/Поглед.инфо/ Митът за „Дядо Иван“ не е плод на народната фантазия, а историческа реалност, породена от възхода на Великия московски княз Иван III и неговия династичен брак със Зоя Палеолог – пряка потомка както на византийските императори, така и на българските царе от династията на Асеневци. В задълбочен исторически анализ д-р Радко Ханджиев разкрива как легитимното правоприемство на Константинопол, а не само стремежът към топли морета, поставя основите на руската политика спрямо Балканите и превръща Русия в единственото упование за вековно поробения български народ.

/Поглед.инфо/ Митът за „Дядо Иван“ не е плод на народната фантазия, а историческа реалност, породена от възхода на Великия московски княз Иван III и неговия династичен брак със Зоя Палеолог – пряка потомка както на византийските императори, така и на българските царе от династията на Асеневци. В задълбочен исторически анализ д-р Радко Ханджиев разкрива как легитимното правоприемство на Константинопол, а не само стремежът към топли морета, поставя основите на руската политика спрямо Балканите и превръща Русия в единственото упование за вековно поробения български народ.

Доклад на международната конференция „Руският фактор в Европейската и световната политика“, проведена на 26-27 ноември 2026 г. в Парк-хотел „Москва“, София

Като психологически феномен в колективното съзнание на българския народ, русофилството възниква приблизително столетие след попадането ни под османско владичество и е свързано с надеждата за освобождение с помощта на руския народ, олицетворяван в мита за „Дядо Иван“. „Дядо Иван“ обаче не е митична фигура, а реална личност – Великият московски княз Иван III.

Според школските ни учебници стремежът на Русия към Цариград и проливите, а оттам – и към прилежащата част от Балканския полуостров и Мала Азия с компактно православно население, произтича от икономически и военни императиви за осигуряване на незамръзващо пристанище, за излаз към „топли“ морета. През XV век обаче Московското княжество е континентална държава; търговските си връзки осигурява по суша: чрез посредничеството главно на потомците на Волжска България на Изток; и посредством търговците от градовете на Ханзата на Запад. Едва към края на ХIХ век – в района на град Мурманск, Русия започва да изгражда сигурно и незамръзващо пристанище, обезпечаващо ѝ свободен достъп до световния океан.

Действителната причина за руските претенции към Цариград и проливите е легитимна

След завладяването на Константинопол от турците през 1453г. и разгрома на остатъците от Византийската империя, мнозина византийски сановници и книжовници намират убежище в единствената значима тогава православна държава – Московското княжество. В нарастващата мощ на обединените руски княжества под скиптъра на московския владетел, те виждат възможност за прогонване на агаряните от Константинопол и възстановяване на православна Византия. Новият герб – двуглавият орел и новият титул – Велик княз, в историческата литература се считат за най-яркото въплъщение на формиращата се идеология на правоприемство с Византия. Печатът с двуглавия орел на една от грамотите, издадена през 1497г. от Иван III, се смята за първото досега историческо свидетелство. От края на ХV век двуглавият орел вече постоянно присъства като руски държавен символ. Именно по времето на Великия московски княз Иван III (1440-1505) възникват идеите, които по-късно окончателно оформят официалната идеология на Руската православна държава.

Едно от най-поддържаните в историографията становище е, че приемането на двуглавия орел като държавен символ се утвърждава след като овдовелият през 1467г. Иван III се жени за Зоя Палеолог – племенница на последния византийски император Константин ХI Палеолог, загинал през 1453г. в битка с турците по време на отбраната на Константинопол. Константин ХI Палеолог не оставя преки наследници. Следствие от това бракосъчетание руският престол започва да се счита за правоприемник на византийския престол по силата на кръвното родство.

Идеята за този брак принадлежи на римския папа, който цели чрез брачния съюз да наложи унията на московския княз. Бащата на Зоя – Тома Палеолог, е последният владетел на деспотство Морея (Пелопонес). От настъпващите турски пълчища той намира убежище заедно със семейството си в Италия, където се ползва от покровителството на папата. Преговорите за брак с московския княз продължават три години. На 12 ноември 1472г. – след като се съветва с майка си, болярите и московския митрополит, князът се венчава за Зоя, която приема името София в кремълския „Успенски събор”. Намеренията на папския двор да използва Зоя (София), за да убеди Иван III да приеме унията, обаче се провалят.

Концепцията за непрекъснатост и правоприемство на властта на византийските императори от Великия княз се появява именно след 1472г., тоест след бракосъчетанието с племенницата на последния император Константин ХI Палеолог. Отразена е в ръкописа „Пасхално изложение” на московския митрополит Зосима. Според автора, Бог поставя Иван III – „новият цар Константин в новия град на Константин – Москва, за да владее по цялата руска земя и по многото други земи на Господаря”. Концепцията за „Москва – третият Рим” пък окончателно е оформена от Филотей – монах в псковския Елизарски манастир, по времето на Великия княз Василий III, син на Иван III от брака му със София Палеолог.

За нас, българите е важно да знаем, че Зоя (София) е праправнучка на цар Иван Асен III и на Велбъждския деспот Деян

Така, освен към династията на Палеолозите, по майчина линия Зоя (София) е потомък на Асеневци, а и на Комитопулите. Вероятно кръвната ѝ родствена връзка с потомците на последните български царе е мотивирала неизвестният автор на ръкопис от това време – при изброяване на земите, над които владее Иван III, да включи и българските: „Йоан, по Божията милост е господар и велик княз на цялата Русия, на Владимирските, Московските, Новгородските, Псковските, Тверските, Пермските, Угорските и Българските, и други земи“, сочат в неотдавна издадената „История на Русия“ авторите ѝ А.С. Орлов и В.А. Григорьев.

