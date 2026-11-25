/Поглед.инфо/ На 19 ноември 2026 г. светът се раздели на две непримирими геополитически реалности. Докато в Шънджън държавните ръководители на САЩ, Русия и Китай положиха основите на нова международна архитектура и подписаха историческа Декларация за мир, в Берлин европейските лидери проведоха поредна среща без общ документ и без ясна визия. Анализът на адв. Владимир Шейтанов прави дълбока дисекция на неписания консенсус между трите ядрени сили, ударът по Международния наказателен съд, реформата на ООН и тежкия избор пред България – да остане пасивен обект на чужди сделки или да изгради своя многовекторна политика.

Допълнение към част 1, написана в навечерието на срещата.

Безпрецедентен сблъсък на два подхода, на две философии за управление, на две концепции на следвоенно управление на света – ШАНДЖЪН срещу БЕРЛИН – 19 ноември 2026 година

Два свята, две системи. Кой от тях е излишен – ще реши историята?

А дотогава да вървим по следите на събитията:

На срещата на 19 ноември 2026г. на трите най-големи ядрени сили в света бе подписана следната Декларация за мир:

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ДЪРЖАВНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ НА РУСИЯ, КИТАЙ И САЩ ЗА МИРА

Шънджън, 19 ноември 2026 г.

Президентът на Руската федерация Владимир Путин, председателят на Китайската народна република Си Цзинпин и президентът на Съединените американски щати Доналд Тръмп проведоха среща в Шънджън на 19 ноември 2026 г. Ръководителите на Русия и САЩ изразиха признателност на Китай за организирането и провеждането на тази историческа тристранна среща на върха. Ръководителите на трите държави обстойно обмениха мнения по текущата международна обстановка и изразиха ангажимента си да поддържат стратегическата стабилност и международната сигурност.

Като постоянни членове на Съвета за сигурност на ООН, Русия, Китай и САЩ изразяват ангажимента си да реформират ООН, за да може тя по-ефективно да отговаря на глобалните предизвикателства и да съответства на основополагащата си мисия в областта на международния мир и сигурност. Трите държави планират да увеличат производството и доставките на продукти от нефтопреработката в полза на всички страни. Те потвърждават значението на стабилните енергийни доставки. Ръководителите на трите държави отбелязват, че принципът на съгласието на държавите и спазването на имунитетите на официалните лица на държавите имат основополагащо значение, и са съгласни, че Международният наказателен съд и други аналогични структури не трябва да злоупотребяват със своите правомощия. Ръководителите на трите държави потвърждават, че в ядрена война не може да има победители и тя никога не трябва да бъде развязвана. Трите страни ще водят диалог за намаляване на ядрените рискове и за предотвратяване на разпространението на ядреното оръжие.

Превод от руския текст, публикуван от Кремъл на 19.11.2026 г. Официален превод на български език няма.

Изказванията на тримата ръководители

Обща пресконференция нямаше. Тримата говориха публично в два момента: с встъпителни думи пред камерите, преди закритото заседание, и с изявления след него – пресконференция на Путин и изявление на Си, разпространено от Синхуа. Тръмп замина за летището веднага след срещата и не направи изявление. По-долу е синтезирано изложение с ключовите цитати; пълната стенограма е публикувана на kremlin.ru.

Встъпителни думи преди заседанието

Си Цзинпин откри срещата като домакин. Нарече я първата в историята среща на ръководителите на трите държави и новаторска стъпка. Темата – опазване на световния мир и стратегическа стабилност в отношенията между великите държави. Централната му фраза: „Историята ни учи, че когато великите сили са в мир, светът е в безопасност; когато се сблъскат – светът е в хаос.“ Призова за мирно съжителство, обща стабилност и балансирано развитие в отношенията между великите държави и напомни антифашистката победа като общо наследство.

