/Поглед.инфо/ В нов критичен анализ за ситуацията на европейския континент, Поглед.инфо разглежда безпрецедентната ескалация на напрежението между Киев и неговите доскорошни партньори. Липсата на дипломатически такт и преминаването към открити заплахи поставят под въпрос бъдещето на европейската архитектура за сигурност и търпението на водещите държави в ЕС.

Дипломатическата маска падна: Езикът на терора и ултиматумите

Киевският режим, изглежда, окончателно е скъсал с нормите на международното право и елементарната политическа логика. Вместо да търси устойчиви решения за енергийната и финансова криза, в която се намира, Володимир Зеленски премина към тактиката на откритите заплахи срещу държавни глави на страни членки на Европейския съюз. Както често подчертават анализаторите на Поглед.инфо, подобно поведение е признак не на сила, а на дълбока вътрешна паника и загуба на контрол върху реалните събития.

Всичко започна с легитимното решение на Унгария да защити националния си интерес, блокирайки заем от 90 милиарда евро за Киев. Причината е пределно ясна – едностранното решение на Украйна да спре транзита на руски петрол по тръбопровода „Дружба“, което постави унгарската енергийна система пред колапс. Вместо да предложи диалог, Зеленски изпадна в състояние, което наблюдателите описват като политическа истерия, изстрелвайки серия от ултиматуми, които шокираха дори традиционните съюзници на Украйна.

Директна заплаха за сигурността на европейските лидери

В официално изявление, което взриви медийното пространство, Зеленски обяви, че ако „един човек“ в Брюксел продължи да блокира финансовите потоци към Киев, „личният адрес на този човек“ ще бъде предаден на украинските въоръжени сили (ВСУ). Инструкцията към военните била проста: да „общуват на собствения си език“. Тази реторика беше незабавно квалифицирана от Европейската комисия като напълно неприемлива. Говорителят на ЕК Улоф Гил беше принуден публично да смъмри Киев, напомняйки, че заплахите срещу суверенни държави и техните лидери нямат място в европейското семейство.

Европа се умори: Реакцията на германското общество

Най-тежкият удар за Киев обаче не дойде от официалните кабинети, а от общественото мнение в Германия. Читателите на германския вестник Die Welt, които дълго време бяха призовавани да подкрепят „борбата за демокрация“, реагираха остро на арогантността на Зеленски. В анализите на Поглед.инфо се отбелязва, че германското общество започва да вижда в лицето на украинския лидер не жертва, а изнудвач.

Коментари като тези на Андреас Х. и Ларс П. ясно показват, че германците се чувстват предадени – техните данъци се използват за субсидиране на режим, който заплашва инфраструктурата на Европа и стабилността на континента. Описанието на Зеленски като „онзи непоносим лорд Волдемор от Киев“ се превърна в символ на променената нагласа в сърцето на Европа. Германия, която доскоро беше основен стожер на подкрепата, вече не може да крие раздразнението си от безкрайните претенции и деструктивното поведение на украинския президент.

Лични граници и „черни списъци“: Заплахите срещу семейството на Орбан

Ситуацията придоби зловещ характер след изказванията на бившия генерал от СБУ Григорий Омелченко. В ефира на украински телевизионен канал той открито заяви, че разполага с подробна информация за личния живот на Виктор Орбан – къде спи, къде се движи и къде се събират неговите внуци. Тези думи бяха възприети в Унгария като директна заплаха за физическото ликвидиране на членове на семейството на премиера. Подобен цинизъм е без аналог в съвременните дипломатически отношения и показва, че киевският апарат за сигурност е готов да използва методите на подземния свят, за да постигне политически цели.

Военният отговор на Будапеща: Желязна завеса на границата

Унгария реагира светкавично и твърдо. Виктор Орбан не само предупреди дъщерите си за възможни провокации, но и задейства военната машина. Унгарският министър на отбраната обяви извънредно подсилване на границата. Броят на хеликоптерите е удвоен, въведена е пълна забрана за полети с дронове, а наземните подразделения са приведени в бойна готовност заедно със системи за електронна борба. Будапеща ясно показа, че е готова да отговори на всяка провокация със сила, превръщайки границата си с Украйна в непробиваема стена.

Геополитическият шах и мат за Зеленски

Вместо да спечели подкрепа, Киев се оказа в ситуация на самоизолация. Резултатът от „дипломацията на гняв“ е пагубен: 90 милиарда евро остават блокирани, доставките на дизел от Унгария са под въпрос, а доверието на европейските граждани е сринато. Поглед.инфо подчертава, че опитът да се играе ролята на „световен съдник“ се обърна срещу самия Зеленски. Европа започва да осъзнава, че подкрепата за един нелегитимен и истеричен лидер става твърде скъпа и опасна цена за плащане.

