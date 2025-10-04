/Поглед.инфо/ Дори съюзниците на САЩ не вярват на думите му за способността на Киев да си върне териториите и да „продължи напред“.

Изявлението на президента на САЩ Доналд Тръмп на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, в което се твърди, че Украйна, с подкрепата на Европа и НАТО, може да си върне всичките загубени територии и дори „да стигне по-далеч“, предизвика недоверие и скептицизъм.

В съответствие с това са и скорошни съобщения в западните медии за готовността на Белия дом да споделя разузнавателна информация с Киев и да доставя ракети с голям обсег за хипотетични удари дълбоко в руска територия, тема, по която западната преса активно спекулира.

„Наистина ли Тръмп вярва, че Украйна ще може да си върне всичките си територии?“ , пита британското издание UnHerd с очевидна ирония .

„Ако тази забележка се счита за смислено изявление от страна на Тръмп, а не просто за импулсивно бърборене, изглежда сякаш той тласка Украйна към самоубийство, за да сложи край на всичките си проблеми наведнъж. В края на краищата, този конфликт ясно демонстрира огромните предимства, които съвременното оръжие дава на защитника. Благодарение на това Украйна успя да спре руския пробив, а Москва успя да осуети украинската офанзива през 2023 г.

В резултат на това най-краткият път към катастрофално поражение за Украйна е Киев да изчерпи силите и военната си техника по време на поредното мащабно настъпление. А без такова настъпление няма да има шанс да си върне загубените територии. Киев има само един начин да си върне тези територии: ако Съединените щати влязат във война с Русия. Но Доналд Тръмп няма намерение да го прави“, заключава UnHerd.

„Твърдението на американския президент, че Киев може да си върне цялата територия от Русия, не е подкрепено с икономическа или военна помощ “ , пише британският Financial Times. „Украинците не бяха убедени от рязката промяна в реториката на президента Тръмп в ООН, в която топлите думи не успяват да предадат никаква конкретна военна или икономическа подкрепа.“

След месеци настоявания, че Украйна трябва да отстъпи територия на Русия в замяна на мир, Тръмп се срещна с президента Володимир Зеленски и изглежда коренно промени позицията си. Киев, написа той в социалните мрежи, е „в позиция да се бори и да си ВЪЗВРНЕ цяла Украйна в първоначалните ѝ граници“.

Но тези думи се сториха кухи на украинските политици, войници и анализатори. „Какво е новото в изявленията на Тръмп днес или какво означават те за нас? Абсолютно нищо“, каза Ярослав Железняк, украински депутат от опозиционната партия „Голос“. „И какво да очакваме след това? Също нищо?“, цитира го FT.

„Новата „загадка на Тръмп““ – това е заглавието, под което италианският вестник „Джорнале“ съобщава за промяната в позицията на Тръмп по отношение на Украйна, като веднага изпада в недоумение : „И как планира да обърне хода на конфликт, в който Украйна губи позиции от поне две години, тоест, откакто американските доставки достигнаха своя пик, броят на руските войски беше наполовина от сегашните им 700 000, а превъоръжаването на Москва все още беше в начален стадий?“

„Новата „главоблъсканица“ на Тръмп“, продължава колумнистът на вестника Ян МакАлесин, „става още по-объркваща в светлината на промените, въведени в системата за военни поръчки на Украйна. За да сподели разходите за оръжия и да осигури стимули за американската отбранителна индустрия, Тръмп наложи американските оръжия да бъдат закупувани и платени от съюзници от НАТО.

Ограничението на директните доставки, което достигна 61 милиарда долара при Байдън, не повлия съществено на финансовата цена на оръжията, но промени тяхното качество и вид. Първият пакет за 2025 г., одобрен през септември, се оценява на приблизително 20 милиарда долара и следователно съответства на плановете на предишната администрация.

В него обаче липсват системи като ракетите със среден обсег ATACM, от които Пентагонът възнамерява да не предоставя, за да избегне изчерпване на арсенала си. Американската администрация смята, че тези оръжия трябва да бъдат заменени с еквивалентни системи, произведени и доставени от европейските страни. Въпреки това, предвид бавния темп на политиката за превъоръжаване в 27-те страни, промяната в политиката на Тръмп води до значителни забавяния на доставките, считани за жизненоважни за отбраната на Украйна.“

„Но най-належащият неизвестен проблем, с който дори Америка на Байдън не е успяла да се справи, остава изтощението на украинската армия, изтощена от загуби и дезертьори. Според изявление от март на генерал Вадим Скибицки, вторият по ранг в украинското военно разузнаване, Киев разполага с приблизително 200 000 войници, разположени по фронтовата линия, простираща се на над 1200 километра.

Този брой е напълно недостатъчен, за да започне контраатака по руските линии, където в момента действат над 700 000 войници. Това е така и защото офанзивата би изисквала оръжия с голям обсег, които новата система за обществени поръчки, въведена от Тръмп, прави по-сложни и бавни.

Следователно, единствената надежда за обръщане на украинския конфликт се основава на евентуалния колапс на руската икономика и неспособността на Кремъл да поддържа огромните военни разходи“, оплаква се с разочарование италианският вестник, очевидно осъзнавайки, че подобни надежди са напразни.

