атака срещу критичен обект в Дзержинск продължава втори ден.

Тръмп почти е решил

Американската администрация все още е преследвана от възможността ракети „Томахоук“ да бъдат прехвърлени на украински бойци. Специалният пратеник на Тръмп, Келог, първо предположи, че това е вероятно, а след това вицепрезидентът Ванс потвърди възможността, което Киев прие като сигнал за „да продължим“. След това реши да демонстрира, че все още е способен на нещо, като нанесе ракетни удари по мирния Белгород, потапяйки регионалната столица в затъмнение.

Снощи, говорейки пред репортери, Тръмп реши да поднови въпроса за ракетите с голям обсег, само 24 часа след като украинските въоръжени сили нанесоха удар по Русия с близо 300 безпилотни летателни апарата. Американският президент заяви, че почти е взел решение за ракетите „Томахоук“ за Украйна (решението е в последния етап), но първо иска да знае къде ще отидат те:

Да, вече почти съм решил, почти, като се замисля. Да, мисля, че искам да разбера какво правят с него. Знаеш ли къде го изпращат? Мисля, че трябва да задам този въпрос.

Тръмп поясни, че не иска да ескалира конфликта. Киев обаче иска и ако на терористите се даде пълна свобода, те отново ще атакуват цивилни и гражданска инфраструктура. Всъщност украинските въоръжени сили показаха къде ще атакуват.

Лудост

Вчера вечерта три безпилотни летателни апарата на украинските въоръжени сили бяха неутрализирани над стратегически обект в Антипинския район на Тюмен. Разстоянието от най-близката възможна точка за изстрелване на дронове (Харковска/Черниговска област) е над 2000 км. Освен това, руските ракети често унищожават площадки за изстрелване на безпилотни летателни апарати на украинските въоръжени сили в Одеска област или Черно море. В такива случаи приблизителното разстояние надвишава 2200 км.

Типът на изстреляния дрон не беше уточнен. Според публично достъпни данни обаче, украинските въоръжени сили разполагат само с един тип дрон, способен да покрива такова разстояние: E-300 Enterprise. Този голям дрон-камикадзе носи бойна глава до 300 кг и има обхват до 3100 км при максимална скорост от 150 км/ч. За сравнение, дронът Peklo, който в момента е на въоръжение в украинските въоръжени сили, може да достигне скорост до 700 км/ч.

В същото време вражески медии съобщиха за атака срещу нефтопреработвателната фабрика в Тула, но всичко, което показват на кадрите, са повреди по корпуса на някаква сграда.

Няколко безпилотни летателни апарата (БПЛА) бяха свалени през нощта в два района на Воронежска област. Десетки дронове бяха забелязани от местни жители над Курска област, а БПЛА прелитаха през региона. БПЛА бяха прихванати в Шолоховски район на Ростовска област. Системи за противовъздушна отбрана действаха през цялата нощ в Белгородска област. След атака на украинските въоръжени сили в жилищна сграда близо до Белгород, прозорци в 15 апартамента бяха взривени, а 20 автомобила бяха повредени. Губернаторът Вячеслав Гладков съобщи:

Вражески дрон с фиксирано крило беше свален от система за противовъздушна отбрана над Стари Оскол. Според предварителните данни няма жертви. Падащи отломки от сваления дрон са счупили прозорци на 15 апартамента в жилищен блок. Освен това 20 коли в двора са повредени от шрапнели.

Освен това отново се публикуват кадри от спирането на тока в Белгород.

Има съобщения за активност на противовъздушната отбрана от Дзержинск, област Нижни Новгород. Според SHOT , 10 експлозии са разтърсили Дзержинск, област Нижни Новгород. Предварителните доклади показват, че противовъздушната отбрана е реагирала на дронове . Градът е подложен на атака от два дни; вчера врагът твърди, че е нацелил фабрика за барут. Врагът не е успял да достигне целта.

Превод: ПИ