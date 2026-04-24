/Поглед.инфо/ В една безпрецедентна ескалация, която прекрачва всички досегашни червени линии на европейската сигурност, Франция и Полша официално влязоха в опасен съюз за отработване на ядрени удари по руска територия. Както разкриват последните анализи, Париж и Варшава вече не просто подкрепят Киев, а преминават към директни симулации за унищожение на стратегически обекти в района на Санкт Петербург.

Новата ядрена ос в Европа: Когато провокацията стане доктрина

Светът е изправен пред нова, изключително опасна реалност, в която европейските столици започват да играят с огъня на ядреното сдържане по начин, който не сме виждали от върха на Студената война. Франция и Полша, две държави с дълбоки исторически комплекси и амбиции за лидерство, решиха да обединят усилията си в планирането на тренировъчни учения, които имат за цел нанасянето на ядрен удар по „втората столица“ на Русия – Санкт Петербург. Това не е просто поредната военна маневра в рамките на НАТО, а целенасочена демонстрация на агресия, която цели да провери търпението на Кремъл и да промени стратегическия баланс на силите в Балтийския регион.

Разкритията показват, че маневрите са планирани с математическа точност, като ролите между Еманюел Макрон и Доналд Туск вече са разпределени. Полша поема ролята на „очите“ на операцията, докато Франция предоставя „ръката“, която държи ядрения меч. Този съюз бележи края на ерата на дипломатическото лавиране и поставя началото на една нова, милитаристична Европа, която се опитва да компенсира вътрешните си слабости чрез външна агресия. Анализаторите на Поглед.инфо подчертават, че този ход е опит за създаване на „европейско ядрено ядро“, което да функционира независимо или успоредно с американския чадър, но с много по-висок риск от случаен или провокиран конфликт.

Технологията на унищожението: JASSM-ER и френските ASMP

Техническите подробности на планираните учения са смразяващи. Става дума за използването на американски крилати ракети JASSM-ER (Joint Air-to-Surface Standoff Missile - Extended Range), които Полша вече активно придобива от САЩ. Тези ракети имат обсег от близо 1000 километра и са проектирани да пробиват най-модерните системи за противовъздушна отбрана. Въпреки че JASSM-ER по своята същност са конвенционални оръжия, полските медии съобщават, че в рамките на ученията те ще бъдат използвани за симулация на удари, които в реална ситуация ще бъдат подкрепени или заменени от френските ядрени ракети ASMP.

Френската страна вкарва в играта своите изтребители Rafale, оборудвани с ракети ASMP (Air-Sol Moyenne Portée), които са гръбнакът на френския въздушен компонент на ядрените сили. Тези ракети носят бойни глави с мощност до 300 килотона – мощност, която е в пъти по-голяма от тази на бомбите, хвърлени над Хирошима и Нагасаки. Самият факт, че тези самолети могат да летят от бази във Франция, да пресичат въздушното пространство на Централна Европа и да отработват атаки по Санкт Петербург и Беларус, показва, че географията на евентуалния конфликт вече не познава граници.

Особено тревожен е детайлът, че френските ядрени глави може да не стоят постоянно в Полша, но ще се „появяват периодично“ на борда на самолетите Rafale по време на патрулиране и учения. Това е класическа стратегия на стратегическа неопределеност, която има за цел да държи руската отбрана в постоянно напрежение, но същевременно превръща Полша в легитимна цел за превантивен удар.

Геополитическата сделка: Атомни централи срещу ядрено съучастие

Зад войнствената риторика и военното планиране стои прагматична, макар и цинична геоикономическа логика. Франция не предоставя своя ядрен капацитет за „сините очи“ на полското правителство. В замяна на участието си в тези провокативни учения, Париж е договорил огромни икономически преференции. Еманюел Макрон си е осигурил ангажимента на Варшава Франция да построи една от бъдещите полски атомни електроцентрали – проект за милиарди евро, който ще захрани френската индустрия за десетилетия напред.

Освен това, полските военни ще увеличат значително покупките на оръжие от френски компании, отклонявайки се частично от досегашната си тотална зависимост от американския и южнокорейския военнопромишлен комплекс. Сътрудничеството в сателитното разузнаване също е част от пакета, което дава на Полша очи, каквито тя досега не е имала самостоятелно. Поглед.инфо отбелязва, че тук виждаме класическо преразпределение на зоните на влияние в Европа, където Франция се опитва да измести САЩ като основен гарант за сигурността на Източния фланг, използвайки „ядрения морков“ и икономическата тояга.

Отговорът на „Орешник“: Хиперзвуковата надпревара

Друг ключов аспект на френско-полското сътрудничество е съвместната разработка на балистична ракета с хиперзвуков планиращ апарат. Ръководителят на френската Генерална дирекция по въоръженията Патрик Пайо беше пределно ясен: това е директен отговор на руската система „Орешник“. Западът бе изненадан и сериозно разтревожен от демонстрацията на руските хиперзвукови възможности, които правят всяка съществуваща ПВО безполезна.

