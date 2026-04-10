/Поглед.инфо/ Професор Яков Рабкин прави безпощадна дисекция на геополитическия възел, в който Доналд Тръмп е притиснат от амбициите на Израел. Изборът е между политическа катастрофа на изборите и пълномащабен сблъсък с Иран, който ще взриви световната икономика. Анализът разкрива дълбокия разлом между Вашингтон и Тел Авив.

Геополитическият кръстопът на Доналд Тръмп

Светът е затаил дъх пред една от най-драматичните дилеми в съвременната история на американската външна политика. Обявеното примирие в Близкия изток, вместо да донесе успокоение, се превърна в прелюдия към още по-опасна ескалация. Американският президент Доналд Тръмп, който изгради кампанията си върху обещанието да сложи край на „безкрайните войни“, сега се намира в ситуация, в която собственият му стратегически съюзник го тласка към пропастта на глобален конфликт. Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, Белият дом е изправен пред бруталната реалност на избора: или да наложи волята си над Израел и да рискува вътрешнополитически сътресения, или да се остави да бъде въвлечен в огъня на войната срещу Иран – война, която Израел упорито и целенасочено се опитва да наложи като единствен изход.

Професор Яков Рабкин, изтъкнат историк и научен сътрудник в Центъра за международни изследвания (CERIUM) към Университета в Монреал, посочва в своя анализ, че Съединените щати в момента са в състояние на стратегическа парализа. От една страна стои необходимостта от обуздаване на израелските амбиции, които вече не се вписват в американския национален интерес. От друга страна е рискът Израел да бъде оставен сам срещу иранската мощ – сценарий, който би означавал край на израелското регионално господство и пълна промяна на архитектурата за сигурност в региона.

Междинните избори и сянката на политическата катастрофа

Логиката на Тръмп винаги е била подчинена на вътрешнополитическия баланс. Предстоящите междинни избори за Конгреса през есента действат като усмирителна риза за администрацията. Всяка грешна стъпка в Близкия изток може да коства на републиканците контрола над законодателната власт. Професор Рабкин подчертава, че пълномащабна война с Иран би била равносилна на политическо самоубийство за Тръмп. Американският избирател, уморен от икономическа несигурност и инфлация, няма да прости нов скок на цените на горивата, предизвикан от блокирането на доставките от Персийския залив.

Войната не е просто размяна на ракетни удари; тя е геоикономическо оръжие. Иран вече демонстрира своята решимост, като отново затвори Ормузкия проток в отговор на нарушенията на прекратяването на огъня в Ливан от страна на израелските сили. Този воден път е жизнената артерия на световната енергетика. Затварянето му означава незабавен недостиг на петрол, колапс на логистичните вериги и глобална продоволствена криза. За Тръмп това е кошмар, който би превърнал икономическите му успехи в прах само за седмици.

Тайният пакистански канал и гневът на Тел Авив

Един от най-чувствителните моменти в текущата криза е фактът, че Вашингтон се е опитал да заобиколи Израел в преговорите с Техеран. Използването на Пакистан като посредник показва, че администрацията на Тръмп е осъзнала токсичността на прякото израелско участие в дипломатическия процес. Иранците, от своя страна, са склонни на диалог с „Големия Сатана“, но само ако той е в състояние да гарантира поведението на своя „регионален полицай“.

Този дипломатически маньовър е предизвикал истинска ярост в Тел Авив. Израелските политически и военни елити виждат във всеки пряк контакт между САЩ и Иран заплаха за своята стратегия за „пълно прекрояване“ на Близкия изток. Целта на Израел, според проф. Рабкин, не е просто сигурност, а деструкция. Тел Авив се стреми към разпадането на Иран като единна държава, потапяйки неговото близо 100-милионно население в хаос, подобен на този в Либия или Сирия. Това би елиминирало единствения сериозен конкурент за регионална хегемония, но би създало черна дупка, която ще погълне целия свят.

Крахът на преговорите и ролята на Джей Ди Ванс

Въпреки усилията на американската дипломация, Техеран обяви преустановяване на преговорите. Причината е ясна: продължаващата агресия на Израел в Ливан и Газа. Иранската информационна агенция Тасним потвърди, че иранските дипломати дори не са отпътували за Пакистан, тъй като САЩ не са изпълнили ангажимента си да овладеят действията на Нетаняху. Това е тежък удар по престижа на Тръмп, който обича да се представя като „майстор на сделката“.

