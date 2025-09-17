/Поглед.инфо/ Постоянният заместник-представител на Китай в ООН Сун Лей изрази готовността на страната си за съвместни усилия с другите държави и Секретариата на организацията за подобряване на дейността ѝ и насърчаване на по-справедливо и рационално глобално управление. Той заяви това в изказването си на заседание на Специалната работна група, посветена на инициативата за реформа на ООН по случай 80-годишнината от основаването ѝ.

Китайският дипломат подчерта, че Пекин ще продължи да играе конструктивна роля в процеса на реформиране, като предлага пет приоритетни направления: модернизация на ООН, повишаване на ефективността, ориентация към реални действия, засилване на анализите и проучванията, гарантиране на ефективното изпълнение на основния мандат на ООН в поддържането на мира и сигурността, насърчаването на развитието и защитата на правата на човека.