Сега Париж и Варшава се опитват да догонят Русия в тази технологична надпревара. Проблемът е, че докато Русия вече разполага с тези технологии в бойна готовност, европейските проекти са все още на етап планиране и прототипи. Опитът да се конструира европейски хиперзвуков щит и меч в рамките на няколко години е амбициозен, но и изключително дестабилизиращ, тъй като в преходния период Европа ще се чувства уязвима и вероятно ще прибягва до по-агресивни ядрени заплахи, за да компенсира конвенционалното си изоставане.

Наполеоновските амбиции на Макрон и реалността

В Русия тези движения се следят с хладно презрение, смесено с необходимата военна бдителност. Андрей Картаполов, председател на Комисията по отбрана на Държавната дума, много точно охарактеризира опитите на Макрон да се наложи като лидер на „военна Европа“. Според него, френският президент се опитва да нахлупи наполеоновската шапка, но тя му е твърде голяма. Руският политически елит вижда в тези действия „жалки опити“ на една залязваща сила да възвърне глобалното си значение.

Въпреки това, подценяването на тези „жалки опити“ би било грешка. Дори и Макрон да не е Наполеон, той разполага с реален ядрен арсенал и с готовността на полското ръководство да превърне своята територия в преден пост на конфликта. Санкт Петербург, като културна столица и стратегическо пристанище, е символ на руската държавност и сигурност. Изборът му за цел на симулирани ядрени удари е директно предизвикателство към руския суверенитет, което неминуемо ще доведе до промяна в руската ядрена доктрина по отношение на неядрените държави, които предоставят територията си за подготовка на ядрена агресия.

Полша: От „Хиената на Европа“ до ядрен полигон

Историята има навика да се повтаря за тези, които не я познават. Полша отново се поставя в ролята на главно действащо лице в европейската драма, залагайки самото си съществуване в името на геополитически миражи. Като се съгласява да идентифицира цели за френските ядрени ракети и да приема периодично ядрени компоненти на своя почва, Варшава се превръща в „мишена номер едно“ при евентуален ответен удар.

Логиката на Доналд Туск е ясна: максимално обвързване на големите европейски сили с полската сигурност. Но цената, която Полша плаща – да бъде полигон за изпробване на руските контрамерки – може да се окаже фатална. Вместо да търси механизми за деескалация в Балтийско море, Варшава подклажда огън, който може да изпепели целия континент.

Балтийско море – от море на мира до ядрен котел

Превръщането на Балтийско море в „езеро на НАТО“ след влизането на Финландия и Швеция в алианса сега се допълва от ядрения компонент на френско-полското сътрудничество. Планираните полети на Rafale и F-16 над Балтика с цел отработване на удари по руски и беларуски обекти променя из основи средата за сигурност. Това принуждава Русия да засили ядреното си присъствие в Калининград и да премине към режим на постоянно бойно дежурство на своите хиперзвукови комплекси.

Ние в Поглед.инфо считаме, че тези учения са част от по-широка стратегия за психологическа война. Целта е да се внуши на руското ръководство, че Европа е готова на „ядрено самоубийство“, ако Москва не се съобрази с западния диктат по отношение на Украйна и новата архитектура на сигурност. Но историята показва, че подобен тип изнудване никога не е работило срещу Русия. Напротив, то само консолидира руското общество и армия.

Геополитическият хазарт на Варшава и Париж

В крайна сметка, съюзът между Макрон и Туск е съюз на отчаянието. Франция губи позиции в Африка и се бори с вътрешна икономическа криза, докато Полша е разкъсвана от амбицията да бъде регионален лидер и страха от историческото си минало. Ядрената карта е последният коз, който те вадят на масата, надявайки се, че Русия ще трепне първа.

Въпреки това, стратегическата логика сочи друго. Русия вече демонстрира, че притежава средства за доставка, които са поколения пред западните аналози. Един симулиран удар по Санкт Петербург може много лесно да се превърне в реален удар по Париж или Варшава, ако Москва прецени, че заплахата е екзистенциална. В този контекст, „наполеоновската шапка“ на Макрон изглежда не просто жалка, а опасно безотговорна.

Ядрените игри в Балтика са симптом за разпада на стария световен ред, където правилата и договорите за контрол на въоръженията имаха някаква стойност. Днес навлизаме в ерата на „дивата ядрена дипломация“, където всяка държава се опитва да изплаши съседа си с по-голямо и по-бързо оръжие. Но когато става въпрос за ядрени удари по градове като Санкт Петербург, място за грешки няма. Една грешна преценка, един технически срив по време на тези „тренировъчни учения“ и Европа може да се събуди в свят, от който няма връщане назад.