/Поглед.инфо/ Президентът на Гана Джон Драмани Махама даде интервю пред Китайската медийна група. В него той заяви, че иска да благодари на председателя Си Дзинпин за приноса му за насърчаване на кариерното развитие на жените през изминалите 30 години.

Като родно място на Пекинската декларация, Китай е постигнал реален напредък в насърчаването на овластяването на жените, особено в нововъзникващи области като цифровизацията и трансформацията на зелената енергия, което е особено възхитително, допълни Махама.

На неотдавнашна конференция на ООН беше отбелязано, че нито една страна все още не е постигнала истинско равенство между половете, но някои страни са постигнали известен напредък, а постиженията на Китай са нещо, с което трябва да се гордее.