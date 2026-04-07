/Поглед.инфо/ Професор Валентин Катасонов прави безмилостен разрез на глобалната икономика под ударите на американско-израелската агресия срещу Иран. Блокадата на Ормузкия проток не е просто регионален проблем, а тектоничен разлом, който превръща енергийната криза в масов глад. Русия се очертава като единственият геополитически остров на стабилността в задаващия се световен хаос.

Анатомия на сблъсъка: Когато геополитиката се превърне в икономическо оръжие

Войната в Близкия изток, в която САЩ и Израел се изправиха срещу Иран, вече навлезе в своя трети критичен месец. Това, което в началото изглеждаше като поредният локален пожар, бързо се трансформира в глобален икономически трус, чиито последици тепърва ще усещаме в пълната им разрушителна мощ. Трябва ясно да разберем, че съвременната икономика не е просто сбор от цифри на фондовите борси, а сложна система от логистични вериги и ресурси, чийто център в момента е взривен. Иран, притиснат до стената, използва своя най-мощен геополитически коз – блокадата на Ормузкия проток.

Това тясно водно пространство, което свързва Персийския залив с останалия свят, е аортата на световната енергетика. През него преминава 20% от световната търговия с петрол и почти същият дял от втечнения природен газ (ВПГ). Когато Техеран затвори този преминаващ през неговите териториални води път, той не просто блокира танкерите – той прекъсна жизненоважните доставки от Саудитска Арабия, Кувейт, ОАЕ, Катар, Бахрейн и Оман. Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, това е акт на икономическа война, който връща света в кошмара на 1973 година, но с много по-високи залози.

Ценовият шок и призракът на стагфлацията

Преди избухването на активните бойни действия, цената на суровия петрол тип Brent се колебаеше около здравословните за глобалния растеж 70 долара за барел. Днес, през април 2026 г., пазарите са в състояние на перманентна паника, а цената вече твърдо се е настанила в диапазона 100-110 долара. Това е скок от 50%, който се пренася светкавично по цялата икономическа верига. Но петролът е само върхът на айсберга.

Европа, която вече втора година се опитва да се „освободи“ от руската енергийна зависимост чрез скъп втечнен газ, сега е изправена пред стена. Средните борсови цени на газа на континента само през март са скочили с 59%. Това не е просто статистика – това е деиндустриализация в реално време. Когато енергията поскъпва, всичко по веригата – от производството на стомана до хляба в магазина – става по-скъпо. Вече виждаме двуцифрена инфлация в много страни, а до края на годината прогнозите на МВФ за средно ниво от 9% изглеждат като прекален оптимизъм. Най-вероятно ще завършим 2026-а с глобална инфлация, надхвърляща рекордите от 2022 година.

Илюзията за бързо възстановяване

Мнозина анализатори на Запад се надяват на „чудо“ – че Ормузкият проток ще бъде отворен до лятото и всичко ще се върне към старото си русло. Това е опасна илюзия. Дори ако корабите тръгнат утре, щетите вече са нанесени. Значителна част от инфраструктурата за добив на петрол и газ в монархиите от Персийския залив е повредена или напълно унищожена от ракетни удари и саботажи.

Експертните оценки са категорични: за възстановяването на капацитета за производство на LNG и петролна рафинерия ще е необходима поне една година, а някои песимистични сценарии говорят за петгодишен период. Иран също понесе тежки щети върху своята енергийна система. Следователно енергийният глад не е временен епизод, а нова реалност, която ще дефинира следващите години. Както подчертава Поглед.инфо, светът вече не може да разчита на „евтината ера“ на енергията от Близкия изток.

Торовият апокалипсис: Скритата заплаха за човечеството

Докато медиите се фокусират върху цената на бензина, една много по-страшна криза се разгръща в сянка. Близкият изток не е само източник на гориво, той е ключов производител на торове, без които съвременното земеделие е невъзможно. Преди войната Саудитска Арабия, Катар, ОАЕ и Оман произвеждаха над 50 милиона тона различни торове и суровини, основно амоняк и урея (карбамид).

