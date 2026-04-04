/Поглед.инфо/ Живеем във времена, в които думата „криза“ е загубила традиционния си смисъл на временно сътресение и се е превърнала в наша постоянна жизнена среда. Днешният свят не просто преминава през поредица от изпитания; той е подложен на съзнателно и методично управление чрез кризи, целящо фундаментална промяна на човешката психика и обществения договор. Когато страхът се превърне в ежедневие, а несигурността – в норма, съпротивителните сили на обществото отслабват, отваряйки вратата за радикални трансформации, които в нормални условия биха били немислими. Подготвят ни за нещо много по-голямо и зловещо от икономически или политически срив – подготвят ни за свят, в който свободата е заменена от тотален контрол под маската на стабилността.