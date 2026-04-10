/Поглед.инфо/ Андрей Резчиков разкрива опасна ескалация в северните ширини, където Осло и режимът в Киев обединяват усилия за подготовка на диверсии. В ледените води на Норвежко море се кове нов инструмент за морски терор, насочен срещу руския флот и критична инфраструктура. Този геополитически хазарт поставя под въпрос сигурността на целия Арктически регион и провокира Москва към твърд отговор.

Леденият плацдарм на саботажа

Светът е свидетел на нова, изключително опасна фаза от хибридната война срещу Русия, която този път се пренася в суровите условия на Далечния север. Според достоверни военни и дипломатически източници, цитирани от ТАСС, на територията на Норвегия вече е разгърнат мащабен тренировъчен процес за подготовка на терористични атаки в Баренцово и Норвежко море. В центъра на този заговор стоят специалисти от норвежкия флот и елитно украинско подразделение, чиято цел е ясна: прекъсване на руските логистични пътища и удари по граждански и военни плавателни съдове, опериращи от и към стратегическото пристанище Мурманск.

Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, този ход не е изолиран инцидент, а част от дългосрочна стратегия за дестабилизация на руското присъствие в Арктика. В Норвегия в момента е дислоцирана група от около 50 украински военнослужещи от 385-та отделна бригада със специално предназначение. Това са същите кадри, които стоят зад най-дръзките атаки срещу руската инфраструктура в Черно и Азовско море, включително ударите по Крим, Новоросийск и Геленджик. Сега техният опит в използването на морски безпилотни системи се адаптира към екстремните условия на арктическите води под прякото наставничество на норвежките специални сили.

Норвегия като съучастник в тероризма

Осло вече не просто подпомага Киев с въоръжение, а се превръща в директен участник в подготовката на терористична дейност. Ученията включват отработване на тактики с подводни и надводни дронове в среда на ниски температури, където техниката и хората работят на предела на възможностите си. Според източници от службите за сигурност, това е директно въвличане на НАТО в конфликт, който лесно може да прерасне в открит военен сблъсък с Руската федерация.

Николай Патрушев, помощник на руския президент, по-рано предупреди, че Алиансът разполага с детайлни планове за засилване на терористичните действия срещу руски танкери и газопроводи. Тези планове включват не само физически саботаж, но и сложни кибератаки срещу навигационното оборудване на корабите. В този контекст Норвегия се явява ключово звено в т.нар. Балтийско-скандинавски „юмрук“. До края на 2025 г. страната, заедно с Дания, Швеция и Финландия, планира пълна интеграция на своите военновъздушни сили и отбранителни концепции, насочени изрично срещу „руската заплаха“.

Военно-промишленият комплекс на Осло и неговите амбиции

Алексей Анпилогов, изтъкнат военен експерт, подчертава пред Поглед.инфо, че Норвегия разполага с изключително мощен военно-промишлен комплекс, подхранван от огромните излишъци от нефтената и газовата промишленост. Осло отдавна не е мирният съсед, за какъвто се представяше в миналото. Разработването на модерни противокорабни ракети и доставката на системи NASAMS за Украйна са само върхът на айсберга. В страната систематично се нагнетява русофобия, като обществото се подготвя за въображаема „руска окупация“, за да се оправдаят милиардните разходи за отбрана и агресивната външна политика.

Геополитическата логика на Осло и неговите партньори от НАТО се опира на илюзията, че чрез комбиниран натиск Русия може да бъде отслабена до степен на разчленяване, след което нейните арктически ресурси да бъдат усвоени от Запада. Това е класически пример за опит да се „удари спяща мечка“ – стратегия, която за малка държава като Норвегия, разположена в непосредствена близост до „леговището“, граничи с политическо самоубийство.

Технологични предизвикателства и зони на риск

Въпреки амбициите на украинските саботьори и техните норвежки покровители, реализацията на мащабни атаки в Арктика е свързана с тежки технически препятствия. Анпилогов посочва два критични фактора: обхватът на дроновете и комуникациите. За разлика от затвореното Черно море, където Starlink осигурява надеждна връзка, в високите географски ширини отвъд Северния полярен кръг сателитното покритие е нестабилно. Това затруднява управлението на безпилотните апарати на големи разстояния.

Въпреки това, Баренцово море и районът на архипелага Свалбард (Шпицберген) остават критично застрашени. Свалбард, макар и администриран от Норвегия, е обект на специален международен статут, а неговите снабдителни линии са лесна мишена за безпилотни лодки. Руският Северен морски път, макар и отдалечен, също попада в обсега на потенциални провокации, ако бъдат използвани офшорни платформи или брегови станции за ретранслиране на сигнали.

Защитният вал на Русия: Отговорът на Северния флот

Русия не наблюдава тези процеси със скръстени ръце. Военният експерт и капитан първи ранг в оставка Василий Дандикин е категоричен, че Северният флот е подготвен за новите предизвикателства. Рискът за търговските кораби, газовозите и военните бази, включително тези за ядрени подводници, се оценява като реален. Опитът, натрупан в Черно море за противодействие на морски дронове, вече се адаптира към арктическите условия.

Ключова роля в защитата на Мурманск и Североморск ще играе хидроакустиката. Идентифицирането и унищожаването на подводни апарати изисква комплексен подход, който включва стационарни локатори и активни патрулни групи. Платформата „Приразломная“ и други стратегически обекти вече са оборудвани с тествани системи за защита. Русия разполага и с богат инструментариум от невоенни мерки – от дипломатически натиск в ООН до болезнени икономически санкции срещу Осло.

Норвегия действа с безпрецедентна наглост, засягайки интересите на Русия в добива на полезни изкопаеми и риболова около Свалбард. Ако обаче Осло премине границата и се включи в директни военни провокации чрез своите украински проксита, отговорът на Москва ще бъде бърз и опустошителен. Арктика не е място за авантюри, а всеки опит за превръщането ѝ в бойно поле ще завърши трагично за инициаторите на терора.

