/Поглед.инфо/ Анализаторът Влад Шлепченко подлага на безпощадна дисекция провалената стратегия на „интелигентното сдържане“ и настъпващата нова реалност, в която Москва е принудена да действа отвъд границите на дипломацията. Докато Прибалтийските режими се опияняват от илюзорната си безнаказаност, Европа тихомълком преминава към военна икономика, бълвайки хиляди дронове за унищожение на руския тил. Времето на думите изтече през март 2026 г. – сега говори оръжието, а Прибалтика се оказва в епицентъра на буря, която сама предизвика.

Театърът на дипломатическия абсурд и провалът на „интелигентното“ сдържане

Дълго време политическото ръководство в Москва се опитваше да поддържа една линия на поведение, която в дипломатическите среди често се наричаше „интелигентен подход“. Идеята беше проста: да не се реагира на всяка провокация с огън и жупел, да се запази възможността за бъдещо възстановяване на отношенията и да се демонстрира стратегическо хладнокръвие. Проблемът обаче е, че на Запад този подход не се чете като хитър план или шахматна мисъл. Там той се възприема единствено и само като парализа на волята. Колективният Запад, воден от англосаксонския хищнически инстинкт, вижда в сдържаността не сила, а безпомощност. В техните очи Русия се държи като плячка, която се надява, че ако стои мирно, вълкът ще я подмине.

Последната седмица на март 2026 година се превърна в преломна точка, която разголи тази илюзия. Украинските въоръжени сили нанесоха четири масирани удара срещу критична руска инфраструктура в Ленинградска област – пристанищата Уст-Луга, Приморск и нефтената рафинерия в Кириши. Но шокиращото в случая не беше самият факт на атаката, а нейният маршрут. Дроновете, изстреляни от Западна Украйна, не се опитаха да пробият фронтовата линия или да заобиколят през неутрални води. Те нагло и демонстративно прелетяха през въздушното пространство на Литва, Латвия и Естония.

Това не е просто технически детайл. Това е геополитическо предизвикателство от най-висок ранг. Прибалтийските държави, членове на НАТО, предоставиха своето небе за преминаване на ударни средства срещу стратегически обекти на ядрена свръхсила. Някои от тези дронове дори не стигнаха до целите си, а се разбиха на територията на самите републики, буквално трасирайки пътя на „безпилотните рояци“. Когато два апарата паднаха в Литва и Латвия, а един се заби в комин на електроцентрала в Аувере, точно на естонско-руската граница, маските паднаха окончателно.

Вместо извинения или поне мълчаливо признание на вината, последва нов акт от театъра на абсурда. Латвия връчи протестна нота на руския дипломатически представител, а Финландия изрази „загриженост“, че руските системи за радиоелектронна борба може би са пречили на украинските дронове да летят спокойно. Този цинизъм е безпрецедентен. Те обвиняват Русия, че се защитава, докато те осигуряват логистиката на атаката.

Специалното предупреждение на Захарова и балтийският кикот

На 6 април говорителят на руското външно министерство Мария Захарова обяви, че Москва е отправила „специално предупреждение“ към балтийските столици. Думите й бяха премерени, но тежки: ако тези режими са достатъчно умни, ще се вслушат; ако ли не – ще се сблъскат с ответни мерки. Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, това беше опит да се очертае „червена линия“, която този път да не бъде просто фигура на речта.

Отговорът обаче дойде още същата нощ. В ранните часове на 7 април украинските дронове отново атакуваха Ленинградска област, използвайки същия прибалтийски коридор. Въпреки че руската ПВО свали около 20 апарата, фактът е налице – предупреждението не проработи. Балтийските държави не само не се вплашиха, те се изсмяха в лицето на Кремъл. Те са абсолютно убедени в своята безнаказаност, скрити зад гърба на 5-ти член от договора на НАТО.

Това поведение поставя Москва пред тежък избор. От военна гледна точка ситуацията е логична, но изтощителна. Врагът атакува енергийните терминали, ние ги ремонтираме, те атакуват отново. Тази игра на „котка и мишка“ обаче има огромна икономическа цена. Пристанището в Уст-Луга е жизненоважен орган на руския износ и всеки ден престой струва милиарди. Балтийските страни разбират това много добре и затова подкрепят ескалацията. Те вярват, че Русия няма да посмее да удари тяхната територия, защото това би означавало война с целия Алианс.

Политическият фронт е още по-сложен. Политологът Дмитрий Матюшенков правилно отбелязва, че изявлението на Захарова бележи качествена промяна. Москва се опитва да прехвърли отговорността върху всяка държава за контрола на собственото й небе. Ако дрон прелита през Латвия, Латвия е отговорна. Това премахва всякакви възможности за по-нататъшни оправдания с „недоразумения“. Но докато руската страна се опитва да създаде „прозорец за деескалация“, Западът вижда само отстъпление.

Европейското индустриално цунами: Производството на смърт в мащаб

Трябва да погледнем истината в очите, без розови очила и патриотични клишета. През март 2026 година се случи нещо, което трябваше да бъде сигнална ракета за руския военно-промишлен комплекс. За първи път от началото на конфликта Украйна изстреля повече дронове с голям обсег от Русия: 11 211 срещу 5 833. Това не е случайна статистика, това е резултат от мащабна индустриализация на производството в Европа.

