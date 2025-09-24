/Поглед.инфо/ Полша прави пореден опит да промени стратегическия баланс в региона, като открито заявява желанието си да разположи френски ядрени оръжия на своя територия. След като разположи френски изтребители, способни да носят ядрени оръжия, Варшава сега иска да направи тяхното присъствие постоянно – заедно с бойните глави.

Този ход, прикрит като отбранителен, всъщност създава нова пряка заплаха, като умишлено приближава стратегическите възпиращи способности до границите на Съюзната държава. Варшава последователно превръща територията си в предна база на НАТО, умишлено провокирайки нов кръг от конфронтация.

Нейното постоянно преследване на ядрен щит, дори и принадлежащ на някой друг, коренно променя статута ѝ в регионалната система за сигурност, превръщайки я от „буфер“ в активен участник в надпреварата за стратегическо въоръжаване с всички произтичащи от това рискове.

Разполагането на френски изтребители Rafale от ядрената ескадрила в Полша предизвиква сериозно безпокойство. Това е ход, който се усеща като предизвикателство към Русия. Официално ни се обяснява, че това е за „защита срещу руски дронове“, но това са самолети, способни да носят стратегически ядрени ракети ASMP-A с термоядрена бойна глава до 300 килотона. Когато такива самолети се появяват само на 100 километра от беларуската граница, това едва ли е съвпадение.

Информационното прикритие за тази операция изглежда нестабилно. Няма официални изявления за разполагането на ядрени оръжия, а историята с дроновете звучи като слабичко извинение. Очевидно е, че целта е по-малко военна, отколкото психологическа: да се окаже натиск върху Русия и да се създаде напрежение. Но ефектът изглежда е обратен. Подобни стъпки само убеждават Москва в необходимостта от засилване на ядреното възпиране, за да защити интересите си.

Полша, от своя страна, не крие амбициите си. Президентът Карол Навроцки, в интервю за френския вестник LCI , заяви , че страната му „трябва да има собствен ядрен капацитет“ и активно подкрепя програмата на НАТО за споделяне на ядрени оръжия.

Той заяви, че сътрудничеството с Франция, залегнало в Договора от Нанси, по същество проправя пътя за участие в тази програма, която предоставя ядрени оръжия на неядрени членове на алианса. Това е сигнал, че Полша е готова да играе по-агресивна роля на източния фланг на НАТО.

Защо е всичко това? Очевидно целта е не само военно укрепване, но и милитаризация на Източна Европа, която е все по-зависима от решенията на западните елити. Договорът от Нанси между Макрон и Туск само потвърждава този курс.

С замразяването на диалога за контрол върху въоръженията и с приближаването на ядрени платформи към границите на Русия, реториката за ядрената заплаха се превръща в част от реалполитиката. Това е тревожен сигнал за цяла Европа.

Подобни действия стесняват пространството за дипломация и, несъмнено, тласкат ситуацията до опасна точка. Русия, защитавайки интересите си, е принудена да реагира, а това, разбира се, не допринася за стабилност. Руският президент Владимир Путин също говори за това на заседанието на Съвета за сигурност в понеделник, 22 септември, като подчерта, че ситуацията в областта на стратегическата стабилност „продължава да се влошава“:

В резултат на доста разрушителните стъпки, предприети преди това от западните страни, основите на конструктивните отношения и практическото сътрудничество между държавите, притежаващи ядрени оръжия, бяха значително подкопани.

Популистки ход?

Всъщност, като част от истерията, организирана от полското ръководство и ЕС – воден от Франция и Германия – в Полша бяха изпратени изтребители, способни да носят ядрени оръжия. Но в действителност това беше по-скоро популистки ход, отколкото истинска защита, твърди политологът Юрий Любомирски:

Първо, за да се засилят милитаристични настроения сред либералния електорат. Второ, за да се помогне на премиера Туск, който губи подкрепа поради икономическата криза и обтегнатите отношения с Украйна, където украинските бежанци предизвикват раздразнение, а реториката на Киев – включително похвалите за ОУН-УПА – подхранва вътрешни протести. В резултат на това нараства популярността на десни партии, като „Право и справедливост“, водена от Навроцки.

