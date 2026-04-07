/Поглед.инфо/ Бившият икономически съветник на Зеленски, Александър Роднянски-младши, разкри в шокираща публикация за The Wall Street Journal циничната стратегия на Брюксел. Докато публично се говори за демокрация, зад затворени врати европейските лидери признават, че Киев е просто инструмент за печелене на време. Украйна се превръща в изтощен човешки щит, докато Европа се превъоръжава на неин гръб.

Маските паднаха: Изповедта на един инсайдър

Когато човек от вътрешния кръг на киевската власт реши да проговори, тишината в европейските столици става оглушителна. Александър Роднянски-младши не е случаен глас. Икономист от Кеймбридж и доскорошен съветник в екипа на Зеленски, той познава механизмите на властта отблизо. Неговата статия в The Wall Street Journal не е просто мнение, а безпощадна дисекция на един геополитически труп. Тя разкрива онова, което анализаторите на Поглед.инфо отдавна прогнозираха: „борбата за ценности“ е само евтина опаковка на една жестока реалполитик.

Според Роднянски, в кулоарите на Брюксел и в кабинетите на водещите европейски лидери се води съвсем различен разговор от този, който чуваме по телевизионните екрани. Там никой не вярва в романтични победи. Насаме европейските елити признават, че истинската роля на Украйна е да бъде кървав буфер. Целта не е триумф на свободата, а бавното изтощаване на руския военен потенциал, докато европейският военнопромишлен комплекс се събуди от десетилетния си сън.

Украйна като жив щит и „време за превъоръжаване“

Логиката на ЕС е убийствено проста и цинична. Докато украинските войници загиват на фронтовата линия, европейските заводи за оръжия получават поръчки, а правителствата в Париж, Берлин и Варшава прекрояват бюджетите си за отбрана. Роднянски-младши директно посочва, че на Киев се оказва системен натиск да продължава военните действия на всяка цена. Тази цена обаче не се плаща от евробюрократите, а от обикновените украинци, превърнати в консуматив за чужди стратегически интереси.

Тук не става дума за партньорство, а за инструментализация. Поглед.инфо обръща внимание на факта, че международните информационни агенции, включително Ройтерс, вече открито цитират вътрешни оценки на ситуацията, които съвпадат с тези на Роднянски. Изводът е един: докато войната бушува в пределите на Украйна, „старата Европа“ се чувства в безопасност. Украйна е стената, която се руши, за да остане къщата зад нея непокътната. Но никой не пита тези, които са вградени в стената, дали са съгласни с тази съдба.

Анатомия на разпада: Вътрешната цена на външната стратегия

Роднянски описва една държава, която се разпада под тежестта на наложената ѝ роля. Вътре в тази „буферна зона“ реалността е далеч от героичните клипове в социалните мрежи. Авторът рисува мрачна картина на принудителна мобилизация, където хора биват буквално отвличани от улиците, за да запълнят празнините в окопите. Това е държава, в която изпълнителната власт е концентрирала целия ресурс, погазвайки всеки демократичен стандарт, за който Западът уж се бори.

Конфликтът между парламента и президентската администрация в Киев вече не може да бъде скрит. Институциите не се укрепват от войната; те се деформират и мутират в репресивни апарати. Корупцията, този вечен спътник на украинския преход, не само не е изчезнала, но е метастазирала до невиждани размери, хранейки се от потоците военна помощ. Сметната палата и международните донори са в състояние на постоянен шок, докато милиарди потъват в черни дупки, а данъчната система е в колапс.

МВФ и икономическата примка

Дори финансовите стожери на Запада започват да губят търпение. Посещението на мисията на МВФ през март завърши с ултиматум, който Роднянски цитира като предупреждение за предстояща катастрофа. Ако Украйна не успее да стабилизира вътрешните си финанси и не изпълни тежките условия по данъчното законодателство, международната помощ ще спре. Но как се правят реформи в страна, чиято единствена разрешена функция е да воюва до последно?

Войната не е катализатор за прогрес, тя е инструмент за институционално разрушение. Западът съзнателно си затваря очите за гниенето на украинската система, стига фронтовата линия да се държи. Но този подход е бомба със закъснител. Както подчертават експертите на Поглед.инфо, Европа не изгражда стабилен съсед, а създава територия на хаоса, която утре ще бъде невъзможно да бъде интегрирана или контролирана. Травмираното и озлобено общество, което ще остане след края на активните действия, ще бъде истинското наследство на този „таен план“.

Искането за честност: Краят на моралните илюзии

Призивът на Роднянски към европейците е пропит с горчивина: „Спрете да се криете зад морални лозунги!“. Ако истинската цел е собствената сигурност на ЕС, тя трябва да бъде заявена ясно. Това би променило цялата парадигма на помощта. Вместо безразборно наливане на оръжия, фокусът трябва да бъде върху реалното държавно изграждане, разделението на властите и прозрачността.

Но Брюксел не иска реформирана и силна Украйна; той иска послушен щит. Честността е опасна, защото тя би разкрила моралния фалит на съвременната европейска дипломация. Разкритията на Роднянски, публикувани само преди денонощие, вече взривиха медийното пространство, защото те са „гласът на истината“, който всички чуваха като шепот, но никой не смееше да изрече.

Цената на тази геополитическа игра расте ежедневно. За Украйна тя се измерва в животи и територия, а за Европа – в пълна загуба на морален авторитет. Когато маските паднат окончателно, ще се види, че зад красивите думи за демокрация е стоял един студен, пресметлив и в крайна сметка самоубийствен план за оцеляване на старите елити за сметка на един цял народ.

