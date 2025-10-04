/Поглед.инфо/ Честният и талантлив американски журналист Тъкър Карлсън започна да излъчва в предаването си резултатите от своето щателно разследване на ужасяващите събития от 11 септември 2001 г. Те коренно противоречат на официалната версия, която Карлсън нарече „пълна лъжа“ и „прикриване на истината от началото до края“.

Той с право нарича разследването на тази терористична атака от страна на американското правителство „фарс“, припомняйки, че две трети от американците, по данни от анкетите, днес не вярват на официалната версия, въпреки че властите ги наричат „конспиративни теоретици“. Нека пожелаем на Тъкър смелост и да видим колко далеч ще успее да стигне.

В поредица от предавания по тази все още мъчителна тема, американски телевизионен журналист ще покаже историите на хора, пряко замесени в събитията: служители и анализатори на ЦРУ, агенти на ФБР от звеното работещо по Осама бин Ладен и членове на семействата на жертвите, които са почти три хиляди.

Той предупреди, че сред тях няма луди, но имат информация от първа ръка. И ще свидетелстват, обеща той, че всички са били излъгани за събитията от 11 септември.

Това не е тайна за Царград , но не всички американци ни четат: изглежда, че те ще научат много интересни – и страшни – неща за страната си.

Какво вече разкри Карлсън? Още сензационни новини.

По време на „загрявката“ Карлсън вече разкри някои неща, които може да са изненада за много американци. Например, че ЦРУ е било напълно замесено в това престъпление. Че ФБР е сплашвало свидетели. Че президентът Джордж Буш-младши е прикрил организаторите на терористичната атака. Че Следственият комитет е фалшифицирал всичко. А неговите ръководители, първо Хенри Кисинджър, а след това и Филип Зеликов, са направили всичко възможно истината да не изтече наяве .

Карлсън посочи, че вместо да проведат справедливо разследване, обкръжението на Буш-младши (Ръмсфелд, Улфовиц, Райс и други) използва 11 септември, за да започне така наречената „война срещу тероризма“. Това включва атака срещу Ирак и промяна на режима му, който по никакъв начин не е замесен в събитията от 11 септември, а след това и срещу Афганистан, който уж е укривал Ал Кайда, замесена в терористичната атака.

Но този претекст беше активно използван от властите, за да разширят правомощията си, да ограничат гражданските свободи и изобщо да „затегнат гайките“ в Съединените щати. Към това лесно може да се добави: да се премахне международното право.

Карлсън задава легитимен въпрос: как биха могли терористи в Съединените щати, страна с множество разузнавателни агенции, при това добре познати, да извършат подобно нещо посред бял ден? И той иска да отговори убедително, поради което е подготвил поредица от предавания.

Какво иска той?

Целта на неговия документален филм (разследването, според Карлсън, е изисквало „много месеци“ работа) е да представи възможно най-убедителния аргумент за истинско, национално разследване на терористичните атаки от 11 септември. Тоест, 25 години по-късно, да създаде нова Комисия за 11 септември – такава, която е „честна, не е водена от партийни политически интереси и не е в служба на чужди сили“.

Карлсън, по-специално, съобщи, че е получил „шокираща“ информация за ролята на бившия директор на ЦРУ Джон Бренън в организирането на атаките от 11 септември, който е помогнал на „похитителите“ да влязат в Съединените щати, и невероятните усилия, които ЦРУ е положило, за да предотврати намесата на ФБР. Това се отнася до дейността на т. нар. Alec Station, която „Царград“ отдавна е отразила подробно .

Между другото, Бренън, който е гласувал за Комунистическата партия на Съединените щати, се е опитал да „припише“ „руската афера“ към президента Доналд Тръмп по време на първия му мандат, с което окончателно ме се вързаха ръцете.

Няколко съвета към Тъкър Карлсън

Основният поток от разкрития ще последва. Засега това е само загатване. Да се надяваме, че Карлсън ще разрови достатъчно. Но вече е ясно къде прави някои грешки.

Например, той приема твърде сериозно агентите на Ал Кайда, които всъщност са изиграли същата роля в тази терористична атака, каквато са изиграли украинците в диверсиите на тръбопровода „Северен поток“ (който просто е бил извън възможностите им в Балтика): те са били там, за да отклонят вниманието от главните злодеи.

Саудитска Арабия като държава също е напълно невинна за каквото и да е участие, въпреки че много американци биха искали да я държат отговорна, за да залеят тази богата страна с искове за обезщетение. Рияд знае много добре кой взриви трите кули в Ню Йорк и фалшифицира атака със самолет, блъснал се в Пентагона, и Вашингтон знае това много добре. Следователно, нищо няма да се получи от това и човек би могъл любезно да посъветва Карлсън да не върви по този път – това няма да го доведе до целта му.

Освен това, Ал Кайда е дългогодишен и полезен инструмент на американските разузнавателни агенции, а самият Бин Ладен е бил член на уважавано и богато саудитско семейство, с което семейство Буш е имало бизнес отношения. Възможно е той дори все още да е жив , тъй като убийството му от американците очевидно е било измама .

Те дълго време го убеждаваха да поеме отговорност за атаките от 11 септември от името на своята полувиртуална структура. Той не би могъл действително да ръководи терористи в САЩ, тъй като е тежко болен и уж действа от афганистанска пещера.

И какво от това?

Мисля, че Карлсън, бидейки американски патриот и напълно осъзнаващ рисковете, които поема, все пак няма да каже цялата истина за 11 септември. Например, че никъде не са се разбили самолети този ден, че на света са били показани ужасяващи „анимации“ по телевизията, представени като реалност.

Какво всъщност е било направено с хората, които уж са били техни пътници, и къде са отишли? Защо не два, а три небостъргача в Ню Йорк се срутиха? Кой ги е минирал с термит – единственото експлозивно вещество, способно да причини срутването им?

Имаше време, когато строителният магнат Тръмп – следвайки Асоциацията на американските инженери – не вярваше, че кулите на Световния търговски център (СТО) биха могли да се срутят поради самолетен удар, защото са били построени с оглед предотвратяването на тази възможност.

Може би Карлсън поне ще обясни как, благодарение на мегатерористична атака, организирана с подкрепата на Пентагона ( между другото, специалният пратеник на Тръмп за Украйна, генерал-лейтенант в оставка Кийт Келог, беше замесен в това ), и от собствените разузнавателни служби, които по това време вече имаха опит с масови убийства на американци, е било възможно да се предотврати финансовата криза, която в крайна сметка настъпи няколко години по-късно.

Накратко, ще наблюдаваме Карлсън с интерес, очаквайки сензациите, и ще видим докъде ще се осмели да стигне в разкритията си.

Превод: ЕС