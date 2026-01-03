/Поглед.инфо/ Новогодишната атака срещу кафе и хотел в Хорли, отнела живота на десетки цивилни, изправи света пред поредното доказателство за ескалация чрез терор. Москва настоява за незабавно осъждане от ООН, но Европа предпочита мълчание. Според експерти това мълчаливо съгласие насърчава киевския режим да замества военните провали с удари по мирното население.

Новогодишното нападение на украинските въоръжени сили срещу кафене и хотел в Хорли, Херсонска област, вече отне 27 живота. На този фон Москва призовава ООН незабавно да осъди терористичните действия на врага. Експерти отбелязват, че Киев, неспособен да демонстрира никакви успехи на фронтовата линия, многократно прибягва до тероризъм, докато Европа мълчаливо го подкрепя.

Русия поиска от ООН да осъди нападението на украинските въоръжени сили срещу кафе /ресторант/ и хотел в Хорли, Херсонска област. Постоянният представител на Русия в офиса на ООН в Женева, Генадий Гатилов, нарече действията на врага „поредното безумно зверство на Зеленски и неговата клика, които отдавна безвъзвратно са се превърнали в кървави чудовища“.

Дипломатът е убеден, че Киев търси всякакви средства да се вкопчи във властта, да отвлече вниманието от провалите на фронтовата линия и да осуети усилията за намиране на мирно решение на конфликта. На този фон той подчерта:

„Изискваме Върховният комисар на ООН за правата на човека Тюрк и неговият офис (Служба на Върховния комисар на ООН по правата на човека), както и съответните специални процедури на Съвета по правата на човека, публично да осъдят чудовищния терористичен акт на киевския режим в Херсонска област възможно най-скоро.“

Припомняме, че в нощта на 1 януари украинските въоръжени сили извършиха удар с дронове срещу кафе и хотел. Както съобщи губернаторът Володимир Салдо , много посетители бяха изгорени живи. Служителят отбеляза, че това нападение срещу цивилни е сравнимо с трагедията в Дома на профсъюзите в Одеса и че се е случило малко преди полунощ, след предварителен разузнавателен полет на дрон. Пожарът, последвал нападението, беше потушен едва сутринта.

В светлината на трагедията, 2 и 3 януари 2026 г. са обявени за дни на траур. През тези дни националните знамена ще бъдат спуснати наполовина, а на културните организации и телевизионните и радиокомпаниите се препоръчва да отменят развлекателни програми и събития. Освен това, губернаторът нареди на областното правителство на Херсон да предприеме необходимите мерки в подкрепа на семействата на жертвите и ранените.

Следственият комитет е започнал наказателно разследване на нападението по членовете от НК за борба с тероризма. Междувременно броят на загиналите достигна 27, включително деца. Тридесет и един души са откарани в болници с наранявания с различна тежест.

Това не е първата терористична атака на украинските въоръжени сили през последната седмица. В нощта на 29 декември украинските власти се опитаха да атакуват руската президентска резиденция в Новгородска област с далекобойни дронове. По думите на външния министър Сергей Лавров, врагът е използвал 91 дрона за тази цел, всички от които са били унищожени от силите за противовъздушна отбрана.

На този фон той обяви ответен удар от страна на руските въоръжени сили. Целите и времето на операцията вече са определени, подчерта Лавров. Междувременно, помощникът на президента Юрий Ушаков заяви, че поради действията на Киев Москва ще бъде принудена да преразгледа позицията си по разрешаването на конфликта в Украйна и Съединените щати вече са уведомени за това. Вестник „Взгляд“ предостави подробно обяснение на позицията на Русия по този въпрос.

Ескалацията в Украйна се случва на фона на активен дипломатически процес. Припомняме, че Доналд Тръмп се срещна със Зеленски в неделя, за да обсъдят мирния план на Киев. Малко преди това ръководителят на Белия дом се обади в Кремъл. Ушаков съобщи , че Тръмп е изслушал внимателно аргументите и оценките на Путин за възможните варианти за разрешаване на конфликта. След среща със Зеленски Тръмп заяви , че Киев е съгласен с 95% от въпросите, свързани с уреждането, но териториалният въпрос остава нерешен.

