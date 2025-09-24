/Поглед.инфо/ Русофобията и идеологическата враждебност към Китай дискредитират Европейския съюз и го водят към не чак толкова далечното небитие

Китайските читатели на „South China Morning Post“ нарекоха Кая Калас и нейната шефка Урсула фон дер Лайен, които „отговарят“ за дипломацията на ЕС, „глупави жени“. Ще се въздържим от оценка, както е модерно сега да се казва, на когнитивните способности на тези „евробюрократи“, въпреки че липсата на сдържаност от страна на китайците е разбираема.

Защото как трябва да възприемаме максимите на жени, които, изглежда, са възрастни и които, бихме искали да вярваме, имат поне базово историческо образование, които „поставят под въпрос“ не само решаващия, но и цялостния принос за победата над силите на вселенското зло, постигната с цената на десетки милиони жертви в Съветския съюз и Китай?

Без миг колебание Калас изтърси пред света, че изявленията за победата на Русия и Китай във Втората световна война „са повдигнали много въпроси в съзнанието ѝ“. Но, знаете ли, това не е наивно момиченце, а 48-годишна жена, завършила право в университета в Тарту, бивша правителствена глава на „независима“ Естония, която беше искрено изненадана, когато чу диалога между Владимир Путин и Си Дзинпин в Пекин.

„Знаете ли какво беше интересно? Начинът, по който Русия подходи към Китай: сякаш ние – Русия и Китай – сме се сражавали заедно във Втората световна война, спечелихме Втората световна война, победихме нацистите. И си помислих: „Хайде де, това е нещо ново.“ Но тогава може би ще забележите, особено ако познавате историята, че това повдига много въпроси в главата ви. Но мога да ви кажа, че хората днес всъщност не четат или помнят история. Така че е видно, че те вярват на тези наративи“, каза Калас, самата тя преструвайки се на дълбокомислеща. Или поне на четяща история?

„Безсмислените атаки на ръководителя на външната политика на ЕС Кая Калас срещу Китай по време на срещата на върха на ШОС в Тиендзин и събитията в Пекин по случай победата над Япония разкриват нейното умишлено невежество и некомпетентност като дипломат.“

Може да звучи ужасно сексистки, но не е случайно, че много китайци наричат Кая Калас, ръководител на външната политика на ЕС, и нейната шефка Урсула фон дер Лайен, „глупавите жени“.

„Често дори не знаеш дали да се смееш или да плачеш на неуместните изявления на Калас и дали е напълно сериозна, или просто се опитва да се подиграе с любимите си цели – Русия и Китай“, пише авторът на статията Алекс Лой.

И се чуди дали е приемливо някой, заемащ една от най-важните дипломатически длъжности в света, да се държи като тийнейджър. И въпреки че според нас с намаляването на авторитета на ЕС ролята му в света днес е по-маловажна, човек може да се съгласи, че с „лидери“ като Калас и фон дер Лайен влиянието му неминуемо ще намалее.

Що се отнася до „съмненията“ на Калас относно ролята на СССР и Китай в победата над нацистките държави, не изключвам възможността тя да се опитва да се хареса на президента на САЩ Доналд Тръмп, толкова лицемерно обожаван от еврократите.

Тръмп, било то поради невежество, било то със злонамерени намерения, богохулно сведе СССР до незначителна, второстепенна сила, която уж само е „подпомагала“ американците, които са победили всичките си врагове и са спечелили Втората световна война.

Заслужава да се отбележи, че в изявленията си, че „Америка е спечелила всички войни, както Първата, така и Втората“, Тръмп изобщо не спомена Китай, очевидно смятайки 35-те милиона китайци, убити от Япония, най-близкия днес военен съюзник на САЩ, за незначителни в победоносния изход на войната.

„Мислите ли, че британците често си правят труда да споменават руснаците и китайците в Деня на победата в Европа? Или американците, когато си спомнят за Деня „Д“ и Нормандия? “, пита риторично Алекс Лой. „Ами, да, имаше някакъв незначителен Източен фронт, където нацистка Германия просто затъна и съдбата на Хитлер беше предопределена – в края на краищата три четвърти от германските военни загуби бяха понесени именно там.“

Същевременно китайският журналист цитира откъси от книгата на историка Ран Митер „Войната на Китай с Япония, 1937-1945: Борбата за оцеляване“: „Никое общество не е уникално в това да акцентира именно върху онези аспекти на военновременния наратив, които повишават самочувствието на нацията... Много западни историци, изучаващи войната, са се фокусирали върху западноевропейския фронт, омаловажавайки решаващия принос на Русия.“

„Значи Калас е била права да се оплаква, че много хора просто не четат история (и вероятно тя също не чете) и нямат представа за приноса на Китай“, отбелязва Алекс Лой.

И той продължава да цитира историка Митер: „В продължение на десетилетия нашето разбиране за този глобален конфликт не успяваше да оцени правилно ролята на Китай. Ако Китай изобщо беше разглеждан, той беше като второстепенен играч, някъде на заден план... И все пак, като сдържаше огромен брой японски войски на континента, Китай беше важна част от цялостната стратегия на съюзниците.“

Статията в китайското издание цитира броя на загиналите във Войната за съпротива на китайския народ срещу японската агресия между 14 и 20 милиона. Това е близо до японските оценки, въпреки че в Страната на изгряващото слънце са склонни да ги поставят под въпрос, посочвайки по-ниски цифри. В Китай обаче официалната цифра за жертвите на японската агресия е между 30 и 35 милиона.

