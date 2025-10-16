/Поглед.инфо/ Президентът на Доминика Силвани Бъртън , която взе участие в Световната среща за жените, даде специално интервю за КМГ в Пекин. Бъртън заяви, че основната реч на председателя Си Дзинпин на форума е вдъхнала нова енергия за ускоряване на всеобхватното развитие на жените, а Доминика е готова да продължи да засилва сътрудничеството с Китай в различни сфери.

„Бях много впечатлена, когато чух Си Дзинпин да казва, че Китай ще предостави ресурси в подкрепа на овластяването на жените и ще осигури равенство въз основа на реалната ситуация“, добави Бъртън.

Според нея двете страни имат много приятелски отношения и изрази желание повече китайски компании да развиват бизнес и икономическа дейност в Доминика, което ще издигне отношенията между двете държави на ново ниво.