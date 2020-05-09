/Поглед.инфо/ День Победы, как он был от нас далек,

Как в костре потухшем таял уголек.

Были версты, обгорелые в пыли, -

Этот день мы приближали, как могли.

Припев:

Этот День Победы -

Порохом пропах.

Это праздник

С сединою на висках.

Это радость

Со слезами на глазах.

День Победы! День Победы! День Победы!



Дни и ночи у мартеновских печей

Не смыкала наша Родина очей.

Дни и ночи битву трудную вели -

Этот день мы приближали, как могли.



Припев:

Этот День Победы -

Порохом пропах.

Это праздник

С сединою на висках.

Это радость

Со слезами на глазах.

День Победы! День Победы! День Победы!



Здравствуй, мама, возвратились мы не все…

Босиком бы пробежаться по росе!

Пол-Европы прошагали, полземли -

Этот день мы приближали как могли.



Припев:

Этот День Победы -

Порохом пропах.

Это праздник

С сединою на висках.

Это радость

Со слезами на глазах.

День Победы! День Победы! День Победы!



Этот День Победы -

Порохом пропах.

Это праздник

С сединою на висках.

Это радость

Со слезами на глазах.

День Победы! День Победы! День Победы!

/ВИДЕО/

Източник: Поглед.инфо

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