Владимир Путин благодари на Китай и постави срещата в историческа рамка: трите държави са победители във Втората световна война и постоянни членки на Съвета за сигурност, и носят обща отговорност за международния мир и сигурност. Очерта дневния ред: икономически връзки, продоволствена и енергийна сигурност, конфликтът в Украйна, тероризмът и транснационалната престъпност. По думите му трите страни могат да дадат „значим принос за укрепване на сигурността и стабилността в света“.

Доналд Тръмп нарече срещата историческа: „Ние наистина правим история.“ Защити диалога с съперниците – нито един проблем не е решен с отказ да се говори за него. Като най-големите ядрени сили, каза той, трите страни трябва да се заемат с намаляването на ядрените арсенали и да си сътрудничат срещу разпространението: „Няма да позволим на Иран да има ядрено оръжие.“ За Украйна спомена дългия си разговор с Путин и добави: „Мисля, че нещата се случват.“ Предложи съвместна работа срещу „изпуснатите глобалистки организации“ и назова изрично Международния наказателен съд. Похвали развитието на Китай.

Изявления след заседанието

Си Цзинпин (по Синхуа) определи срещата като позитивна, конструктивна и плодотворна и заяви, че трите страни споделят общ подход към опазването на световния мир.

Владимир Путин даде пресконференция. Тристранният формат бил „своевременен, полезен и успешен“, а срещата – „страница в историята на дипломацията“. Обсъдени са реформата на ООН, глобалната сигурност, ядреното неразпространение и заплахите от изкуствения интелект. Страните са се разбрали по-добре и са създали условия за следващи договорености: „Какво ще бъде нататък – никой не знае. Господ Бог знае. Но бих искал това да има продължение.“ По Украйна заяви, че Русия се е съгласила с предложените от САЩ компромиси, че планът на Къшнър е предмет на обсъждане и че Киев и европейските му съюзници към момента не искат мирно уреждане. За Тръмп: вътрешната обстановка в САЩ е „сложна“, с много сдържащи механизми, но американският президент „искрено“ иска да подобри отношенията и да сложи край на конфликта.

Доналд Тръмп не направи изявление след срещата. Кортежът му тръгна директно към летището на Шънджън.

Много силен реформаторски международноправен акцент: думите на Тръмп срещу Международния наказателен съд преди заседанието. Подкрепен от Китай и Русия, той което обещава дълбоки промени в цялото международно право. Това е обща позиция на трите най-влиятелни държави в съвременния свят, три от петте държави-постоянни членки на Съвета запсигурност на ООН. Би било непростимо късогледство да се омаловажи от всеки смислен субект на международното право.

Неписаният консенсус: общите позиции на тримата лидери

Декларацията фиксира минимума – четири точки, по които тримата са готови да сложат подпис. Изказванията им показват обаче наличие на по-широко общо поле: позиции, които не влязоха в документа, но се стоят в дневния ред на трите големи ядрени държави. Това е неписаната част на съгласието от Шънджън – и тя е не по-малко важна от писаната.

1. Срещата е исторически акт, а не епизод. И тримата я обявиха за първа по рода си: за Си тя е забележително събитие, за Тръмп – „правим история“, за Путин – „страница в историята на дипломацията“. Путин отиде по-далеч: на въпрос за „нова Ялта“ отвърна, че в Ялта няма нищо лошо – там са фиксирани победата над нацизма и реалностите след Втората световна война. Общото: форматът се заявява като ново институционално явление с исторически родословие.

2. Особената отговорност – и особеното право – на великите сили. Си свърза сигурността на света с мира между великите сили. Путин напомни, че трите държави са победители във Втората световна война и „стояха в основата на създаването на ООН“. Тръмп каза, че като президенти на три от най-големите държави те имат „особена отговорност“ за диалог по въпроси, които засягат цялата планета. Общото: йерархичен модел, в който отговорността за световния ред – и правото да го оформя – лежи върху големите.

3. Диалог вместо изолация. Тръмп формулира най-ясно: предишните лидери често избягвали да говорят с държави, с които имат разногласия, „а ние мислим обратното“. Си говори за мирно съжителство и балансирано развитие, Путин – за по-добро взаимно разбиране и условия за следващи договорености. Общото: отказ от политиката на изолация и санкционно мълчание – в пряко противоречие с линията, която ЕС следва от 2022 г.

