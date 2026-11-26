/Поглед.инфо/ Агресивната русофобия, превзела публичното пространство у нас, не е израз на демократичен избор, а опасен симптом за дълбока обществена криза, невежество и угодничество пред нови геополитически господари. В остър анализ литературният критик и публицист Панко Анчев разкрива как малобройни, но шумни кръгове използват медийните трибуни, за да подменят българската историческа памет и да подготвят почвата за политически репресии и контрол над личността.

И това доживя нашето общество: русофобията да бъде негова определяща характеристика.

Сега е така, но преди е бивало много пъти любовта към Русия да повдига българския дух, да крепи надеждите ни за свобода и добруване. За първи път в наши дни русофобията придобива такава публична сила, шум, грохот, каквито никога преди не си е дори помисляла, че ще изпълва българския въздух с тях.

Не че се е увеличил броят на хората, които не обичат Русия, плашат се от нея и призовават нейното влияние върху българите да бъде намалено и прочистено. За да насочим чувствата си към “Европа”. Те все още са много малка част от обществото! Но чак дотам да достигнем, че от сутрин до вечер, а и през нощта, да се намират кресльовци, философи, доценти и професори, уж завършили Харвард, които да говорят срещу Русия и против преориентирането ни “на Изток” и “изоставянето ни на Запада”, не е бивало.

Очевидно нахалната русофобия е явление на обществото в криза и не може просто да се отрича или заклеймява, да се възхвалява и обявява за нравствена норма при избора на обществото и нацията на съюзник и геополитическа среда, в която да се развива. Тя трябва решително да бъде осъждана и възпирана, но и да се анализира – особено в проявленията ни в нашето общество, което е по начало русофилско, развивало се под влиянието и икономическата, военната и политическата помощ на Русия. Русия е съставна част от българската история като политически съюзник, но много повече поради родство по кръв и дух. Днешната русофобия от страх от Русия се е превърнала във върла омраза и ненавист към всичко руско. Това вече е обществена болест и зло.

Да ги питаш носителите на тази омраза защо толкова мразят Русия! Но те нямат разумен отговор, защото повечето от тях не я познават. Не познават нито нейната класическа култура и литература, философията и историята й. Те още по-малко познават днешното й състояние, днешната култура и литература, мисълта и разума й. За тях е важно какво ще произнесат от Европейския съюз или от Украйна, за да го повтарят и да му вярват сляпо.

Някои от тях се правят на познавачи, но познанието за политическата и философската мисъл на Русия те черпят единствено от руските революционни демократи или от онова, на което са ги учили в старите учебници по история. Затова наричат руското самодържавие диктатура, а неговите апологети сред руските философи и писатели – реакционери. Брошурната осведоменост за Русия на тези хора им придава естествено самочувствие на всезнаещи. И с нея те громят “имперското й съзнание”, “евразийството”, икономическото й могъщество и превръщането й днес в реална велика държава – въпреки санкциите и омразата към нея.

Те не позволяват Русия да има претенции, да настоява за гаранции за своята сигурност; отхвърлят дори правото й да поддържа силна икономика и да повишава равнището на живота на своите граждани. Русия не се разпада, а продължава да поддържа единството и целостта на своята държава с всичките й територии. За нашите всезнайковци това е дори престъпно и следва да бъде наказано. Но няма кой, а и защо да я наказва. Тогава трябва да бъде мразена.

Много скверна е русофобската пропаганда на т. нар. “учени”, които я мотивират уж с факти от историята на културата и литературата, а и на обществената руска история”. Клъвнали от тук, оттам, те или неточно предават фактологията, или съвсем погрешно я представят и тълкуват. Те и българската история познават по този начин. Да не говорим за характера на тяхното “научно” мислене, което използват, за да се харесат на определени фактори и да заслужат тридесетте си сребърника за вярната си служба на “демокрацията”. На демокрацията служат охотно и със старания, а презират истината, защото не я познават.

Малокултурието и слабата образованост на интелектуалните среди, особено тези от университетите, е благодатната почва, в която лесно се сее и се прихваща русофобията. Русофобията е най-обикновено невежество, но е и политическа неграмотност. Затова и аргументите, с които се оправдава и налага, са фалшиви. Те разчитат днес на трудността хората да ползват руски източници на информация, да четат нови литературни творби, да гледат новите руски филми или да слушат новата руска музика. Това е още по-непозволено, когато става дума за факти и явления, които непременно трябва да се познават и да се анализират постоянно, защото принадлежат на велика култура. Но понеже мразиш нацията и държавата й, които са я създали, предпочиташ да я ругаеш и отричаш, вместо да я познаваш. Това наричам аз малокултурие!

Русофобията винаги е съпътствала бита на българските политици. Това е ставало особено мрачно и арогантно, когато държава угоднически се е поставяла в услуга на нови господари и чрез русофобските чувства на своите водачи е искала да покаже угодническата си вярност. Но до такава деградация не достигала никога – дори и във времената на Стефан Стамболов и Богдан Филов.

Днес фантазията на наследниците на някогашните угодници толкова се е развинтила, че един през друг измислят какви ли не клевети срещу Русия. Да не говорим, че на всеки Трети март се надпреварват да твърдят, че Русия не ни е освобождавала от османското робство, а само е заменила османлиите със себе си и са ни остави свои безправни роби.

Тези изяви не са личен проблем или свобода на личното мнение. Това е набираща скорост кампания за изкореняване на типичната за българския народ любов към Русия. Русофобията не е политика – тя е подготовка за фашизъм във властта и контрол върху съзнанието на личността. Не бива да се заблуждаваме, че това ще отмине от само себе си, защото то не е дошло от само себе си, а е израждане на нрави, политическо насилие и тържество на глупостта.

Русофобите са значително по-малобройната част от обществото и ако нямаха този достъп до медиите, едва ли някой щеше да чуе и съжали. Но на тях охотно се предоставят трибуни, за да говорят и заплашват. По този начин се надяват да формират ново обществено мнение, да влияят далеч по-силно върху съзнанието на българите. Възможно е обаче държавата да не позволи те да станат повече и да променят чувствително това мнение, а просто да използва говоренето им като достатъчен повод да се смята, че положението е опасно, че сигурността на страната е заплашена, понеже не се одобрява геополитическата й ориентация и народът изпитва симпатия към една държава, срещу която Европейският съюз е настроен враждебно и по същество воюва против нея. Тогава ще започна репресии. Нали такава е целта на определящите се като русофоби поради своята определеност към “Европа” и “демокрацията”.

Трябва да кажем и покажем на тези хора, понеже те сами няма да се вразумят, че високите цели не се постигат с лъжа, ниска култура, политическа неграмотност, омраза и ненавист.

Днес тяхната омраза към Русия е знак за състоянието на българското общество, но нима ще позволим така да бъде още дълго?