Може да се приеме следователно, че именно тогава – след бракосъчетанието на московския княз Иван ІІІ с племенницата на последния византийски император Константин ХІ Палеолог – възниква интересът на руската политика спрямо Балканите. И надеждите на българите и на другите православни народи за избавление от османското иго постепенно се насочват към зараждащата се реална и незаобиколима геополитическа сила – Великото Московско княжество.

За сравнение, само три години след завземането на Константинопол от османлиите, 150-хилядната армия на султан Мехмед II, наречен Фатих (тоест „Завоевателят“), е разгромена при Белград от 10-хилядната войска на трансилванския войвода Янош Хуняди. В продължение на седмици църковните камбани в Централна и Западна Европа бият тържествено в знак на прослава на трансилванския войвода, обявен от папата за „спасител на Европа“. Сред потомците на намерилите убежище в чужди земи български боляри възникват надежди за възстановяване на българската държавност. В народните песни и предания се появява образа на войводата Янко като герой в битките срещу агаряните. Но в народната памет мит за „Дядо Янош“ като за възможен освободител няма, така както има за „Дядо Иван“. Просто, защото последният се свързва не само със славянските традиции и православието, а и с нарастващата сила на Московското княжество, превърнало се през следващите два века в най-голямата световна държава, с военната мощ на която европейските монархии трябвало да се съобразяват.

Така през ХV век у българите и другите християнски балкански народи възниква вярата в освободителната мисия на Русия. Тази вяра се засилва от победите на руския цар Иван IV Грозни (внук на великия княз Иван ІІІ) над татарите в Казан и Астрахан. Славата му се разнася по българските земи от местни монаси, които посещавали Русия за събиране на милостиня. След завръщането си в България, те разказват за мощта на руската държава и великолепието на руските черкви; и уверявали, че Русия ще се притече на помощ на поробените българи.

През XVI век, в попадналите под османско владичество български земи името на Иван IV Грозни започва да се споменава в църковните литургии като „единственият православен цар“, сочи в пространното си изследване Варненският и Великопреславски Митрополит Кирил. А Александрийският патриарх Йоахим насърчава Иван IV Грозни да освободи православните народи, за които той е единствата им надежда. От края на XVII и началото на XVIII век тази надежда се включва в служебниците на Руската православна църква; в тях се съдържат молитви „за освобождение на православните християни от игото на агаряните“.

У българите, тази надежда все повече се подхранва и утвърждава и от победоносните войни на Русия срещу Османската империя по времето на императрица Екатерина Велика. А когато руският пълководец Дибич Забалкански успешно прекосява старопланинските проходи и стига до Одрин и в резултат на кампанията му православни народи като гърци, а впоследствие и сърби, възстановяват държавността си – макар като автономия върху част от земите си, за българите вече няма съмнение, че идва и техният ред, че скоро ще получат свободата си именно от силата на руското оръжие.

Ролята на славянофилството

Надеждата, че Русия ще ни освободи, се оплодотворява още повече когато през 20-те години на ХІХ век в Русия се подема движение за обединение на всички славяни и за освобождаването на онези, които още страдат от игото на Османската империя. Приело името славянофилство, това движение допълва Източния въпрос с конкретната задача за българската свобода. Именно славянофилите са тези, които подготвят общественото мнение, разясняват на руската общественост колко важно е да се помага на страдащите православни братя славяни и да се отиде на една освободителна Руско-турска война.

Русия е първата европейска държава, в която освобождението на българите се постави като важен обществен и държавен проблем. Започна масова пропагандна и благотворителна работа за подпомагането на братята в поробените български земи. Български младежи масово се приемат в руските средни и висши училища с убедеността, че скоро ще станат необходимите администратори в управлението на новата държава. Много от тях се връщат в родината си, за да работят според възможностите си за така жадуваната свобода. Активно в тази пробългарска дейност се включва Църквата, особено след признаването на Екзархията от Високата порта. Русия, освен това, приютява български бежанци, дава им спасение и нормален живот така, че да не се чувстват чужденци.

Зараждането на русофилството у пъшкащо под османски гнет българско население, следователно, е закономерно следствие от хода на историческото развитие. След падането на българското царство под властта на Османската империя, част от болярството е избито, друга част приема исляма, за да оцелее. Подобна е участта и на българското население. Така, онази част от българите, която успява да съхрани православната си вяра, остава без водачи. Надеждата си за избавление от игото на агаряните, народът започва да свързва главно с нарастващата мощ на руската православна държава.

От Възраждането насам Русия винаги е била най-важната тема в българския обществен живот. Както сочи Захарий Стоянов в мемоарно-документалния си ръкопис от близо 250 страници, озаглавен „Превратът през 1881 година. Исторически възпоминания”, името на Русия „бе така свято, тъй неприкосновено, щото идеше на първо място после Исуса Христа”. Това очевидно не е обикновена любов, а упование, надежда за избавление от игото, път за лелеяното бъдещо национално развитие. Тази надежда постепенно прераства през вековете в твърдо убеждение, закодира се в ценностната ориентация на народните маси, във философията и поведението на българина. Не случайно енциклопедичните и справочни издания определят русофилството на българите като обич към Русия, към руския народ, руската култура, руската православна традиция.