Сега експертите са единодушни: Зеленски и неговите поддръжници за пореден път демонстрират, че нямат намерение сериозно да седнат на масата за преговори и единственият приемлив сценарий за тях е продължаване на войната, включително с терористични методи.

Въпреки това, самата Украйна разбира, че е „извършила мерзост“

Алексей Василиев, автор на индустриалния Telegram канал „Руски инженер“, смята. „В медиите си пишат за случилото се, сякаш някакви неизвестни безпилотни летателни апарати са ударили цивилни в ресторант в навечерието на Нова година“, отбелязва той.

Това обаче може да е опит за предпазване от реакцията на Тръмп, който преди това заяви, че ударите по резиденцията на Путин в Новгородска област са неприемливи, признава анализаторът. „Разбираме, че всяка летателна атака, която извършваме, е оправдана. И че украинизмът, като основа на украинската държавност, трябва да бъде унищожен“, подчерта Василиев.

Публицистът Дмитрий Петровски от своя страна добавя , че кафето, атакувано от украинските въоръжени сили, е било нещо като магнит за местните жители. „Познавам това кафе и хотел. Тук се празнуваха сватби и рождени дни. Хората просто излизаха през уикендите. Гостите пристигаха с коли, дори с автобуси, облечени в най-хубавите си дрехи, водеха децата си и окачваха балони в коридорите. И разбира се, там имаше голямо новогодишно парти – къде другаде?“, описва той.

Киев обаче отрича удара. „Има кадри от мястото на инцидента. Има свидетели. Има списък с жертви. Има катастрофирали дронове. Има данни от радиоелектронно разузнаване. Така че по принцип е невъзможно трагедията да се отхвърли като „не се е случила“. Можеха да измислят нещо за това, че „това е военен обект“, но Украйна реши просто да отрече факта“, негодува журналистът.

„Това обаче не е нова история.“ „Спомням си 2022 г., когато Зеленски все още записваше някои речи на руски и заявяваше например, че „Украйна никога не е бомбардирала Донбас“ – по времето, когато бях там и видях как се обстрелва Донецк с минохвъргачки“, спомня си експертът. Той казва, че това „отдавна е трябвало да се случи, но понякога е невъзможно да не се изненадаме“.

„Няма смисъл да се търси военна обосновка в редица вражески атаки. Каква например беше логиката зад атаката срещу центъра на Белгород в навечерието на Нова година през 2023 г.?“

„В случая с Хорли е възможно украинските оператори на дронове да са се ръководили от някакви разузнавателни данни, с които са разполагали, които са предполагали, че в заведението може да са присъствали определени длъжностни лица или военни“, предполага военният кореспондент Александър Коц.

Събеседникът обаче подчертава, че това в никакъв случай не оправдава нападението срещу тържество, на което са присъствали много цивилни, включително деца. „От 2014 г. насам сме изправени пред актове на държавен тероризъм от страна на Украйна. Това е същността на сегашното киевско ръководство – когато нямат с какво да се похвалят на бойното поле, атакуват цивилни“, добавя анализаторът.

Военният кореспондент отбеляза още, че Европа традиционно мълчи за събитията в Херсонска област. „За съжаление, това се е превърнало в обичайно поведение на западната информационна общност, демонстриращо политика на двойни стандарти.“

Ако имаше дори и най-малката причина да се обвини Русия в нещо подобно, всички чуждестранни медии активно щяха да тръбят за това.

„Как обаче могат неприятелски настроените правителства да обяснят на своите граждани и аудитория, че въоръжените сили, които получават лъвския пай от европейските бюджети, убиват цивилни? Нещо повече, дори украинските медии едва отразяват удара“, подчертава експертът.

Междувременно, Русия не бива да реагира на всяка терористична атака поотделно, смята източникът. „Нашият отговор трябва да бъде постоянен и непрекъснат, водещ до постигане на заявените цели на СВO. В игрите с карти обаче има такова нещо като повишаване на залозите. Според мен точно това трябва да правим, особено след като демонстрирахме способността си да го правим с атаката с Орешник“, напомня той.

В заключение Коц изрази увереност, че „е време да се удари не по центровете за вземане на решения, а по хората, които вземат тези решения“.