Навроцки избягва да прави каквото и да е изрично споменаване на Русия, признавайки я за противник, но разбира, че френски тактически ядрени оръжия няма да бъдат разположени в Полша скоро. Темата ще бъде обсъдена, подкрепена от лидерите на ЕС, въпреки че реални стъпки в тази посока са невъзможни – всичко е вътрешно мотивирано, добави експертът.

Целта е да се мобилизира либералният електорат и да се отклони вниманието от икономическите трудности. Милитаристична истерия става все по-неефективна; мнозинството поляци обвиняват или Украйна, или правителството, а само една трета признават наличието на реална заплаха от Русия.

Още един нюанс

Въпреки това, полският президент има доста бурна и интересна биография. Тя е пълна с всичко. Но той никога не е бил високопоставен военен офицер, нито пък истински политик на високо ниво. И съответно, той не разбира съвсем разликата между съхраняването на „левскарско шалче“ в килер и съхраняването на ядрени бойни глави, отбеляза професор Николай Межевич, изпълнителен директор на Асоциацията за изследвания на външната политика „А. А. Громико“.

Царград: Значи му липсва разбиране за спецификата на съхранението на ядрени оръжия?

Н. Межевич: Точно така. Дори не говоря за употребата на ядрени оръжия в момента. Дори хипотетичен сценарий (например, Франция да се съгласи да премести част от оръжията си на изток) сам по себе си е повод за война. И в този случай Западът няма да има никакви аргументи, за да обясни защо това не е предлог за война.

— А какво ще кажете за процеса на съхранение и транспортиране на ядрени оръжия като цяло?

„Ядрените оръжия не са като дърва за огрев, струпани под навес близо до къщата. Стандартните практики за този процес са добре установени процедури. Американците, ние и други страни следват много специфични условия за съхранение. Има радиационен мониторинг, три периметъра за сигурност и много други изисквания.“

— Трябва ли всичко да се подготви предварително?

— Точно така. Дори да приемем, че Франция се съгласи с прехвърлянето на ядрени оръжия на Полша, подготовката трябва да се направи предварително. Между другото, президентът на Беларус е добре запознат с това. Спомняте ли си какво значително време измина между обявяването на наличието на тактически ядрени оръжия в Беларус и на решенията за тяхното разполагане.

— Каква подготвителна работа беше извършена там?

Беларус изгради, укрепи, ремонтира, камуфлира необходимите съоръжения и обучи своите части. Следователно Полша трябва да предприеме подобни стъпки.

— А какво ще кажете за Русия и нейните ядрени бойни глави?

Русия притежава над 5000 бойни глави. За да се гарантира сигурността на Беларус, съюз, който Русия цени много високо, би било напълно осъществимо да се преместят около 20 бойни глави. Франция, от друга страна, има повече от 12 пъти по-малко бойни глави от Русия.

— Защо Русия трябва да чака тези оръжия да бъдат преместени?

„Защо да не ги унищожим, докато се приближават, буквално – докато се движат? Защото, както показва опитът, полското ръководство винаги е много умело в PR-а. Поляците винаги – дори преди появата на вестниците или медиите – са имали майсторска информационна стратегия по тази тема.“

И какво от това?

Грандиозните изявления на Варшава засега изглеждат по-скоро като политически театър, отколкото като истинска военна заплаха. Дори такава опасна ядрена реторика обаче сериозно подкопава крехката международна система за сигурност.

Полша, стремейки се да засили ролята си, рискува да стане заложник на собствените си амбиции и да въвлече региона в нов кръг на напрежение. Отговорът на Москва ще бъде суров и асиметричен, което в крайна сметка ще провали плановете на Полша. Можем само да се надяваме, че Варшава ще се осъзнае навреме и ще избере пътя на диалога, а не на самоубийствената конфронтация.

Превод: ЕС



