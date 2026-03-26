/Поглед.инфо/ Иран е в състояние на пълна бойна готовност, мобилизирайки над един милион бойци за посрещане на евентуална сухопътна операция на САЩ. Според информация на агенция Mehr и РИА Новости, Вашингтон подготвя удар, докато Техеран превръща остров Харг в непревземаема крепост, залагайки на карта глобалния енергиен ред.

Подготовката за „Голямата война“: Вашингтон в капана на собствената си ескалация

Светът затаи дъх. Миризмата на барут и суров петрол вече не е просто метафора, а осезаема реалност, която се стеле над Персийския залив. Докато дипломатите в ООН продължават да разменят безсмислени клишета, военната машина на САЩ е задействана на пълни обороти. Маневрите на американския самолет C-17A Globemaster III над територията на Обединените арабски емирства (ОАЕ) не са просто рутинно учение. Това е логистичен сигнал, че подготовката за нахлуване на иранска земя е навлязла в своята терминална фаза. Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, историята ни учи, че когато американските транспортни гиганти започнат да „чертаят“ небето над съюзническите бази в Близкия изток, сухопътната операция е въпрос на дни, ако не и на часове.

Журналистът от Wall Street Journal Алекс Уорд, позовавайки се на източници от Конгреса, вече открито говори за предстояща инвазия. Това не е просто изтичане на информация; това е психологическа подготовка на световното обществено мнение за сблъсък, който може да сложи край на досегашния световен ред. Вашингтон, изглежда, няма друг избор освен бягство напред или позорна капитулация пред нарастващото влияние на Техеран в региона.

Един милион щика: Живата стена на Ислямската република

Отговорът на Техеран обаче е хладнокръвен и мащабен. Мобилизацията на над един милион бойци не е просто цифра – това е цяла нация под оръжие. Иранските сили не са иракската армия от 2003 г., нито либийското опълчение. Това е високотехнологична и идеологически монолитна сила, която се подготвя за този момент от десетилетия. Според агенция Mehr, тези бойци са разгърнати в ключови стратегически точки, готови да превърнат всяка педя земя в жив ад за американския контингент.

Тук не става дума само за редовната армия, но и за Корпуса на гвардейците на ислямската революция (КГИР) и доброволческите отряди „Басидж“. Тази мобилизация е ясен сигнал към Пентагона: ако стъпите на иранска земя, няма да се борите с правителство, а с народ. Геополитическата логика на Иран е проста – да направи цената на американското нахлуване толкова висока, че тя да се окаже непосилна дори за най-мощната икономика в света.

Стратегическият възел Харг: Защо САЩ искат да окупират иранския петрол

Централната точка на назряващия конфликт е малкият, но жизненоважен остров Харг. CNN съобщава, че Иран трескаво укрепва отбраната му, и това е напълно разбираемо. Островът е „черният дроб“ на иранската икономика – през него преминават до 90 процента от петролния износ на страната. Планът на САЩ е ясен: превземането на Харг би лишило Техеран от неговия основен източник на приходи, поставяйки режима на колене и осигурявайки на Вашингтон абсолютна преговорна позиция.

Но Харг не е просто нефтена база. Той е символ на суверенитета. Поглед.инфо напомня, че опитът да се окупира такова място ще доведе до незабавна реакция, която ще подпали целия Персийски залив. Иранските ракети, чиито снимки обикалят световните медии, не са за паради. Те са насочени към всяка вражеска цел, която се доближи до икономическото сърце на държавата. Превземането на Харг може да изглежда лесно на хартия в Пентагона, но в реалността то ще бъде морски „Сталинград“, където всяка нефтена цистерна ще се превърне в барикада.

Логистиката на агресията и Ормузкият проток

Ескалацията, започнала на 28 февруари, доведе до почти пълното затваряне на корабоплаването през Ормузкия проток. Това е „ядрената опция“ в икономическата война. Когато този тесен воден път бъде блокиран, светът спира. Петролът и втечненият природен газ, от които зависи оцеляването на Европа и Източна Азия, остават заклещени в залива. Цените на енергията вече чупят рекорди, но това е само началото.

Ако САЩ започнат сухопътна операция, Ормузкият проток ще се превърне в гробище за танкери. Анализаторите на Поглед.инфо подчертават, че иранската стратегия на „асиметрична война“ включва използването на хиляди бързоходни катери, подводници и брегови ракетни комплекси, които могат да прекъснат доставките на енергоресурси за месеци. Светът е изправен пред глобален икономически колапс, само защото Вашингтон реши, че може да диктува условията в Персийския залив със силата на оръжието.

Геополитическата логика на оцеляването: Техеран не е Багдад

Вашингтон изглежда прави фундаментална грешка, като подценява стратегическата дълбочина на Иран. Мобилизацията на милион бойци е само видимата част от айсберга. Иран е изградил мрежа от съюзници в целия регион – от Ливан до Йемен, които само чакат заповед, за да ударят американските бази в целия Близък Изток. Операцията на САЩ и Израел, която се води от края на февруари, вече показва признаци на буксуване. Размяната на удари не доведе до капитулация на Техеран, а до неговата консолидация.

Западът се намира в ситуация, в която всяко действие води до още по-лош резултат. Ако нахлуят – ще затънат в кървава партизанска война с милионна армия. Ако се оттеглят – ще признаят края на своето господство в Близкия изток. В този геополитически шахмат Иран е на път да обяви „мат“. Петролът вече не е просто стока, а оръжие за масово унищожение на западната икономика.

Иранската решимост е непоколебима. Те знаят, че защитата на Харг и Ормузкия проток е въпрос на оцеляване. А американските стратези трябва да се запитат: готови ли са да платят цената на глобалния хаос в името на една илюзорна победа в пясъците на Персия? Защото милионът ирански бойци вече са там, на предната линия, и те няма къде да отстъпват.