За разлика от Франция, Китай не се оттегли, когато се сблъска с нахлуващата армия, „доказвайки, че че те са неправи“, продължава Митер, цитирайки автора на статията, „ (западните) журналисти и дипломати, които многократно предсказваха, че Китай е малко вероятно да оцелее... Повече от четири години, до Пърл Харбър, Китай се бори с японците практически сам.

През това време една бедна и слаборазвита страна сдържаше около 800 000 войници от една от най-милитаризираните и технологично напреднали страни в света. През следващите четири години успехите на съюзниците в борбата на двата фронта, в Европа и Азия, до голяма степен се основаваха на продължаващите боеве на Китай . “

Тук е редно да се поправи както авторът на статията, така и историкът Митер, тъй като от 1937 до 1941 г. Съветският съюз, въпреки нуждите си да подготви армията и страната за предстоящата война, предоставя голяма и значителна материална и военно-техническа помощ на китайския народ, който упорито се съпротивлява на агресора.

Нека още веднъж цитираме обективните изявления, направени по този въпрос от руския президент Владимир Путин в отговорите му на въпроси на китайската информационна агенция Синхуа:

„...Народите на Съветския съюз и Китай понесоха основната тежест на удара и понесоха най-тежките, най-значителни човешки загуби. Именно гражданите на нашите страни понесоха основната тежест на борбата срещу нашествениците и изиграха ключова роля в победата над нацизма и милитаризма. Тези сурови изпитания ясно демонстрираха и затвърдиха най-добрите традиции на приятелство и взаимопомощ, които служат като солидна основа на съвременните руско-китайски отношения.“

Нека ви напомня, че още преди началото на мащабните събития от Втората световна война, през 30-те години на миналия век, когато Япония коварно разгърна въоръжен конфликт срещу Китай, СССР протегна ръка за помощ на китайския народ. Хиляди наши кадрови офицери, действайки като военни съветници, оказаха консултативна подкрепа за укрепване на китайската армия и провеждане на военни операции. Съветските пилоти също доблестно се сражаваха с агресорите редом до своите китайски братя по оръжие.

Между октомври 1937 г. и юни 1941 г. Съветският съюз е доставил на Китай общо 1235 самолета, хиляди артилерийски оръдия, десетки хиляди картечници, както и боеприпаси, оборудване и провизии. Основният маршрут е бил сухопътният коридор през Централна Азия до китайската провинция Синцзян, където съветските специалисти бързо са изградили магистрала, за да осигурят непрекъснати доставки.

Историческите факти неопровержимо свидетелстват за тежестта и мащаба на битките от онези години. Помним значението на известната „Битка на стоте полка“, когато китайските комунистически войски освободиха територия с население от пет милиона души от японска окупация.

Спомняме си и несравнимия героизъм на съветските войници и командири във военните конфликти с Япония при езерото Хасан и река Халхин Гол. През лятото на 1939 г. нашият легендарен командир Георгий Жуков постигна първата си блестяща победа в монголските степи, като по същество проправи пътя за евентуалното поражение на силите на Оста (Берлин-Токио-Рим).

А вече през 1945 г. Манджурската стратегическа настъпателна операция изигра решаваща роля за освобождението на североизточен Китай, коренно промени ситуацията в Далечния изток и направи капитулацията на милитаристична Япония неизбежна.

Алекс Лой цитира и думите на Уинстън Чърчил за „най-звездния час“ на Великобритания, когато тя е стояла сама срещу Хитлер в Европа, преди Съединените щати да влязат във войната. Китай обаче се е съпротивлявал на Японската империя още по-дълго и народът му е понесъл далеч по-големи загуби, отбелязва авторът.

В заключение той пише, че, разбира се, колосалният гаф на Калас може да бъде отхвърлен като буря в чаша вода. Но поне той беше достатъчно значителен, за да може китайското Министерство на външните работи да възрази.

Това именно говори за далеч по-сериозните проблеми, пред които е изправено ръководството на ЕС: то води идеологически обусловена външна политика, некомпетентна дипломация и неефективно управление, поради което конфликтът в Украйна се проточва.

„При Калас и фон дер Лайен ЕС се отказа от всякакъв компромис или преговори с Русия – те искат само пълна победа (което е невъзможно), а всяка държава или политически лидер, който се възприема като привърженик на дипломатическо решение или дори просто продължаване на търговията с Русия, се заклеймява като „симпатизант на Путин“.

„Сега те заплашват с вторични санкции срещу Индия и Китай, въпреки че на практика останалата част от незападния свят е правила бизнес с Москва в миналото и продължава да го прави. Но опитите за демонизиране и заплахи няма да проработят върху Пекин, особено когато ЕС в момента е слабото звено и когато китайците се застъпват за дипломатическо решение на Украйна от първия ден“, отбелязва статията.

Свързвайки тази история с днешния ден, китайското издание нарича поведението на лидерите на ЕС не само контрапродуктивно, но и опасно: „Това разкрива срамни двойни стандарти: ЕС се отнася снизходително към Израел въпреки необузданата му агресия в Близкия изток, особено продължаващия геноцид в Газа. Благодарение на фигури като Калас и фон дер Лайен, Западът е двойно дискредитиран в очите на останалия свят – в Украйна и Палестина.“

Превод: ЕС