4. Ядрената стабилност и неразпространението като техен общ режим. Тръмп представи трите държави като най-големите ядрени сили, призва към намаляване на арсеналите и заяви, че Иран няма да получи ядрено оръжие. Си постави стратегическата стабилност като главна тема, Путин – неразпространението сред итогите. Общото: неразпространението става режим, гарантиран от тримата притежатели на най-големите арсенали, а не само от многостранните договори.

5. Международно право – да, наднационални съдии – не. Путин постави задачата да се запази системата на международното право и принципите на Устава на ООН. Тръмп критикува Международния наказателен съд и глобалистките структури. Си настоява на мирно съжителство между суверенни държави. Общото, и това обяснява точка 3 на Декларацията: международното право се разбира като право между държави, с Устава на ООН за рамка и без наднационален съдия над тях.

6. Общите заплахи като основа на сътрудничество. Путин изброи тероризма, транснационалната престъпност, продоволствената и енергийната сигурност, а след срещата – и заплахите от изкуствения интелект. Тръмп добави Иран. Общото: дневен ред на „общите врагове“, който позволява сътрудничество при запазено съперничество. Точка 2 (енергетика) е първият писан плод на този подход.

7. Украйна – обща цел, различни роли. Путин заяви, че Русия е приела американските компромиси, Тръмп – че „нещата се случват“. Си не коментира темата публично. Общото: и тримата искат край на войната, но никой не я вкара в общия документ. Уреждането ще дойде от двустранния руско-американски канал, с Китай като мълчалив свидетел, а не гарант.

Изводът. Изказванията допълват Декларацията в три посоки. Първо, те й дават историческа легитимация – победителите от 1945 г., основателите на ООН, Ялта без срам. Второ, разширяват консенсуса отвъд четирите точки – диалог вместо изолация, общи заплахи, изкуствен интелект. Трето, уточняват характера на новия ред – йерархичен, с особена отговорност и особена привилегия на великите сили. Там, където Декларацията говори на езика на правото, изказванията говорят на езика на силата и отговорността. Заедно те очертават доктрината на един „концерт на великите сили“ на XXI век: Уставът на ООН остава рамка, а тримата са нейните архитекти. Различията – Тайван, търговията, Украйна – остават, но вече са поставени в рамка, в която не бива да прераснат в сблъсък.

На 19 ноември 2026 г. в резиденцията „Килин“ в Шънджън Си Цзинпин, Доналд Тръмп и Владимир Путин седнаха за първи път на една маса. Срещата продължи около час и половина и завърши с подписана „Декларация на държавните ръководители на Китай, Русия и САЩ за мира“. Скептиците, които предричаха среща за снимка, бяха опровергани със самия факт на общия документ. За всеки що-годе подготвен анализатор, наименованието на ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА МИР е намерение за реабилитация на международноправния принцип от пакта БРИАН – КЕЛОГ от 1928г. за отказ от силата и прибягването на сила в международните отношения. Дали ще стане «един Господ знае», по думите на един от тримата държавни ръководители, но посоката е зададена.

Си откри срещата с инициатива за възникване на правила за съвместно съществуване на великите сили и призив да се предотврати ядрена война. След това нарече срещата „позитивна, конструктивна“ и със „значими резултати“. Путин я определи като „страница в историята на дипломацията“ и добави: „Само Господ знае какво ще бъде нататък, но диалогът беше много полезен.“ Тръмп отвори срещата с думите „Ние наистина правим история“ и замина веднага след нея. Тримата не дадоха обща пресконференция. Въпрос на политическа обстановка и местен протокол, но очевидно налице е обща воля да продължават по набелязаните ориентири.

В същия час, в който Тръмп се качваше на самолета си в Шънджън, Зеленски пристигаше в Берлин за среща на неговите съюзници. Две столици, два свята. В едната се пише декларация за новия ред, в другата – декларации за стария.

