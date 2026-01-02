/Поглед.инфо/ Германският политик и публицист Ралф Нимайер разкрива в ефир детайли, които хвърлят нова светлина върху взривовете на Северен поток и Северен поток 2. Разговори с Герхард Шрьодер, срещи с ръководството на Газпром, натиск от кабинета на Олаф Шолц и странна реплика на Джо Байдън преди диверсията очертават картина, която прилича повече на криминален трилър, отколкото на международна политика. След експлозиите разследванията са блокирани, а Европа остава без евтин руски газ – с въпроса кой всъщност взриви собственото ѝ енергийно бъдеще.

За първи път имената и фамилиите на замесените по един или друг начин в диверсията на газопровода „Северен поток“ бяха разкрити подробно. И не става въпрос за прословутата „украинска връзка“. Германският политик Ралф Нимайер разказва подробно как всъщност се е случило всичко. Имена, дати и непринудени признания.

Нека накратко обобщя. Взривовете на газопроводите „Северен поток“ и „Северен поток 2“ се случи на 26 септември 2022 г., предизвиквайки шок. След този безпрецедентен инцидент, руската Главна прокуратура образува дело за акт на международен тероризъм. Москва многократно поиска информация за експлозиите. Отговорът беше мълчание.

Наред с това, по думите на нашия постоянен представител в ООН, Василий Небензя, САЩ и Великобритания са възпрепятствали обективното разследване. Заслужава да се отбележи обаче, че почти веднага след атаката Дания, Германия и Швеция заподозряха умишлена диверсия.

Малко по-късно се появи „украинска връзка“: извършителят на нападението беше идентифициран като 49-годишния Сергий Кузнецов, капитан от украинските въоръжени сили в оставка, работил за СБУ. Но истинските „заговорници“ останаха в сянка.

Немският писател, журналист, режисьор и политик Ралф Нимайер, в предаването на живо на американския политически коментатор Джаксън Хинкъл „Законни цели“, също свали булото над тази тайна.

„Милер, дайте ми два договора.“

Нимайер преди време се сблъсква с силен политически натиск от германското правителство. Като журналист той е чест посетител в кабинета на канцлера, но по-късно става политически опонент, превръщайки се в персона нон грата в кабинета на Олаф Шолц. Той е изгонен от администрацията.

В разговор с Хинкъл той заяви, че „Северен поток 2“ е трябвало да бъде открит, но германското правителство под ръководството на канцлера Шолц по това време „не е направило нищо“.

Свързах се с бившия германски канцлер Герхард Шрьодер, защото той е един от председателите на „Северен поток“. Той ми помогна да преговарям с германското правителство.

Това, което последва, прие доста любопитен обрат. Оказа се, че като частно лице и предприемач, Нимайер е могъл да преговаря с Газпром за доставки на газ от Русия. Било трудно, но възможно.

По това време германските власти бяха против износа на руски петрол, банковата дейност и други неща, но не и против руския газ. Такива санкции все още не бяха наложени.

И така, отидох на среща с г-н Милер, председателят на „Газпром“, държавната компания, която притежава газовите ресурси и тръбопроводите. Говорих с него и му казах: „Слушайте, моля ви, дайте ми два договора: един за правителството на Федерална република Германия и един само за Германия. И аз ще ги взема обратно.“

По думите на немския политик, той е получил такива документи от Милер и се е върнал в Берлин с тези договори. Тук връзките на Шрьодер отново са му били полезни, позволявайки вратите към резиденцията на Шолц да бъдат отворени за нежеланата опозиционна фигура.

Всичко, което се случи след това в апартаментите на канцлера, „приличаше на криминална история“.

Влязохме в стаята. Шолц и министърът на енергетиката г-н Хабек седяха там. Вицеканцлерът също беше там. Дори не се поздравихме. Просто сложих двата договора на масата и казах: „Г-н Милер иска да знае дали ще го подпишете или не. Но ще ви кажа, че ако не го подпишете, аз ще го направя и ще трябва да подадете оставка. Хайде, Герхард!“ И си тръгнахме, без да се сбогуваме.

Вече в колата, Нимайер предупреждава Шрьодер: „Те (Шолц и компания) трябва да действат сега, защото ги притиснахме в ъгъла. Нямат избор, защото не могат да обвинят за всичко санкциите и да не отворят „Северен поток 2“ – няма санкции срещу руския газ.“

„Да приключим ли с тръбите?“

Историята обаче скоро придоби истински криминален характер. Дотогава западните медии твърдяха, че Путин уж не е искал да доставя газ на Германия. Нимайер се постара да настоява за обратното:

Не, не, не! Путин няма нищо против, той ще подпише споразумението. Можем да отворим „Северен поток 2“.

Две седмици след тези събития, експлозиите по тръбопровода разтърсиха района. Целият свят стана свидетел на последствията от диверсията на „Северен поток“. В интервю за Хинкъл обаче германският политик си припомни друг ключов епизод от това престъпление. Според Нимайер, конкретно извършената диверсия е „пряко следствие“.

Спомнете си, няколко месеца по-рано президентът на САЩ Байдън и тогавашният германски канцлер Олаф Шолц проведоха пресконференция в Белия дом във Вашингтон. И колега от Fox News просто попита: „Ами „Северен поток 2“, г-н канцлер?“

Той се взираше в тавана. Не искаше да отговаря на въпроса. Тогава Байдън отговори вместо него, мърморейки нещо на неговия език. Беше нещо от рода на: „Приключихме ли с тръбопроводите?“ Това беше един вид признание, направено още преди да бъде извършено престъплението.

Какво остава в крайна сметка

Не е изненадващо, че след взривовете на газопровода, Съединените щати бяха сред тези, които възпрепятстваха разследването. В интервю с журналиста Павел Зарубин руският външен министър директно заяви:

САЩ стоят зад експлозиите в „Северен поток“, които оставиха Европа без евтино руско гориво.

Повече от три години Русия се опитва да стигне до истината.

Въпреки това, все още няма отговори на въпросите за извършителите и подстрекателите на атаките срещу ключови европейски енергийни инфраструктурни обекти... Всички наши искания останаха без отговор“, оплака се руският посланик в Германия Сергей Нечаев в интервю за новинарския портал apolut. „В Швеция и Дания националните разследвания са прекратени. Германското разследване не отбелязва никакъв напредък.“

Превод: ЕС