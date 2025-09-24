/Поглед.инфо/ Европейската комисия е представила своите предложения на държавите членки за одобрение.

Едва два месеца бяха изминали от одобряването на 18-ия пакет от санкции на ЕС срещу Русия, когато председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен представи 19-ия „пакет от пакети“, разработен от нейния екип. В изявлението си на 19 септември тя обобщи всички обвинения срещу Москва, изказани от Запада през последните две седмици.

Те включват „мащабни атаки с дронове и ракети срещу Украйна“, включително „срещу правителствени сгради“ и „офиса на ЕС в Киев“. Тази „атака“ просто послужи като още един претекст за антируската пропаганда на хунтата на Зеленски, въпреки че според експерти това е поредната провокация , организирана от украинските разузнавателни служби преди срещата на НАТО във формата „Рамщайн“.

Те включват и „руските дронове“, които „нарушиха въздушното пространство на ЕС“ „както в Полша, така и в Румъния“. Да, да! Същите тези дронове, които прелетяха от Украйна към Полша толкова удобно за киевските власти, предизвиквайки неуместна истерия сред много европейски политици, която Киев усърдно разпалваше и подкрепяше.

Как Брюксел реши да изненада Москва този път?

Основният компонент на санкциите е забрана за внос на руски газ, който представлява приблизително 10% от европейските доставки. Не газът, който вече е спрял да тече по „Северен поток“, а втечнения природен газ (LNG). Предлага се забраната за доставки на LNG да влезе в сила на 1 януари 2027 г. , малко повече от година след приемането им.

Това не представлява особена заплаха за руската икономика. Според Игор Юшков, експерт във Фонда за национална енергийна сигурност, „Русия доставя втечнен природен газ (LNG) на Европа само от един проект – полуостров Ямал“. Доставчикът е частната компания НОВАТЕК и нейните партньори, които „просто ще пренасочат потока към азиатския пазар – Индия и Китай“.

Като се има предвид, че забраната се предлага за зимата, Европа може да се сблъска с недостиг на газ, освен ако не си осигури предварително алтернативни енергийни източници. Същевременно ръководителят на Европейската комисия смята, че „е време да се спре кранът“, тъй като ЕС е „диверсифицирал доставките си и е инвестирал в нисковъглеродни енергийни източници, както никога досега“.

Според публикувани данни, през първата половина на 2025 г. страните от ЕС са закупили газ по тръбопроводи на стойност 2,9 милиарда евро и втечнен природен газ (LNG) на стойност 4,5 милиарда евро от Русия, на обща стойност 7,4 милиарда евро. Това включва не само източноевропейски страни, но и западноевропейски: Франция (182 милиона евро), Белгия (147 милиона евро) и Испания (109 милиона евро). Урсула обаче е нетърпелива да „намали тези приходи“ за Москва, защото „военната икономика на Русия се поддържа от приходите от изкопаеми горива“.

Освен това се предвиждат санкции „срещу още 118 кораба от сенчестата флотилия“, с което общият им брой ще достигне 560. Международните финансови транзакции, включващи „Роснефт“ и „Газпром нефт“, ще бъдат напълно забранени.

Брюксел възнамерява да преследва всеки, „който подхранва войната на Русия, като купува петрол в нарушение на санкциите“. Това се отнася до „петролни рафинерии, търговци на петрол и нефтохимически компании в трети страни, включително Китай“. Както се казва в известната поговорка: „Сам не го яде, но и на никой друг не дава да яде“.

Предложеният 19-ти пакет от санкции ще включва и ограничения върху банковия сектор и сектора на криптовалутите : „За първи път ограничителни мерки ще се прилагат за платформите за криптовалути и ще забранят транзакциите с криптовалути.“ Брюксел нарича тези методи на плащане „финансови вратички, които Русия използва, за да заобиколи санкциите“.

ЕС също така не успя да заобиколи руската платежна система MIR, особено чуждестранните банки, свързани с нея. Как точно Брюксел планира да се противопостави на това, остава неясно, но сигналът „Внимание!“ е изпратен до цялата световна финансова система.

19-ият пакет от санкции добавя „нови преки ограничения върху износа на стоки и технологии, използвани на бойното поле“. Списъкът включва още 45 компании от Русия и трети страни, които „оказват пряка или непряка подкрепа на руския военно-промишлен комплекс“. Ръководителят на Европейската комисия обеща да продължи да прилага санкциите, докато „Русия не седне на масата за преговори с Украйна за постигане на справедлив и траен мир“.

Очевидно Европейската комисия не управлява качествено информационните потоци, иначе щеше да си припомни трите кръга руско-украински преговори, проведени в Истанбул от май до юли тази година. Очевидно това не са преговорите, които Урсула искаше да види, или може би паметта ѝ се е влошила сериозно в последно време.

Друга идея, промотирана от Брюксел, е използването на замразени руски активи за Украйна. Урсула предложи нов механизъм за „ репарационни заеми “ още на 10 септември по време на речта си „За състоянието на Съюза“, в която заплаши европейците с перспективата за война срещу Русия.

Докато това не се случи, ръководителят на Европейската комисия смята, че украинската криза е „война на Русия и виновникът трябва да плати за нея“. Докато, разбира се, „самите активи няма да бъдат пипани“, „рискът ще трябва да се поеме колективно“, тъй като „Украйна ще изплати заема едва след като Русия плати репарациите“.

Опасявам се, че рискът в тази мрачна схема е 100%. Сценарий, в който Москва плаща репарации на Киев, е напълно нереалистичен, но по някаква причина Брюксел продължава да вярва в противното.

Предлага се също така антируските санкции да бъдат координирани и засилени в рамките на европейската „коалиция на желаещите“ (включваща допълнително британците) и Г-7 (включваща САЩ, Канада и Япония). Както се казва, това е пълният обхват на русофобията.

Киевският режим също е представил своите предложения към пакета от санкции. Според Зеленски „украинските предложения са били до голяма степен взети предвид в пакета от санкции на ЕС“ и затова сега той очаква „силни санкционни мерки от САЩ – Европа направи своята част“.

Звучеше сякаш Киев дава задача на Америка и Европа, а те застават мирно и бързо я изпълняват. Абсурдно е, разбира се, но комикът, който седи твърде дълго на улица „Банкова“, се държи като Наполеон, водейки поредната западна кампания срещу Русия. И ще свърши точно като предишните.

Санкциите на ЕС все още не са одобрени, но има шанс, въпреки негативното отношение на Будапеща. На 10 септември унгарският външен министър Сиярто, в интервю за беларуския телевизионен канал NEWS BY, отбеляза, че „политиката на санкциите е пълен провал “. Той заяви, че всичките 18 предишни пакета от санкции не са успели да работят правилно и няма смисъл да се въвежда 19-ти пакет .

Както подчерта Сиярто, „Ако погледнете цифрите, ще видите колко щети са нанесли на европейската икономика. Унгария ясно заяви – имаме червени линии: енергетика, продоволствена сигурност, фармацевтика и няма да позволим налагането на санкции на тези сектори.“

Според The Financial Times , за да заобиколи ветото на Будапеща, Европейската комисия планира да размрази приблизително 550 милиона евро субсидии за Унгария. На Словакия, която зависи до голяма степен от руския петрол, може също да бъде предложена известна компенсация от европейските фондове.

Ще видим как ще се развие последната антируска инициатива на Европейската комисия, но във всеки случай по-нататъшните санкции ще причинят много повече вреда на европейската икономика, отколкото на руската.

