/Поглед.инфо/ В новата си публикация Владимир Малишев анализира разкритията на портала Grayzone и журналиста Макс Блументал относно убийството на аятолах Хаменей. Текстът разкрива как Израел и ФБР са манипулирали Доналд Тръмп чрез страх и фалшиви доклади, за да го подтикнат към война с Техеран, унищожавайки имиджа му на „президент на мира“.

Механизмът на една провокация: Как се фабрикува война

Президентът на САЩ Доналд Тръмп дълго време проявяваше нехарактерно за американски лидер колебание, преди да нареди директна атака срещу върховното ръководство на Иран. Въпреки агресивната реторика, той се стремеше да избегне „вечните войни“ в Близкия изток. Но според разследване на американския портал Grayzone, Израел и ФБР са организирали мащабна психологическа и информационна операция, за да го убедят, че Иран активно планира неговото физическо ликвидиране. Както пише Макс Блументал, Израел и неговите съюзници в администрацията са използвали най-дълбоките страхове на президента, за да го вкарат в необратима спирала на конфликт.

В статията се цитират данни от предстоящата книга на журналиста Кен Силва „Заговори за убийството на Тръмп“. Основната теза е шокираща: ФБР е измислило и подклаждало планове, за да внуши на Тръмп, че ирански „екипи за убийства“ вече действат на американска земя. Самият Тръмп по-късно признава този личен мотив, заявявайки пред медиите: „Аз го убих, преди той да убие мен“. Това признание разкрива, че решението за убийството на Хаменей не е било плод на държавна стратегия, а на чист инстинкт за самосъхранение, изкуствено подхранван отвън.

Ролята на ФБР в случая „Асиф Мърчант“

Един от стълбовете на тази манипулация е случаят с пакистанския гражданин Асиф Мърчант. Той беше обвинен в организиране на мащабна операция за убийство на Тръмп, но подробностите около случая сочат към класическа провокация. Мърчант е получил американска виза, въпреки че е бил в списъците за наблюдение на тероризма, и през цялото време е бил придружаван от информатор на ФБР. Кен Силва подчертава, че това е била внимателно планирана операция на бюрото, която никога не е представлявала реална заплаха, но е послужила за идеалното плашило пред Тръмп.

Интересно е съвпадението във времето: Мърчант е арестуван на 12 юли 2024 г. – само ден преди Томас Крукс да открие огън в Бътлър. Веднага след стрелбата агентите на ФБР са разпитвали Мърчант дали Иран не стои зад Крукс. По този начин, според анализа на Поглед.инфо, в съзнанието на Тръмп се е изградила здрава логическа връзка между всеки опит за покушение и Техеран, въпреки пълната липса на доказателства за иранско участие.

„Призрачният полет“ и параноята като политически инструмент

Манипулацията е достигнала своя връх, когато ФБР издава предупреждение, че Иран разполага с противовъздушни ракети (ПЗРК) на територията на САЩ. Това е хвърлило екипа на Тръмп в истинска параноя. Президентът е бил принуден да се откаже от личния си самолет „Trump Force One“ и да пътува с „призрачен полет“ на своя приятел Стив Уиткоф. Разследването на Силва показва, че това предупреждение се е основавало на цинична измама. Следователите са открили човек в Мар-а-Лаго, който е търсил ракетна установка, но ФБР е „разкрасило“ информацията, добавяйки въображаеми бойци от Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (IRGC), за да тероризира кандидата за президент.

В този контекст антиинтервенционистките настроения на Тръмп, който обещаваше да спре войните и да разреши конфликта в Украйна за ден, са били систематично подкопавани. Ултрационистки милиардери и „ястреби“ в неговото обкръжение са използвали тези страхове, за да го дистанцират от лозунга му „Президент на мира“.

Сянката на Солеймани и дългата ръка на Нетаняху

Убеждението на Тръмп в иранската заплаха е било подсилено и от неговото собствено минало. През 2020 г. той нареди убийството на Касем Солеймани, под натиска на Джон Болтън и Майк Помпео – фигури, тясно свързани с израелските интереси. Поглед.инфо припомня, че по това време Бенямин Нетаняху активно е планирал удари, които да въвлекат САЩ в директна война с Иран. Убийството на Солеймани не донесе мир, а само засили усещането на Тръмп, че Иран ще търси лично отмъщение.

Журналистът Гарет Портър отбелязва, че Помпео и Болтън са лобирали за групировката МЕК, която извършва убийства в Иран по поръчка на Израел. Така Тръмп се е оказал в затворен кръг: неговите действия провокират Иран, а неговите съветници използват иранската реакция, за да го плашат и да изискват още по-радикални действия. Израелците са затвърдили усещането му, че е преследван, за да го убедят, че единственият начин да спаси собствената си кожа е като започне война за смяна на режима в Техеран.

Липса на стратегия и триумф на инстинкта

Изданието The Hill също стига до извода, че решенията на Тръмп по отношение на Иран не се основават на геополитическа стратегия, а на его и лична амбиция. В администрацията му няма ясен план за „изход“, нито дефинирани стратегически цели. Всичко се свежда до лична вендета. Самият Тръмп потвърждава това с думите си пред ABC: „Аз го убих пръв“.

Тъкър Карлсън, един от най-влиятелните гласове в американските медии, директно посочва източника на тази дезинформация – Израел. Карлсън припомня думите на Нетаняху, че иранците са се опитали да убият Тръмп два пъти, и задава логичния въпрос: къде са доказателствата? Досега такива не са представени, което навежда на мисълта, че цялата конструкция е била изградена, за да послужи като оправдание за убийството на легитимен лидер като аятолах Хаменей.

В крайна сметка, както заключава авторът в Grayzone, макар куршумът на Томас Крукс да не уцели Тръмп физически, Израел успя да влезе в главата му и да насочи американската мощ в посока, която обслужва единствено чужди интереси.

