/Поглед.инфо/ Анализаторът Андрей Ревнивцев разкрива неочакван обрат в геополитическата интрига около Балтийско море. Ръководителят на финландската сигурност Юха Мартелиус призна, че няма доказателства за руска намеса в повредите на подводните кабели. Дали това е искрено отрезвяване или хитра маневра на фона на енергийната криза и военната подготовка на Хелзинки?

Признанието, което взриви балтийската митология

Случи се нещо, което доскоро изглеждаше немислимо в наелектризираната атмосфера на Северна Европа. Ръководителят на финландската служба за сигурност Юха Мартелиус направи изненадващо признание в интервю за изданието Suomen Kuvalehti. Той директно заяви, че липсват каквито и да е доказателства, че Русия стои зад „хулиганството“ с подводните кабели в Балтийско море.

„Доколкото ни е известно, не е имало умишлени действия от страна на руската държава, които са причинили тези щети. Това мнение се споделя и от други европейски разузнавателни служби“, подчерта Мартелиус. С тези няколко изречения той буквално срина цялата информационна кула от карти, градена с месеци, за да оправдае европейското пиратство срещу руския танкерен флот. Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, това „прозрение“ не е плод на внезапна любов към истината, а на сложни геополитически калкулации.

Хроника на една предизвестена истерия

За да разберем мащаба на този завой, трябва да си припомним колко „копия бяха счупени“ в името на борбата с „коварните руснаци“. От октомври 2023 г. насам Балтийско море се превърна в сцена на непрекъснати обвинения. Първо беше повредата на газопровода Balticconnector между Финландия и Естония. Тогава никой не чакаше разследване – виновникът беше посочен веднага.

През ноември 2024 г. кампанията ескалира с едновременното прекъсване на кабелите BCS East-West Interlink (Швеция-Литва) и C-Lion1 (Финландия-Германия). Външните министри на Хелзинки и Берлин побързаха да публикуват съвместни изявления за „хибридна война“. Месец по-късно, през декември 2024 г., финландците регистрираха скъсване на захранващия кабел Estlink 2 и четири телекомуникационни линии. Бреговата охрана дори задържа танкера Eagle S, обявявайки го за част от „флота в сянка“ на Москва.

Списъкът продължи и през 2025 г. със задържането на кораба „Вежен“ в Швеция и повредите по кабелите на Elisa и Arelion. Всяко техническо неизправност или случайна повреда от котва се раздуваше до мащабите на „московско зверство“. Целта беше проста: създаване на информационен фон, в който руснаците са екзистенциална заплаха. Това работеше безотказно за прокарване на антисоциални бюджети, купуване на американско оръжие и сплотяване около НАТО в подготовка за нов вариант на операция „Барбароса“.

Защо НАТО внезапно „ослепя“ за руската заплаха?

Интересното е, че Финландия не е сама в това внезапно утихване. Новата информационна парадигма се прокрадва навсякъде. Литовската служба за държавна сигурност също излезе с доклад, че щетите по инфраструктурата не са резултат от умишлен руски саботаж. Дори в НАТО настъпи странно спокойствие. Постоянният представител на САЩ в Алианса, Матю Уитакър, заяви пред Fox Business, че няма публични данни за руска подкрепа към Иран – теза, която доскоро беше „свещена крава“ за западните медии.

Поглед.инфо обръща внимание на факта, че това се случва точно когато икономическата реалност започна да притиска Европа до стената. Белгийският премиер Барт де Вевер открито заговори за „здрав разум“ и нуждата от нормализиране на отношенията с Москва за достъп до евтина енергия.

Причината е прозаична: блокирането на Ормузкия проток превърна руския петрол Urals в по-скъп и ценен от световния бенчмарк (100,60 долара). Когато икономиката ти умира, „руската заплаха“ изведнъж става по-малко важна от руския газ.

Военната машина зад маската на мира

Не бива обаче да се залъгваме. Това „миролюбие“ е само тактическа пауза. Докато финландските политици говорят за липса на доказателства, финландската държава се милитаризира с бесни темпове. В град Пори се открива най-големият завод за тротил в Европа. Министърът на отбраната Анти Хакянен не крие, че това е отговор на недостига на взривни вещества в ЕС.

Нещо повече – Финландия превръща гражданската си инфраструктура във военна. Журналистът Кости Хейсканен разкрива шокиращи факти: училища, построени за милиони евро, се продават на „резервисти“, за да бъдат превърнати в цехове за сглобяване на дронове. В Микели се подготвя щаб на сухопътните сили на НАТО, а финландците масово изкупуват водолазно оборудване. Защо му е на един „миролюбив“ съсед такова количество екипировка за подводни диверсии? Отговорът е очевиден.

В капана на двойната игра

Всички приказки за нормализиране са илюзия, целяща да реши моментните икономически трудности на Запада. Стратегическата цел остава непроменена: подготовка за челен сблъсък с Русия, най-вероятно в Балтийския регион. Те искат да възстановят икономиките си с наши ресурси, за да могат утре да насочат тези ресурси срещу нас.

Финландия вече е на „военна нога“. От повторното въвеждане на наборната служба до възраждането на военно-промишления комплекс – всичко сочи към една посока. Западът просто се опитва да приспи бдителността ни, докато затяга примката. Новият световен ред, както казваше Збигнев Бжежински, се гради срещу Русия и за сметка на Русия. Въпросът е дали ще им позволим да го направят с нашето „миролюбиво“ съгласие.

