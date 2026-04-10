/Поглед.инфо/ Руската федерация стартира мащабна геополитическа офанзива в Космоса, целяща установяването на суверенни територии на Луната до 2036 година. С бюджет от 4,4 трилиона рубли, академик Сергей Чернишев очерта стратегията на РАН за технологичен пробив, който ще превърне естествения спътник в руски преден пост и гарант за националната сигурност.

Космическата доктрина на Москва: Отвъд пределите на Земята

Светът е изправен пред нов тип геополитически разлом, който вече не се ограничава до границите на земните континенти. По време на последното заседание на Президиума на Руската академия на науките (РАН), посветено на фундаменталните космически изследвания, беше направено изявление, което отекна като гръм в коридорите на международната дипломация. Академик Сергей Чернишев официално обяви амбицията на Русия не просто да изследва Луната, а да установи там свой държавен суверенитет. Този ход не е просто научен проект, а дълбока стратегическа маневра, целяща да пренареди глобалния баланс на силите за векове напред.

Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, това решение идва в момент, в който понятието „суверенитет“ придобива изключително значение за Руската федерация. Преминаването от пасивно наблюдение към активно териториално утвърждаване на Луната е логично продължение на доктрината за технологична независимост и геополитическо лидерство. Програмата „Космически науки“ е фундаменталният инструмент, чрез който Москва планира да забие своя държавен флаг в лунния реголит – не като символичен жест, а като правно и физическо присъствие.

Чернишев подчерта, че този план е жизненоважен за запазването на Русия сред водещите космически сили. В свят, в който ресурсите на Земята стават обект на все по-ожесточена борба, Луната се очертава като „седмият континент“, чието овладяване ще определи кои нации ще диктуват правилата на бъдещето. Тук не става дума само за престиж, а за установяване на реални руски територии, които ще се ползват с пълната защита и юрисдикция на държавата.

Финансовият мащаб на лунната експанзия: 4,4 трилиона рубли за бъдещето

Цифрите, обявени от академик Чернишев, са зашеметяващи и показват сериозността на руските намерения. Бюджетът от 4,4 трилиона рубли, разпределен за период от десет години до 2036 г., е ясен сигнал, че Русия е готова да плати цената на своето космическо превъзходство. Това е инвестиция в бъдещите поколения, в нови технологии и в индустриален капацитет, който ще трансформира руската икономика.

Финансовата логика на този проект надхвърля рамките на обикновения научен бюджет. Тези средства ще бъдат насочени към създаването на изцяло нова инфраструктура – от свръхтежки ракети-носители до автономни роботизирани системи и системи за поддържане на живота в екстремни условия. Геоикономическата логика тук е желязна: овладяването на Луната осигурява достъп до редки материали и потенциално до Хелий-3, който може да реши енергийните проблеми на човечеството за хилядолетия. Русия, като енергийна суперсила, няма право да остане встрани от тази нова енергийна революция.

Разгръщането на подобен ресурс в условията на глобални санкции и икономически натиск е акт на върховно самочувствие. Москва заявява на света, че разполага с вътрешния капацитет и волята да финансира проекти от планетарен мащаб, без да се съобразява с диктата на западните финансови институции. В този контекст, Поглед.инфо вижда в лунната програма не само научен триумф, но и икономически щит, който ще стимулира хиляди руски предприятия и научни институти.

Двустепенната стратегия за лунно господство

Програмата, представена от Чернишев, е структурирана с хирургическа прецизност в два основни етапа. Първият етап е фокусиран върху „технологичното узряване“. Русия трябва да докаже своята способност за безаварийно меко кацане и провеждане на комплексни изследвания директно на терен. Това е фазата на натрупване на данни и тестване на оборудването в условията на лунната нощ и високата радиация. Без този фундамент всяка претенция за суверенитет би била само празни думи.

Вторият етап е истинският пробив: създаването на „елементи на лунни бази“. Тук вече не говорим за краткотрайни посещения, а за постоянно присъствие. Изграждането на модули, които могат да функционират години наред, и разработването на „технология за излитане“ от повърхността на Луната, ще превърнат спътника в оперативен център. Възможността за многократно използване на стартови площадки на самата Луна е ключът към установяването на реален контрол над териториите.