Ормузкият проток беше пътят на 40% от световните морски доставки на азотни торове. Днес този поток е пресъхнал. Бразилия, която е житницата на света, разчиташе на 100% на урея от този регион. Индия внасяше 50% от своите азотни торове оттам. Турция, Австралия, САЩ и редица африкански страни като Нигерия и Танзания в момента са в състояние на шок. Към средата на март цените на азотните торове скочиха с 30%, а ако войната продължи, очакваме ръст от 50% и нагоре. Това означава, че земеделците или няма да могат да купят торове, или ще бъдат принудени да вложат тези безумни разходи в цената на храната.

Продоволствената сигурност под обсада

През есента на 2026 г. светът ще се сблъска с това, което Световната продоволствена програма на ООН нарича „хранителна криза от библейски мащаб“. Прогнозата е страшна: броят на гладуващите хора в света ще се увеличи с 45 милиона, достигайки рекордните 363 милиона души. Важно е да се отбележи, че настоящите цени на храните в магазините все още не отразяват напълно войната, защото пазарът е запълнен с продукти от минали реколти.

Истинският удар ще дойде по време на жътвата. Липсата на торове води до драматичен спад в добивите. През 2022 г. употребата на торове в глобален мащаб спадна с 6%, а в ЕС – с 10%. През тази година обаче недостигът е много по-структурен и дълбок. Хранителната инфлация ще се слее с енергийната, създавайки перфектната буря, която ще помете политическата стабилност в десетки държави от Глобалния юг.

Руската федерация: Последният гарант на оцеляването

В тази апокалиптична картина Русия се очертава като ключов стабилизиращ фактор, иска или не иска това колективният Запад. Русия е най-големият износител на торове в света, държейки между 20 и 25% от глобалния пазар. Миналата година руските доставки достигнаха рекордните 45 милиона тона. В момента производствените мощности в Русия работят на 85-90%, което означава, че има капацитет за бързо увеличение на производството с 10-15%.

Разбира се, Русия не може сама да запълни огромната дупка, оставена от Близкия изток, но тя е единствената страна, която може да смекчи удара. Очаква се руското зърнопроизводство през 2026 г. да постави нови рекорди, което превръща страната ни в основен източник на живот за онези нации, които откажат да следват самоубийствената санкционна политика на Вашингтон. Москва вече не просто изнася суровини – тя изнася сигурност и оцеляване.

Към нов икономически ред

Светът навлиза в епоха, в която реалните ресурси – петрол, газ, торове и зърно – струват много повече от виртуалните трилиони долари и евро. Войната в Близкия изток оголи слабостите на глобалисткия модел, основан на безкрайни логистични вериги и „справедливи“ цени, контролирани от Запада. Истината е, че без енергийните ресурси на Близкия изток и продоволствените ресурси на Русия, западният свят е просто една куха конструкция. Както подчертава Поглед.инфо в своите анализи, 2026 година ще бъде годината на голямото отрезвяване. Геополитическата логика на автора Валентин Катасонов ни води към единствения възможен извод: предстои време на жестока борба за ресурси, в която Русия притежава най-силните карти. Победител в този сблъсък няма да бъде този, който има най-много печатарски преси за пари, а този, който може да нахрани народа си и да отопли домовете му.

Събитие от Фестивал Изкуството На Барока

Площад Петко Р. Славейков 4а, ет.2/плюс партер/, 1000 София, България

Публично · Всеки във или извън Facebook. Регистрирайте се в събитието:

https://www.facebook.com/events/1905544306754107?

На 8 април (сряда) от 19:00 ч. стартира концертната поредица

„Знаменити изпълнители в близък план“

с първо събитие – Концерт-лектория с проф. Йосиф Радионов.

Това не е традиционен концерт. Това е среща с музиката – чрез звук, разказ и живо общуване.

Проф. Радионов ще ви въведе в света на камерните струнни шедьоври, ще разкрие историите зад произведенията и ще превърне слушането в истинско преживяване.

Заедно с пловдивските си колеги Мариана и Валентин Гогови, които имат дългогодишна успешна кариера в Германия, ще изпълнят творби от В.А.Моцарт, Антонин Дворжак, Марин Големинов и др.

Очакват ви и великденски изненади, както и възможност за разговор с изпълнителите.

Столична библиотека(над Детския център) - пл. „Славейков“ 4А, 2 етаж

Културен салон „Луксуриа Еуропае“

Билети на касите на EasyPay, онлайн в EpayGO https://epaygo.bg/4215197981 и на място (Местата са ограничени)