Декларацията от Шънджън: четири точки, една философия

Декларацията от Шанджън е кратка, но изключително мащабна. Четирите й точки очертават една политическа философия за международен ред, основан на принципа на сувереннотото равенство, гарантиран от великите сили.

Точка 1 поставя реформата на ООН в ръцете на трима от петимата притежатели на вето – без Великобритания и Франция, но с ключа по чл. 108 от Устава. Каква реформа – не се казва; това ще решат те. Точка 2 прави енергийната сигурност обща отговорност на тройката и вписва Русия като равноправен доставчик – точно обратното на целта на санкционната политика на ЕС. Точка 3 е правното сърце на документа: трите сили, никоя от които не е страна по Римския статут, поставят съгласието на държавата над наднационалното правосъдие над индивида. Точка 4 е първият общ ядрен ангажимент след изтичането на Новия СТАРТ и първият, в който участва Китай – но без съкращения, срокове и механизми.

Какво не е написано – и защо мълчанието също говори

В дипломацията пропуснатото често тежи колкото написаното. Декларацията от Шънджън запази мълчание по пет теми от първостепенна важност.

Украйна. Думата не присъства в текста. Путин заяви, че темата е обсъдена и че Тръмп „искрено търси уреждане“. Зеленски, в Берлин, предупреди срещу решения „за Украйна без Украйна“. Отсъствието е ясен знак: уреждането ще се търси в двустранния руско-американски канал, а не в тристранния документ. Китай не пожела да стане гарант, а САЩ – да обвържат пред Пекин свое решение.

Иран и Близкият изток. На фона на продължаващия конфликт и енергийния шок текстът говори само за доставки на нефтопродукти. Причината на кризата е оставена извън рамката – тримата се договарят за последиците, не за причините.

Тайван. Си е призовал за избягване на конфронтация, но в документа въпросът липсва. За Пекин това е вътрешна работа; за Вашингтон – тема, по която нищо не се подписва пред Москва. Мълчанието е взаимно удобно.

Търговията. Американско-китайското търговско примирие изтича на 9–10 януари 2027 г. Нито дума за мита, технологичен контрол или доларова система. Тук двете най-големи икономики остават конкуренти и Русия не е нужна като свидетел.

Европа. Европейският съюз не е споменат нито веднъж – нито като партньор, нито като страна по украинския въпрос, нито като адресат. Това е най-красноречивото мълчание в документа. Континентът, който доскоро се самоопределяше като „геополитически съюз“, не присъства дори като тема.

Общото е, че декларацията съдържа само това, по което тримата вече са съгласни. Тя не е програма, а констатация на минималния общ знаменател – и именно затова е важна: показва къде е основата, върху която ще се строи.

Комплексна оценка: тезите от Част 1 на статията НАКЪДЕ ОТИВА СВЕТЪТ срещу резултатите от Шънджън

В първата част на статията формулирах няколко опорни тези. Ета как изглеждат те след подписването на съвместната тристранна декларазция за мир.

Теза първа: срещата не е театър, а промяна на реда. Потвърдена. Тримата не се срещнаха, за да се снимат, а подписаха документ, публикуван едновременно от Кремъл и Синхуа. Инициативата на Си за „правила за съвместно съществуване на великите сили“ е самата формула на новия ред. Тръмп го каза по своя начин: „Ние наистина правим история.“ Срещата не реши нищо окончателно, но даде онзи импулс, за който говорих – светът отстъпи крачка от ръба.

Си Цзинпин: „Много се радвам на тристранната с нареща на лидерите на Китай, Русия и САЩ.“ („Очень рад трёхсторонней встрече лидеров Китая, России и США.“) И по-нататък: „Първата тристранна среща в този формат е наистина забележително събитие.“ Източник: стенограма на Кремъл, kremlin.ru/d/81303, 19.11.2026 (превод от китайски на пресслужбата на Кремъл).

