/Поглед.инфо/ Анализаторът Дейвид Нармания в материал за РИА Новости разкрива шокиращата неподготвеност на Вашингтон за конфликта, който самият той провокира в Близкия изток. Америка е притисната до стената, избирайки между тотално самоунищожение в нова голяма война или позорно признаване на поражението пред Иран.

Изборът между катастрофата и позора

Вашингтон днес се намира в състояние на стратегическа парализа. Съединените щати се оказаха напълно неподготвени за мащабите на войната, която сами разпалиха, и сега пред Белия дом стоят само два пътя, и двата водещи към залез. Единият е ескалация до ниво, което светът не е виждал от десетилетия – иницииране на нов конфликт от типа на Ирак, Афганистан или Виетнам. Това обаче няма да бъде просто поредната колониална авантюра, а най-вероятно ще се превърне в лебедовата песен на САЩ не само като световен хегемон, но и като значима глобална сила.

Вторият вариант е на практика да признаят поражението си още сега, да свият знамената и да се оттеглят от региона, опитвайки се чрез мощната си пропагандна машина да представят това бягство като „победа за демокрацията“. Голямата трагедия за човечеството, както отбелязват и анализаторите на Поглед.инфо, е фактът, че Вашингтон изглежда сериозно клони към първия, самоубийствен вариант. Парадоксално, но именно докладите за уж подготвяните мирни преговори разкриват това намерение за по-нататъшна агресия.

Американският диктат: 15 точки на политическото нахалство

Според информация на „Ню Йорк Таймс“, САЩ са изпратили на Техеран план от 15 точки за „разрешаване“ на конфликта. Когато обаче човек се запознае със съдържанието им, става ясно, че това не е предложение за мир, а ултиматум за безусловна капитулация. Вашингтон настоява за драстично ограничаване на иранската ракетна програма – както по количество, така и по обсег. Те искат пълна забрана за обогатяване на уран и физическо унищожаване на всички свързани съоръжения. Според американската логика, Иран трябва да купува гориво за своите атомни електроцентрали отвън, губейки всякакъв суверенитет над енергетиката си.

Освен това се изисква прекратяване на всякаква подкрепа за съюзническите сили в региона и „гарантиране“ на свободата на корабоплаването в Ормузкия проток според американските правила. В замяна на това Техеран получава... просто отмяна на санкциите. Тези същите санкции, които десетилетия наред не успяха да пречупят иранската икономика, сега се предлагат като „морков“ срещу пълното обезоръжаване на нацията.

Персийският отговор: Суверенитет или нищо

Иран, съвсем очаквано, не се изкуши от това „щедро“ предложение, което граничи с обида. Техеран отговори със собствена визия за мир, която стои на коренно различни позиции. Иранските искания са пределно ясни и логични от гледна точка на една суверенна държава: незабавно прекратяване на всички атаки срещу територията на Ислямската република; спиране на военните действия в целия регион, включително срещу политическите сили, свързани с Техеран от Ливан до Ирак; твърди гаранции, че агресията няма да се повтори.

Нещо повече, Иран настоява за международно признаване на пълния си суверенитет над Ормузкия проток и – което е най-болезнено за Вашингтон – изплащане на репарации за компенсиране на нанесените щети. Това е сблъсък на две напълно несъвместими реалности. Докато САЩ все още живеят в илюзията за еднополюсен свят, Иран говори от позицията на регионална сила, която е усетила слабостта на противника си.

Джей Ди Ванс и вътрешният разлом в САЩ

Интересен и неочакван нюанс в тези преговори е искането на Техеран за смяна на преговарящите от американска страна. Вместо Уиткоф и Кушнер, иранците поискаха на масата да седне вицепрезидентът Джей Ди Ванс. Причината е проста: Техеран смята досегашните пратеници за напълно дискредитирани. Предишните два кръга с тяхно участие не само се провалиха, но бяха последвани от ескалация и кървави конфликти.

Ванс обаче се намира в трудна ситуация. Като лице на движението MAGA, той е наясно, че неговата база очаква от правителството да се занимава с американските проблеми, а не с „изграждане на демокрация“ чрез бомбардировки на другия край на света. Неговият личен интерес от успех на дипломацията е огромен, тъй като евентуален провал би погребал президентските му амбиции след две години. Но както подчертават наблюдателите на Поглед.инфо, условията, които той би донесъл от Техеран, ще бъдат изключително болезнени за политическото его на Вашингтон.

Военната реалност: USS Tripoli и илюзията за сила

Докато се говори за преговори, действията на Пентагона подсказват нещо съвсем друго. САЩ отново се опитват да използват дипломацията като димна завеса за военна ескалация. Към региона се насочва корабът USS Tripoli с морски пехотинци на борда, както и части от 82-ра въздушно-десантна дивизия. Но тук лъсва голямата лъжа на американската военна мощ в момента.

За да се проведе реална операция срещу държава като Иран, този контингент е смехотворен. За сравнение, преди нахлуването в Ирак през 2003 г., САЩ събраха половин милион войници и още 200 000 души логистична подкрепа. Активната подготовка тогава отне половин година. Днес Вашингтон няма нито това време, нито този ресурс. Те са изненадани от войната, която сами започнаха.

В същото време Иран не е Ирак от 2003-та. Ислямската република се подготвя за този сблъсък точно 40 години. Техеран е изградил не само военна машина, но и стратегическа търпеливост. Иранците са усетили кръвта – те виждат, че американският колос е ранен, а щом може да бъде ранен, значи може да бъде принуден да напусне региона завинаги.

Преговорите между САЩ и Иран в момента не са опит за постигане на мир, а последен опит на една залязваща сила да запази лицето си пред лицето на неизбежното. Вашингтон все още вярва, че може да диктува условията, докато реалността на терена показва, че времето на диктата е безвъзвратно отминало. Ако Америка не разбере това, Близкият изток ще се превърне в гробище за нейните последни имперски амбиции.