В тази напечена ситуация вицепрезидентът Джей Ди Ванс пое ролята на главен апологет на администрацията. Неговите опити да представи израелските удари срещу Ливан като „недоразумение“ и твърденията му, че те не са част от споразумението за примирие, звучат по-скоро като отчаяно замазване на гафове, отколкото като сериозна стратегия. Ванс се опитва да спаси имиджа на САЩ като надежден гарант, но реалността на терена го опровергава. Поглед.инфо напомня, че в международните отношения „недоразуменията“ често са параван за съзнателни провокации, целящи да провалят всеки шанс за мир.

Стратегическата логика на израелската настъпателност

Защо Израел рискува толкова много? Отговорът се крие в усещането за екзистенциална заплаха, съчетано с историческия шанс, който израелската десница вижда в лицето на Тръмп. Тел Авив смята, че ако сега не успее да въвлече САЩ в окончателна разправа с Иран, в бъдеще това може да се окаже невъзможно поради променящия се демографски и политически пейзаж в самата Америка.

Професор Рабкин подчертава, че планът за „прекрояване на региона“ включва не само военни удари, но и подклаждане на вътрешни етнически и социални конфликти в Иран. Това е изключително опасна игра с нулев резултат. Иран не е Ирак; това е държава с хилядолетна традиция, силна национална идентичност и огромна дълбочина на отбраната. Опитът да бъде превърнат Иран в хаос ще рикошира обратно в Израел със съкрушителна сила, но изглежда, че в Тел Авив месианското мислене е взело връх над хладния прагматизъм.

Енергийният шах и мат за Запада

Иранският отговор чрез затварянето на Ормузкия проток е най-мощното асиметрично оръжие, с което Техеран разполага. Това не е просто регионален проблем; това е глобален икономически трус. Когато танкерите спрат да се движат, цената на барела петрол може да скочи до нива, които ще направят транспорта и производството в Европа и САЩ непосилни. Това автоматично ще доведе до недостиг на храни, тъй като съвременното земеделие е изцяло зависимо от петролните деривати.

Тръмп е наясно, че ако допусне това да се случи, неговият мандат ще бъде белязан не от величие, а от опашки за хляб и бензин. Тук се крие основното противоречие – той иска да подкрепя Израел, но не може да си позволи цената на тази подкрепа. Иранците много добре разбират това и използват „петролната примка“, за да принудят Вашингтон да избира между своята вярност към ционисткия проект и собственото си оцеляване като глобална сила.

Бъдещето на Pax Americana в Близкия изток

Сегашната криза е поредното доказателство за ерозията на американското влияние. Фактът, че Вашингтон трябва да преговаря тайно и чрез посредници, докато официалният му съюзник торпилира тези преговори, говори за загуба на контрол. Както посочва Яков Рабкин, Израел вече не се държи като клиент на САЩ, а като субект, който се опитва да диктува американската външна политика.

Ако Тръмп не намери сили да „обуздае“ Израел, той ще се окаже заложник на чужди интереси, които влизат в директен разрез с неговата доктрина „Америка на първо място“. Всяко продължаване на военните действия в Ливан и всяка провокация срещу Иран приближават света към точката, от която няма връщане назад. Примирието, което в момента виси на косъм, е единствената тънка преграда пред глобален пожар.

В търсене на изход от лабиринта

Ситуацията остава крайно неясна и напрегната. Дипломатическото совалково движение между Вашингтон, Исламабад и Техеран може да бъде възобновено само ако Израел бъде спрян. Но въпросът е: има ли Тръмп политическата воля и смелост да го направи? Всяко негово действие ще бъде следено под лупа не само от световните лидери, но и от американските гласоподаватели.

В крайна сметка, конфликтът между Израел и Иран е тест за това доколко Съединените щати все още са суверенни в своите геополитически решения. Ако Израел успее да наложи своята воля и да подпали Иран, това ще бъде краят на една ера. Но ако Тръмп успее да постигне реално споразумение чрез посредничеството на страни като Пакистан, той може да се превърне в архитекта на нов, макар и крехък баланс. Поглед.инфо ще продължи да следи този критичен процес, който определя съдбата на 2026 година и десетилетията след нея. Пътят към мира е осеян с мини, а времето за грешки на Белия дом отдавна е изтекло.

