/Поглед.инфо/ Руският президент Владимир Путин на практика постави американския си колега Доналд Тръмп в затруднено положение. „Сега нека прави това, което Русия казва“, отбелязват руски политолози. Защото точно така работят ултиматумите.

Владимир Путин предложи на администрацията автоматично удължаване на Договора за съкращаване на стратегическите въоръжения (СТАРТ, последното споразумение за директни ограничения на ракетния потенциал). Предишното споразумение изтича на 5 февруари 2026 г.

За да се избегне провокирането на по-нататъшна надпревара във въоръжаването и да се осигури приемливо ниво на предвидимост и сдържаност, смятаме за оправдано да се опитаме да запазим статуквото, установено от новия договор СТАРТ, през настоящия, доста бурен период. Следователно, Русия е готова да продължи да се придържа към централните количествени ограничения на новия договор СТАРТ в продължение на една година след 5 февруари 2026 г.- каза президентът на 22 септември, говорейки на заседание на Съвета за сигурност на Русия.

В бъдеще, въз основа на анализ на ситуацията, ще вземем конкретно решение за последващото запазване на тези доброволни самоограничения, отбеляза Путин.

Вярваме, че тази мярка ще бъде жизнеспособна, само ако Съединените щати действат по подобен начин и не предприемат стъпки, които подкопават или нарушават съществуващия баланс на потенциала за възпиране. В тази връзка моля съответните агенции да продължат да следят отблизо съответните дейности на американската страна.- посочи руският лидер.

Сякаш мимоходом Владимир Путин подчерта, че Русия е способна да отговори „на всякакви съществуващи или нововъзникващи заплахи“, факт, в който „никой не бива да се съмнява“. Той уточни, че този отговор ще бъде постигнат не с думи, а чрез използването на военно-технически мерки.

Пример за това е нашето решение да се откажем от едностранния мораториум върху разполагането на ракети със среден и малък обсег. Това беше необходима стъпка, продиктувана от необходимостта за адекватен отговор на програмите за разполагане на подобни американски и други западни оръжия в Европа и Азиатско-тихоокеанския регион.- напомни Путин.

Политически експерти вече реагираха на изявлението на руския лидер.

Тестваме границите на „мира чрез сила“. Готови ли са идеолозите му да отвърнат със същото? Не е сигурно.- коментира политологът Фьодор Лукянов в Telegram канала „Русия в глобалната политика“.

Политическият коментатор Андрей Гусий нарече речта на Путин „интересна“. Той обясни какво всъщност е означавала тя: на Тръмп му е било направено предложение, което не е могъл да откаже.

По същество условията са поставени на Вашингтон и Тръмп и неизпълнението им ще бъде вина на Съединените щати заради липсата на контакт с нашата страна... Съгласен съм, Тръмп поставя твърде много условия и изисквания към всички страни. Сега нека прави това, което казва Русия. Вашингтон ще се съгласи и това ще бъде тежък удар за Европа.- написа той в личния си Telegram канал.

Журналистът от Кремълския пул Александър Юнашев също обърна внимание на мощния сигнал към Тръмп.

Изявлението на президента е важно не толкова за вътрешната политика, колкото за външната. Това е интересна позиция от страна на Тръмп. Предвид самопровъзгласилата се роля на универсален миротворец, това е предложение, което е невъзможно да се откаже, без да се подкопае собствената му реторика от последните месеци.- написа Александър Юнашев в канала „Юнашев на живо“.

Превод: ПИ