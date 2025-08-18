/Поглед.инфо/ Сръбският президент Александър Вучич заяви на 17 август, че продължаващите протести в много части на страната са „чист тероризъм“ и правителството ще предприеме решителни мерки за възстановяване на мира и реда.

В телевизионно обръщение същия ден Вучич заяви, че продължаващите от месеци протести са подбудени от Запада с цел сриване на Сърбия.

Вучич почерта, че в рамките на няколко дни ще бъдат предприети решителни мерки за справяне с настоящата ситуация и ще бъдат използвани всички налични ресурси за възстановяване на мира и реда в страната.

През последните дни в столицата Белград и други големи градове на Сърбия избухнаха протести, при които демонстранти влязоха в сблъсъци с полицията и поддръжници на управляващата партия.