Доналд Тръмп: „…ние наистина правим история.“ (“we are really making history”) Източник: встъпителни думи, 19.11.2026 – AFP / The Manila Times, 20.11.2026; CNBC, 19.11.2026. Официална стенограма на Белия дом не е публикувана.

Владимир Путин: „Досега такива срещи не е имало, и ето че тя се състоя. Това несъмнено е някаква страница в историята на дипломацията.“ („Раньше таких встреч не было, и вот она состоялась. Это, безусловно, какая-то страница в истории дипломатии“) Източник: пресконференция в Шънджън, 19.11.2026 – РЕН ТВ, 19.11.2026.

Теза втора: правилата ще пишат трима, най-много четирима. Потвърдена – дори буквално. Реформата на ООН (т. 1) е обявена извън ООН, от три от петте постоянни членки. Това е моделът Думбартън Оукс 1944 – Сан Франциско 1945: великите сили изготвят, общността приема. Индия не е на масата, но и нищо в текста не ѝ затваря вратата.

Си Цзинпин: „Историята ни учи, че когато великите сили са в мир, светът е в безопасност. Когато великите сили се сблъскват, светът е в хаос.“ (“History tells us when great powers are at peace, the world is secure. When great powers clash, the world is in chaos.”) Източник: встъпителни думи пред камерите, 19.11.2026 – NPR; CNN, по английския превод от китайски. В достъпните части от стенограмата на Кремъл фразата не е открита.

Теза трета: класическото международно право не може да регулира съвременните отношения, ще възникват нови клонове. Потвърдена. Точка 4 (ядрен риск) открива наново правото на стратегическата стабилност, този път тристранно – нещо, което двустранните договори от студената война никога не са обхващали. Точка 2 прави енергийната сигурност обща отговорност на великите сили – зародиш на ново енергийно право.

Си Цзинпин: „Основната тема на нашата дискусия днес е поддържането на световния мир и укрепването на стратегическата стабилност в отношенията между великите сили.“ (“The main topic of our discussion today is maintaining world peace and promoting strategic stability in relations between major powers.”) Източник: стенограма на Кремъл (kremlin.ru), 19.11.2026, възпроизведена от The Conservative Treehouse.

Теза четвърта: суверенитетът се връща в центъра, индивидът и НПО губят качеството си на субекти. Потвърдена най-категорично. Точка 3 е програмна: съгласието на държавата и имунитетите са „основополагащи“, а наднационалното наказателно правосъдие трябва да бъде ограничено. Това е отказ от либералната парадигма на 90-те години, според която индивидът стои пряко пред международния съд, независимо от волята на държавата си.

Доналд Тръмп във встъпителните си думи критикува Международния наказателен съд и призова тримата да действат заедно срещу глобалистките структури (парафраза). Източник: стенограма на Кремъл, 19.11.2026 (английски текст, възпроизведен от The Conservative Treehouse); The Singju Post.

Теза пета: приемствеността е неободимост. Потвърдена изцяло. Тримата не отхвърлят ООН – обявяват се за реформа отвътре, като постоянни членки. Хартата остава рамка, но съдържанието ѝ ще се пренаписва. Приемственост на формата, промяна на същността.

Владимир Путин: „Нашите три държави са победителите във Втората световна война…“ (“Our three states are the victors in World War II…”) – с което свърза тройката с основаването на ООН и с отговорността на постоянните членове на Съвета за сигурност. Източник: встъпителни думи, 19.11.2026 – стенограма, The Singju Post.

Теза шеста: за ЕС няма място. Потвърдена – и то по най-унизителния начин: чрез пълно мълчание. Европа не е нито страна, нито адресат, нито тема.

Владимир Путин за Украйна и европейските държави: „Искат ли те с мирни средства да постигнат договорености за прекратяване на бойните действия, за прекратяване на войната? Съдейки по това, което виждаме, към момента – не.“ („Хотят ли они мирными средствами достичь договоренностей по прекращению боевых действий, по прекращению войны. Судя по тому, что мы видим, на данный момент — нет.“) Източник: пресконференция в Шънджън, 19.11.2026 – Lenta.ru, 19.11.2026.

