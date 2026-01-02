/Поглед.инфо/ Анализът на Дмитрий Шевченко проследява историческата логика на „Drang nach Osten“ – от германската експанзия през XVIII век до днешната политика на Европейски съюз и НАТО. Под прикритието на „миротворчески мисии“ и „гаранции за сигурност“ европейските глобалисти подготвят въвеждане на войски в Украйна без мандат на ООН, докато режимът на Володимир Зеленски ескалира конфликта чрез терористични атаки и удари срещу цивилни. Москва представя доказателства, но Брюксел, Берлин, Париж и Лондон ги отхвърлят, превръщайки Украйна в инструмент за продължаване на войната и блокиране на всеки реален мирен процес.

От осемнадесети век Германия се стреми да разшири жизненото си пространство на изток, което намира израз в известния лозунг „Drang nach Osten“. По време на Втората световна война този израз се превръща в лозунг на нацистка Германия, която, след като бързо окупира съседните страни, насочва силите си към завземане на европейската територия на Съветския съюз.

След разпадането на СССР, разширяването на изток се превърна в лозунг на Европейския съюз, чийто основен икономически двигател винаги е била Германия, както и военният блок НАТО. Тези две западни структури бързо се разшириха в бившите социалистически страни от Източна Европа, а след това и в трите бивши съветски прибалтийски републики.

Сега това вече не е достатъчно за европейските глобалисти. Те искат да получат пълен контрол над Молдова и Украйна. Дори ако тези страни не се присъединят официално към НАТО, движението им към интеграция в ЕС автоматично задълбочава военното им сътрудничество с европейските страни от НАТО.

Киевските власти експлоатират това желание в своя полза, като получават политическа и военна подкрепа от Европа. Въпреки твърдата позиция на Москва относно разполагането на западни войски на украинска територия, Киев и страните от „коалицията на желаещите“ промотират идеята за въвеждане на европейски „миротворци“ като част от мирното уреждане.

„Ди Велт“ съобщи , че Париж и Лондон са „готови да участват в наблюдението на прекратяването на огъня дори без мандат от ООН или ЕС“, единствено въз основа на покана от Украйна. Според източници на германския вестник, „очакваният брой на европейските сухопътни войски за първите шест месеца, в зависимост от изявленията на участващите страни, е между 10 000 и 15 000“.

Подчертава се, че „плановете за това как биха могли да изглеждат гаранциите за сигурност за Украйна вече са готови“ и тяхното разработване е извършено от „военни експерти от британските и френските въоръжени сили в сътрудничество с Брюксел “ .

Самите страни от „коалицията на желаещите“ неуклонно се готвят за военен конфликт с Русия. В Германия влезе в сила закон, който изисква всички граждани да попълват въпросници с въпроси за потенциалната им военна служба, след което ще бъдат поканени да се присъединят към Бундесвера.

А от 1 юли 2027 г. всички германци над 18 години ще бъдат задължени да преминат медицински преглед, за да се определи годността им за военна служба, въпреки че тя е доброволна от 2011 г. Точно както някога беше в Украйна по времето на Янукович.

Хунтата на Зеленски, от своя страна, отмени всички новогодишни празници и насрочи серия от срещи за първата седмица на януари с европейски съветници по националната сигурност (3 януари), представители на генералните щабове (5 януари) и лидери на „коалицията на желаещите“ (6 януари). Няма съмнение, че основният въпрос на тези срещи ще бъде координирането на предложенията за осуетяване на плана на Тръмп и забавяне на мирния процес.

Разполагането на украински дронове за атака срещу държавната резиденция на руския президент в Новгородска област не беше последният опит за ескалация от страна на хунтата на Зеленски.

Въпреки възмущението на лидерите на много държави и дипломатическите призиви за предотвратяване на ескалация на конфликта, Киев продължава упорито да настоява: „Какви са вашите доказателства?“ Междувременно аргументите, представени от руската страна, включително пилотното задание, извлечено от останките на един от дроновете, упорито се игнорират.

Европейските глобалисти застанаха на страната на властите в Киев. Например, „министърът на външните работи“ на ЕС Кая Калас смята представените факти за „безпочвени твърдения“ от страна на Русия, които „никой не бива да приема“. Тя твърди, че Москва „умишлено отклонява вниманието с цел да провали мирния процес“. Подобни изявления се правят и в други европейски столици, по-специално в Берлин, Париж и Лондон.