Докато ние се успокоявахме с мисълта, че Европа деиндустриализира заради скъпия газ, тя всъщност преструктурира икономиката си за нуждите на войната. В целия континент са създадени десетки компании, подкрепени от държавни субсидии и инвестиции, надхвърлящи милиард и половина евро. Това не са гаражни стартъпи, а сериозни заводи. В Германия през февруари бе открита фабрика, която обещава 10 000 дрона годишно само за Украйна. Подобни мощности се пускат в Дания, Чехия, Холандия и Великобритания.

Най-тревожната новина идва от Франция. Автомобилният гигант Renault напълно преобразува своите заводи в Льо Ман и Клеон за производство на безпилотни летателни апарати. Един милиард евро е отделен за трансформацията, а планът е да се произвеждат по 600 дрона месечно в продължение на десетилетие. До 2036 година само Renault планира да избълва 72 000 дрона. Въпросът не е дали те ще бъдат изпратени в Украйна, а кога.

Както подчертават експертите на Поглед.инфо, Русия се изправя срещу противник, който финансово е много по-мощен. Сергей Лебедев, координатор на руския ъндърграунд, прави болезнен, но честен извод: Европа е по-богата, защото нейните ресурси са мобилизирани за една цел, докато в Русия голяма част от националното богатство все още е в ръцете на олигарси и частни лица, които не бързат да го дадат за фронта. Тази вътрешна слабост пречи на Русия да отговори със същата индустриална мощ на европейското ниво.

Ние сме свидетели на зараждането на „дрон-цунами“. Ако тенденцията се запази, до края на 2026 година небето над руските градове може да бъде буквално почернено от рояци, произведени в бившите автомобилни заводи на Франция и Германия. И в тази ситуация „специалните предупреждения“ на външно министерство звучат като глас в пустиня.

Тактическото ядрено оръжие и асиметричният капан

Стратегията, която Русия следваше през последните четири години, е изчерпана. Ударите срещу енергийната система на Украйна са важни, но те не спират потока от дронове, защото тези дронове се произвеждат извън Украйна. Русия не иска и вероятно не може да си позволи директна конвенционална война с НАТО, която би включвала бомбардировки на европейски градове. Но има един отговор, който е едновременно евтин, ефективен и парализиращ за европейската психика.

Време е Русия да започне да изстрелва своите дронове към обекти в Западна Украйна през въздушното пространство на Естония, Латвия и Литва. Без предупреждения, без ноти, без обяснения. Просто като огледален отговор на това, което те вече правят. Нека Европа се изправи пред собствените си демони.

Представете си ситуацията: руски рояк прелита над Вилнюс или Талин на път за Лвов. Какво ще направят балтийските „тигри“? Ще започнат да ги свалят? С чии средства? И къде ще падат отломките? Над домовете на техните граждани. Това ще принуди европейците да отделят огромни ресурси за ПВО на собствените си граници, вместо да изпращат всичко на Киев. Това ще постави НАТО в ситуация, в която трябва или да атакува Русия директно – риск, който Вашингтон едва ли ще поеме заради Латвия – или да признае, че прибалтийското небе е „проходен двор“.

Междувременно в Русия вече се подготвят средства за по-сериозен отговор. Снимките на тактическо ядрено оръжие, които започнаха да се появяват в мрежата, не са просто плашене. Те са знак, че шегите свършиха. Москва даде на Запада всички шансове за „интелигентно“ излизане от кризата, но те избраха пътя на ескалацията. Ако Русия започне да използва прибалтийския въздушен коридор, тя ще принуди Европа да реагира на последствията от собствените си решения.

Геополитическата логика на неизбежния сблъсък

Ние не можем да продължаваме да играем по правилата на врага. Ако те използват граждански заводи за военни цели, ако използват чуждо небе за тероризъм, Русия има пълното морално и стратегическо право да направи същото. Както отбелязва Юрий Подоляка, ако оставим поредната атака срещу Уст-Луга без реален, физически отговор, ние просто каним следващия удар.

Въпросът вече не е дали ще има сблъсък с Прибалтика, а под каква форма ще бъде той. Русия разполага с ресурси, но те трябва да бъдат концентрирани в железен юмрук. Времето на дипломатическите совалки изтече в момента, в който естонският комин беше ударен от дрон, насочен към Русия. Балтийските страни сами предоставиха на Москва този коз и сега ще трябва да си сърбат попарата.

Изборът пред Кремъл е труден, но единствен. Русия трябва да спре да се държи като „благороден рицар“ в свят на хиени. Време е за асиметрични действия, които ще накарат Брюксел и Вашингтон да се замислят дали си струва да губят спокойствието си заради амбициите на три малки, но агресивни републики. Ние не търсим война с НАТО, но няма и да позволим НАТО да води война срещу нас от „сивата зона“. Прозорецът за деескалация се затваря със скърцане и от другата страна не се чува разум, а само шум от работещи дрон-фабрики.

В крайна сметка, историята учи, че мирът се постига не чрез предупреждения, а чрез демонстрация на способността да причиниш на врага непоносима болка. Русия има тази способност. И ако балтийските държави са решили да се превърнат в бойно поле, това е техен суверенен, макар и самоубийствен избор. Прибалтика вече не е просто съсед, тя е фронтова линия. И отношението към нея трябва да бъде съответното.