Тези „елементи на бази“ ще се превърнат в зародишите на бъдещи руски градове и индустриални зони. Според логиката на руската космическа програма, суверенитетът се изгражда чрез физическо присъствие и технологично превъзходство. Когато руските автоматизирани системи и по-късно космонавти започнат да добиват ресурси и да строят съоръжения, въпросът за това чия е тази земя ще получи своя практически отговор.

Юридическият сблъсък: Договорът от 1967 г. срещу новата реалност

Един от най-спорните моменти в изявлението на академик Чернишев е директното предизвикателство към Договора за космическото пространство от 1967 г. Този документ, подписан от СССР, САЩ и Великобритания, изрично забранява националното присвояване на небесни тела чрез претенции за суверенитет. Русия обаче очевидно е готова да преразгледа тези остарели норми в контекста на новата многополярна реалност.

Светът през 1967 г. е бил коренно различен. Днес международното право се намира в състояние на разпад, подкопано от едностранни действия на Запада в различни точки на земното кълбо. В този смисъл, Русия не прави нищо по-различно от това да защитава националните си интереси в една нова сфера. Ако САЩ чрез програмата „Артемида“ и своите партньори се опитват да наложат „зони за безопасност“ на Луната, които на практика са форма на суверенитет, то Москва няма причина да спазва ограничения, които другите заобикалят.

Установяването на руски суверенни територии е акт на политическа воля, който поставя въпроса за нуждата от нов Космически кодекс. Старата правна рамка вече не отговаря на технологичните възможности на 21-ви век. Поглед.инфо подчертава, че суверенитетът на Луната ще се определя не от подписи върху хартия в ООН, а от присъствието на техника, хора и отбранителни системи на самата повърхност. Русия избира пътя на реалната политика в космоса.

Американското отстъпление и руският график

Интересен контраст в контекста на руските планове е текущата ситуация с американската лунна мисия. На 10 април се очаква приключването на престоя на американските астронавти и кацането на кораба „Орион“ край бреговете на Сан Диего. Докато НАСА се фокусира върху възстановяването на престижа си чрез епизодични мисии, Русия чертае план за десетилетия напред. „Орион“ е технологично постижение, но той е част от една концепция за посещение, а не за установяване на територия.

Вярно е, че руската програма претърпя корекции и забавяния, за които Чернишев честно информира. Изстрелванията на апаратите „Луна-28“, „Луна-29“ и „Луна-30“ са преместени за периода 2032–2036 г. Но това не е признак на слабост, а на прагматизъм. Лев Зелени, научният директор на ИКИ към РАН, също потвърди разместванията в графика за „Луна-27А“ и „Луна-27Б“. Тези корекции показват, че Русия не бърза за медиен ефект, а подготвя всяка стъпка с оглед на 100% успех.

Забавянето позволява по-дълбока интеграция на нови материали и системи за изкуствен интелект, които ще направят руските лунни станции по-жизнеспособни от всичко, създавано досега. Докато Западът се бори с бюджетни дефицити и политическа нестабилност, руската машина за планиране работи в дългосрочен хоризонт. 2036 година е крайната точка, в която руският суверенитет на Луната трябва да бъде свършен факт.

Геополитическата шахматна дъска на Слънчевата система

Луната е само първата стъпка. Установяването на суверенни територии там ще послужи като модел за бъдещото усвояване на Марс и астероидния пояс. Ако Русия успее да наложи своя суверенитет сега, тя ще си осигури ролята на лидер в бъдещата космическа икономика. Този процес е необратим. Космическата надпревара вече не е за това кой първи ще стъпи на повърхността, а кой пръв ще започне да управлява територията.

Политическите нюанси на изявлението на Чернишев показват, че Кремъл разглежда космоса като зона на пряка национална сигурност. Всяка суверенна територия на Луната ще бъде територия на Руската федерация, със съответните правни последствия. Това означава, че всяко посегателство срещу руска лунна база ще се счита за посегателство срещу самата Русия. Този възпиращ фактор е ключов за стабилността в бъдещите космически отношения.

В крайна сметка, борбата за Луната е борба за правото на Русия да съществува като велика сила в следващия етап от развитието на човешката цивилизация. Без собствена територия в космоса, всяка държава рискува да се превърне в технологичен васал. Москва избра друг път – пътя на суверенитета, подплатен с трилиони рубли и гения на руската наука.