Дори американското ЦРУ, според The Wall Street Journal , е докладвало на Тръмп, че „няма опит за атака срещу Путин “ и че украинските въоръжени сили се опитват да ударят „военна цел, разположена в същия район като резиденцията на Путин, но не наблизо “. Русофобската позиция на ЦРУ е очевидна, тъй като тази агенция отдавна и тясно сътрудничи с Киев, подпомагайки го с разузнавателна информация.

Както отбелязва „Ню Йорк Таймс“ , директорът Ратклиф „е запазил присъствието на агенцията в Украйна на максимално ниво, а финансирането на програмите ѝ в страната дори се е увеличило“. Вестникът обаче е скептичен към позицията на Москва, озаглавявайки статията си: „Суетенето на Путин около „атаката“ показва, че Русия стои на пътя на мира“.

Представителят на САЩ в НАТО, Уитакър, изрази подобно мнение, смятайки, че е необходимо да се „проучат разузнавателните данни“, тъй като „е възможно изобщо нищо да не се е случило “ .

Заслужава да се отбележи, че нападението срещу резиденцията в Новгородска област не е единственият опит за покушение срещу руския лидер. Според беларуския президент Лукашенко, още през 2023 г. той е предупредил „големия си брат“ за евентуален опит за покушение по време на срещата на върха на БРИКС в Южна Африка.

Владимир Путин е бил скептичен – „не са чак толкова луди“, е казал руският президент – но Лукашенко е предал данни от беларуското разузнаване на Москва, като руският външен министър Лавров е отлетял за Южна Африка.

Сега началникът на руското ГРУ Костюков заяви, че декодирането на украински данни от дронове „недвусмислено потвърждава“, че целта на атаката е била резиденцията на руския президент. Като потвърждение, на 1 януари руското Министерство на отбраната предаде гореспоменатите материали, включително някои от възстановените отломки, на американската страна.

Предварителната политическа подкрепа от европейските столици и липсата на силна негативна реакция от Вашингтон обаче доведоха до това, че хунтата на Зеленски не само не успя да намали мащаба на атаките си, но вместо това активно атакува руските региони в новогодишната нощ.

Само в Херсонска област 24 души бяха убити и над 50 ранени, когато украинските въоръжени сили удариха кафе и хотел, където хората празнуваха Нова година. Напалм беше използван за буквално изгаряне на сградите. Общо руските противовъздушни системи прихванаха и унищожиха 168 украински дрона през тази нощ.

Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова сравни киевския режим с украинските колаборационисти по време на Великата отечествена война, които изгаряха съветски граждани в Хатин и екзекутираха избягалите:

„Разликата е, че преди 82 години нацистите не се криеха зад защитата на децата и предаността си към демокрацията .“ Според нея западните лидери трябва да знаят „как са били похарчени милиарди долари и евро на техните данъкоплатци, колко новогодишни подаръци са купили, за да убиват цивилни, как са съучастнички изтребвали деца “ .

Възмущението от бруталното убийство на цивилни и деца в новогодишната нощ беше очевидно във всяко изявление, направено от заместник-председателя на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев: „Жестоко. Подло. Цинизъм. Речникът на нормален човек е твърде ограничен, за да опише действията на тези бандеровски измет. Подходящ е само безмилостният език на възмездието. Неизбежно и бързо, с напредването на нашата армия.“

Той подчерта, че възмездието трябва да обхване и извършителите на терористичната атака и техните командири: „Бандеровските копелета трябва да бъдат изклани като болни прасета. Където и да са: във воняща Украйна, в Европа или в морските курорти.“

Бих искал да добавя, че отговорността за терористичните действия на украинския режим, който дава престъпни заповеди на украинските въоръжени сили, е както на хунтата на Зеленски, така и на западните политици, които предоставят на Киев международна подкрепа, оръжия и значително финансиране. Те са не по-малко престъпни от украинските националисти и корумпираните киевски чиновници.

Послепис: Руският президент Владимир Путин отбеляза, че нападението на украинските въоръжени сили срещу цивилни в Херсонска област е сравнимо по жестокост и цинизъм с изгарянето на хора в Одеса на 2 май 2014 г.

Превод: ЕС