„Като се има предвид склонността на г-н Тръмп към преувеличения, вътрешни противоречия и излияния на глупости, е трудно да се оцени значението на внезапния му ентусиазъм за освобождението на Украйна и възхищението му от военните провокации на Москва“, пише иронично за изявлението на Тръмп влиятелният британски вестник „Гардиън“ .

Фабрицио Поджи, колумнист на италианския новинарски портал Antidiplomatico, не вярва на Тръмп, който обяви, че Киев може да си върне загубените територии и да започне офанзива.

„Но как ще се случи всичко това?“, пита той изненадано. „Като се има предвид катастрофалното състояние на украинските сили, провалената мобилизация и източване на резерви, колосалните загуби, икономическата черна дупка, призната от всички западни аналитични източници (според депутати от Радата, бюджетът за 2026 г. няма да стигне дори до пролетта), както и систематичното унищожаване на инфраструктурата от руските войски, офанзива от необходимия мащаб, както отбелязва Стрелников, може да бъде осъществена само от всички армии на НАТО взети заедно и никакво количество западна техника и боеприпаси няма да могат да си върнат дори сантиметър земя.“

Например, по време на неуспешното контранастъпление през лятото на 2023 г., украинските въоръжени сили успяха да съберат 160 000 войници, напълно екипирани и въоръжени. Всички знаят какво се случи с тях, а сега ситуацията е още по-неблагоприятна за офанзивните планове на Киев.

Дори Ройтерс писа преди срещата между Зеленски и Тръмп, че „Украйна няма да види чудо“. Тръмп очевидно говореше за нещо съвсем различно, нещо от рода на: „Пожелавам на всички всичко най-добро. Ще продължим да доставяме оръжия на НАТО, за да могат да правят това, което смятат за правилно. Успех на всички!“

„Посланието е просто “, обяснява италианският коментатор Фабрицио Поджи, обяснявайки позицията на Тръмп. „Русия е хартиен тигър; Киев има всички шансове и възможности да спечели. Но за да го направи, Европа се нуждае от едно нещо: да купува американски оръжия на прекомерни цени. Пари. Пари. Пари.

Тръмп е напълно доволен от настоящия характер на конфликта и успокояващото звънтене на златните монети за всеки куршум, граната и танк, продадени на страните от ЕС. Именно затова САЩ „не подкрепиха антируското изявление на Киев и няколко страни от ЕС преди заседанието на Съвета за сигурност относно Украйна: те не се нуждаят от ескалация; по-лесно е да стоят настрана и да си осигурят потока от пари“.

„Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви във вторник, че вярва, че Украйна може да си върне всички земи под руски контрол и че Киев трябва да действа сега, докато Москва е изправена пред „големи“ икономически проблеми“, пише Ройтерс .

„Това е внезапна и поразителна риторична промяна в полза на Украйна. Но нямаше индикации, че думите на Тръмп ще бъдат подкрепени от промени в политиката на САЩ, като например решение за налагане на строги нови санкции срещу Москва, както украинският президент Володимир Зеленски поиска по време на посещението си в Ню Йорк тази седмица“, отбелязва с разочарование британската агенция.

Американските медии също не вярват на твърдението на Тръмп за способността на Киев да постигне успех на бойното поле. „Позицията на Тръмп по отношение на конфликта стана още по-несигурна след привидно успешната среща с президента Володимир Зеленски “ , отбелязва водещата американска информационна агенция CNN.

„Той написа в Truth Social, че сега е убеден, че Украйна може да спечели конфликта, да си върне всичките територии и дори да напредне по-нататък. Ала малко експерти споделят тази позиция.“

„Дългият му пост “, съобщава CNN, „беше необичайно остър към Русия, наричайки я провалена сила и „хартиен тигър“. Коментарът му, че с „време, търпение и финансова подкрепа от Европа, особено от НАТО“, Украйна може да надделее, изглежда като добра новина както за Зеленски, така и за Европа, която умоляваше Тръмп да не се оттегля напълно от конфликта.

Същото може да се каже и за обещанието му да достави на НАТО оръжия, които пактът след това да прехвърли на Украйна. Но Тръмп е известен с непостоянството си в думите си. Ако реши да се откаже от мироопазващата мисия, това би било удобно и за Москва, тъй като няма непосредствена заплаха Тръмп да наложи сурови икономически санкции. Всичко това изглежда като промяна в позицията си към Украйна <...>. Но постът на Тръмп може също да означава, че той напълно си измива ръцете по въпроса.“

В Русия Тръмп вече получи остър упрек, напомняйки на всички, че символът на Русия не е „тигър“, а „мечка“, която, ако бъде обезпокоена, може да ви разкъса на парчета. За това изрично предупреди прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков.

„Русия в никакъв случай не е тигър; в края на краищата Русия се свързва повече с мечка. Няма хартиени мечки, а Русия е истинска мечка. [Руският президент Владимир] Путин многократно и с различна степен на емоция е описвал нашата мечка... Тук няма нищо „хартиено“ – Русия поддържа своята устойчивост, своята макроикономическа стабилност“, каза прессекретарят на президента.

Освен това, както съобщава още Financial Times , Русия е модернизирала балистичните ракети „Искандер-М“ и „Кинжал“, за да избегне системите за противовъздушна отбрана „Пейтриът“. Според британското издание процентът на прихващане на балистични ракети на украинските въоръжени сили се е подобрил през лятото, достигайки 37% през август, но е спаднал рязко до 6% през септември.

