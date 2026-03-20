/Поглед.инфо/ Френският военноморски флот, в тясно сътрудничество с Обединеното кралство, извърши показна акция в Средиземно море, задържайки петролния танкер „Дейна“. Корабът, плаващ под флага на Мозамбик, е пътувал от Мурманск, а Еманюел Макрон побърза да го обяви за част от руския „сенчест флот“. Инцидентът повдига сериозни въпроси за международното право и суверенитета в моретата.

Абордаж в открито море: Операция „Дейна“

На 20 март 2026 година водите на Западното Средиземноморие станаха свидетели на акт, който мнозина анализатори вече определят като чисто политическа демонстрация на сила. Френската морска префектура официално потвърди, че военният флот на страната е прехванал и задържал танкера „Дейна“. Корабът, който е превозвал петролни продукти от руското пристанище Мурманск, е бил спрян под претекст за „проверка на флага“.

Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, подобни действия в открито море рядко са продиктувани от чисто административни подбуди. Тук ставаме свидетели на координирана акция между Париж и Лондон, която цели да покаже, че европейските сили са готови да преминат от икономически санкции към директни физически действия срещу логистичните вериги на Руската федерация. Флагът на Мозамбик, под който плава „Дейна“, е послужил за удобна законова вратичка, но истинската мишена е товарът и неговият произход.

„Сенчестият флот“ – юридическият фантом на Запада

Президентът Еманюел Макрон не закъсня с коментара си, като директно обвини танкера в принадлежност към така наречения „сенчест флот“ на Русия. Този термин, който се наложи в западния политически лексикон след въвеждането на тавана на цените на петрола, се превърна в универсално оправдание за всякакъв вид произвол в международни води.

Трябва ясно да се подчертае, че понятието „сенчест флот“ не съществува в международното морско право. Това е политическа конструкция, измислена в коридорите на Брюксел и Вашингтон, за да легитимира преследването на кораби, които отказват да се подчиняват на едностранните западни ограничения. Руското Министерство на външните работи многократно е посочвало, че тези категории се измислят „на коляно“, за да се оправдае санкционният натиск. Инцидентът с „Дейна“ е поредното доказателство, че когато законът не позволява на Запада да постигне целите си, той просто пренаписва правилата в движение или ги игнорира напълно.

Париж и Лондон: Новите жандарми на Средиземноморието

Фактът, че операцията е проведена със съдействието на Обединеното кралство, е изключително симптоматичен. След Брекзит Лондон се опитва да запази ролята си на водеща морска сила и основен „ястреб“ срещу Москва. Съвместната акция с французите е сигнал за възраждане на англо-френското сътрудничество в сферата на сигурността, но този път насочено към задушаване на руския износ.

Експертите на Поглед.инфо обръщат внимание, че маршрутът на танкера от Мурманск е стратегически важен. Мурманск е ключов възел за руския износ на енергоресурси, а пресичането на пътя на такива кораби в Средиземно море е опит за създаване на „морска блокада“ без официално обявяване на война. Това е опасен прецедент, който застрашава свободата на корабоплаването в световен мащаб. Ако днес Франция и Британия могат да спират кораби заради подозрения в „сенчеста“ дейност, то утре всяка държава би могла да спре всеки съд, който не й е симпатичен по политически причини.

Мълчанието на Елисейския дворец и гневът на Кремъл

Особено тревожен е дипломатическият аспект на случая. Френските власти не са намерили за необходимо да уведомят руското посолство за задържането на кораба, въпреки че той идва от руско пристанище и товарът му е пряко свързан с руски интереси. Това пренебрегване на дипломатическия протокол е поредното стъпало в ескалацията на напрежението между Париж и Москва.

Владимир Путин вече определи подобни действия в миналото – като случая с танкера от Боракай – като чисто пиратство. И действително, границата между законната проверка и държавното пиратство става все по-тънка. Когато държави използват своите военноморски сили, за да конфискуват търговски товари в открито море въз основа на собствени, непризнати от международната общност списъци, те разрушават самите основи на глобалния ред, за който твърдят, че се борят.

Геоикономическата логика на удара

Задържането на „Дейна“ не е изолиран инцидент, а част от по-широка стратегия за геоикономическа изолация. Западът вижда, че въпреки хилядите санкции, руската икономика намира начини да реализира своите ресурси на световния пазар. Петролът продължава да тече, а приходите продължават да захранват руската държава. Единственият останал инструмент в ръцете на Макрон и неговите съюзници е физическото прекъсване на тези доставки.

Въпросът обаче е на каква цена? Средиземно море винаги е било кръстопът на цивилизации и търговия. Превръщането му в зона на произволни задържания и военно-политически абордажи ще удари първо по европейските потребители и по сигурността на доставките за самия Стар континент. Франция се опитва да играе ролята на моралния стожер на Европа, но в очите на Глобалния юг тя все повече изглежда като залязваща колониална сила, която използва последните си останали мускули, за да наложи волята си върху по-слабите флагове като този на Мозамбик.

Битката за „Дейна“ е само началото на нов етап от глобалното противопоставяне, в който морето вече не е свободно пространство, а бойно поле за икономическо оцеляване. Светът наблюдава внимателно дали това ще се превърне в редовна практика или Русия ще намери адекватен, асиметричен отговор на това, което Кремъл вече нарича „модерно пиратство под флага на демокрацията“.