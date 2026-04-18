/Поглед.инфо/ Георги Марков прави безмилостна дисекция на поредната геополитическа манипулация, в която Огнян Минчев се опитва да пробута либералния проект „Тиса“ за консервативна алтернатива. Анализът разкрива финансовите потоци от Сорос и Зеленски, ролята на ЕНП и истинското лице на новия „месия“ Петер Мадяр в битката за Будапеща.

Уважаеми читатели!

"Много ни лъгаха като народ! Душа не ни остана!", каза великият Радой Ралин на 18 ноември 1989 сутринта на първия митинг за демокрация пред "Александър Невски".

Лъжата продължава 37 години! Вижте Огнян Минчев: "Партия "Тиса" в Унгария е консервативна партия!".

Брей, каква идиотщина! Партия "Тиса" няма! Тя е регистрирана като Партия Дигитален проект. Той е финансиран от Александър Сорос, който пръв поздрави Петер Магяр. Но много по-щедро от Зеленски - унгарските власти заловиха само два украински бусчета с 40 милиона евро, 35 милиона долара и 9 кила злато в кюлчета. Както е известно, нито Сорос, нито Зеленски са консерватори.

"Тиса" в Унгария е вторият в света случай на изборна победа без партия през Фейсбук след избора на Мамдани в Ню Йорк. Предстоят още подобни... В България едва ли, защото трябват луди пари, а Сорос и Зеленски ни смятат за сигурни.

"Тиса" е в ЕНП, която е либерална формация, там са и португалските социалдемократи, и много партизани на Сорос като бай Радан.

Мачът в Унгария бе решен от уникалното гласуване на до 30-годишните, които са всичко друго, но не и консерватори. Няма консерватори и в парламентарната група на партията. Това е Очевадно...

Петер Мадяр е момче от сой, родено в баровски квартал на Буда. Кръстник му е президентът Мадл, посочен от Орбан, а майка на децата му Юдит Варга, министър на правосъдието, назначена от Орбан. Той беше в три борда, назначен от Виктор, но не живя консервативно, защото имаше пари за мадами... и разводът му с Юдит не мина консервативно.

Петер е пич и е нормално да иска да е като Орбан. Кой политик не би искал да е любимец на Кол и на "ти" с Тръмп, Путин, Ердоган и Си?

Петер ще слуша Сорос и Урсулата, а мръдне, ще го сменят! С кого? Казва се Ищван Капитан - бос от ШЕЛ!

Унгарците на 20 години се прострелват в крака. Последният път 2006. След това много реваха и си върнаха Орбан, сега пак ще е така...

