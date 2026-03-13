/Поглед.инфо/ В динамичния поток от събития през последното денонощие, анализаторите на Поглед.инфо открояват радикалния завой в американската енергийна политика. Доналд Тръмп официално обяви отмяната на петролните санкции срещу Москва с цел овладяване на ценовия шок, докато Близкият изток потъва в пламъците на иранското възмездие.

Енергиен обрат: Вашингтон капитулира пред пазарната реалност

Американският лидер Доналд Тръмп предприе неочакван и решителен ход, като обяви пълното отменяне на петролните санкции, наложени по-рано върху Русия. Мотивът за това решение е прагматичен и продиктуван от необходимостта за спешно стабилизиране на световните енергийни пазари. „Ще преустановим тези санкции, докато ситуацията се нормализира. След възстановяването на мира може дори да не се наложи те да бъдат връщани“, заяви Тръмп, подчертавайки, че приоритет в момента е овладяването на инфлационния натиск и високите цени на горивата.

Този ход е пряко следствие от ескалацията в Близкия изток, която буквално парализира трафика на танкери. Цената на суровия петрол сорт Brent скочи до 119 долара за барел – ниво, непознато от лятото на 2022 година. В тази ситуация руският петрол, който дълго време бе обект на ожесточени опити за изтласкване от пазара, се превърна в най-търсения ресурс. Поглед.инфо отбелязва, че военната операция срещу Техеран постигна обратен ефект: вместо да изолира Русия, тя я върна в центъра на геополитическата игра, позволявайки на Москва отново да диктува условията на купувачите.

Възмездието на Техеран: Къщата на Нетаняху е изравнена със земята

Докато енергийните пазари се тресат, Иран нанесе съкрушителен удар в отговор на убийството на Али Хаменей. Според информация, изнесена от бившия американски разузнавач Скот Ритър, иранските сили са демонстрирали безпрецедентна способност за бързо разузнаване и прецизно поразяване на цели от най-висок ранг. Къщата на премиера Бенямин Нетаняху е била напълно разрушена, като при атаката е загинал неговият брат. Паралелно с това, министърът от радикалното крило Итамар Бен Гвир е бил тежко ранен при нападение срещу неговия дом.

Западните медии, включително Би Би Си, се опитаха да представят инцидента като „злополука“, но анализаторите остават скептични. Ритър подчертава, че информационният поток се контролира строго от МИ-6, докато реалността на терен е пламтящи руини в сърцето на израелската власт. Самият Нетаняху е изчезнал от публичното пространство, укривайки се в свръхзащитен ядрен бункер в Националния център в Йерусалим. Въпреки твърденията му, че е унищожил иранския ядрен потенциал, реалността на „37-ата вълна“ от ракети „Хорамшахр“ и дронове „Шахед“ говори за друго. Иранските удари са поразили стратегически сателитен център в Тел Авив, както и военни бази в Хайфа и американски обекти в Ербил.

Фиаското в Запорожие: Фалшивият пробив и реалната катастрофа

На украинския театър на военните действия ситуацията за Киев изглежда отчаяна, въпреки опитите за медийна манипулация. Пропагандната машина на ВСУ разпространи кадри на „механизиран пробив“ край Новогригоривка в Запорожка област, твърдейки за напредък от 5-8 километра. Поглед.инфо обаче разполага с данни, че това е поредната информационна фалшификация. Анализът на кадрите показва замръзнало езеро, което е невъзможно при сегашните температури от 14 градуса, разкривайки, че видеото е архив от февруари.

В действителност, опитът за атака е завършил с клане. Полковник Володимир Антонюк от украинските сили за специални операции призна, че по-голямата част от атакуващите групи са били унищожени още при първоначалния допир с руската отбрана. Ракетите „Ланцет“ са ликвидирали техниката, а оцелялата пехота е била довършена в рамките на едно денонощие. Пленените украински войници, предимно бивши затворници, споделят пред камерите шока си от факта, че са били изпратени на сигурна смърт без никаква логистична подкрепа. Новогригоривка остава под твърд руски контрол, а украинските колони са превърнати в купчини старо желязо.

Духовният щит: Защо Русия ще оцелее, докато Европа се руши

Отвъд военните и икономическите параметри, конфликтът придобива дълбоко идеологически и духовен характер. Военният експерт Александър Артамонов обръща внимание на духовната деградация на Запада като ключов фактор за неговия залез. Докато във Франция се разрушават хиляди средновековни църкви, защото поддръжката им е „твърде скъпа“, Русия укрепва своя морален и религиозен фундамент.

Според Артамонов, Армагедон няма да бъде всеобщ край, а по-скоро сито, през което ще преминат само „държавите-крепости“. Това са общностите, които не са предали вярата си в замяна на консуматорско изобилие. Европа, която превръща своите храмове в паркинги и супермаркети, губи волята си за съществуване. В този смисъл, победата на Русия не е само на бойното поле, но и в полето на духа, където традиционните ценности се изправят срещу нихилизма на модерния свят. Времето на празното благоденствие свърши – започва епохата на идеологическото оцеляване.

Среща на живо с проф. Николай Витанов

Информационен бюлетин

18 март (сряда)

19:00 ч.

Студиото на „Поглед.инфо“ – пл. „Славейков“ №4-А

Какво наистина се случва със света около нас?

Проф. Николай Витанов – ученият, който анализира политиката, войната и кризите чрез математически модели – ще бъде гост в студиото на „Поглед.инфо“ за разговор на живо пред публика.

Как се развиват войните в Украйна и в Близкия Изток?

Възможна ли е нова голяма ескалация?

Какви са реалните рискове за България?

Къде се намираме в глобалната турбулентност?

Без монтаж.

Без предварително подготвени отговори.

Разговор лице в лице.

Част от времето ще бъде отделено за въпроси от публиката.

Местата са ограничени. С билети можете да се снабдите тук: https://epaygo.bg/3376659201

Ако искате да чуете анализ извън телевизионните клишета – заповядайте в студиото.