Теза седма: „мир чрез сила“ се проваля, а мощта на Русия не може да се мери с процент от световния БВП. Потвърдена. Русия застана като равна сред трите най-силни държави в света. Нейната енергетика е вписана в общия интерес, а американският президент признава „искреното“ търсене на уреждане. Резултатът от почти пет години конфронтация е не изолация, а място на масата на тримата.

Доналд Тръмп: „Като президенти на три от най-големите държави в света ние имаме особена отговорност да поддържаме открит, уважителен и продуктивен диалог … Твърде често предишните лидери избягваха да разговарят с държави, с които имаха разногласия, а ние мислим обратното.“ (“As presidents of three of the world’s largest countries, we have a special responsibility to maintain open, respectful, and productive dialogue … Too often, past leaders avoided talking to nations with whom they had disagreements, and we feel the opposite.”) Източник: встъпителни думи, 19.11.2026 – C-SPAN, запис от официалното излъчване на Белия дом.

Владимир Путин: „…Тръмп искрено се стреми да подобри двустранните отношения и да сложи край на конфликта.“ (“Trump is genuinely committed to improving bilateral relations and bringing an end to the conflict.”) Източник: пресконференция в Шънджън, 19.11.2026 – CNN, 19.11.2026 (английски превод от руски).

Какво предстои от тук нататък. Декларацията няма механизми, срокове и санкции. Украйна, Иран, Тайван и търговията остават извън нея. Тристранният „диалогов триъгълник“ тепърва трябва да докаже, че е постоянен формат, а не еднократен акт. Първата проверка ще бъде януари 2027 г. – изтичането на американско-китайското търговско примирие. Втората – дали т. 1 ще се превърне в конкретен проект за реформа на Съвета за сигурност.

Владимир Путин: „Какво ще бъде нататък – никой не знае. Господ Бог знае какво ще бъде нататък. Но много бих искал това да има своето продължение…“ („Что будет дальше — никто не знает. Господь Бог знает, что будет дальше. Но мне бы очень хотелось, чтобы это имело своё продолжение…“) Източник: пресконференция в Шънджън, 19.11.2026 – RT, 19.11.2026.

Общата оценка: Шънджън не промени света за една нощ, но фиксира в писмен вид новата архитектура: три центъра, суверенитет вместо наднационалност, сделка вместо идеология. Опорните точки от Част 1 бяха прогноза; на 19 ноември те станаха документ.

Си Цзинпин: „Трите страни споделят общ поглед върху опазването на световния мир.“ (“The three countries share a common perspective on safeguarding world peace.”) Източник: изявление след срещата, Синхуа, 19.11.2026 – цит. по France 24.

Берлин: другият свят на 19 ноември

В същия ден във федералното канцлерство в Берлин се събра „Коалицията на желаещите“ под мотото „Заедно за мир в Украйна и европейска сигурност“. Присъстваха делегации на около 37–40 държави, сред тях ръководителите на 25 европейски страни, фон дер Лайен, Коща и генералният секретар на НАТО Рюте. САЩ бяха представени не от президента си – той беше в Шънджън, – а от пратениците Стив Уиткоф и Джаред Къшнър.

Решенията

Общ документ, подписан от всички участници, не беше обявен. Решенията бяха оповестени на съвместната пресконференция на Мерц, Макрон, Бърнъм и Зеленски, с участието на Уиткоф и Къшнър:

Пари. Широка подкрепа за предложението на Европейската комисия за допълнителни 45 млрд. евро за Украйна през 2027 г., плюс национална помощ от членовете на коалицията, включително извън ЕС. Оръжие. Нови пакети за противовъздушна отбрана (вкл. чрез механизма PURL за американски системи), „зимен пакет“ прехващачи срещу балистични ракети и защита на енергетиката. Кой ще говори за Европа. Според „Дъблинската договореност“ от името на Европа, в сътрудничество с институциите на ЕС, ще водят преговорите Германия, Франция, Великобритания, Полша и Италия. Зеленски съобщи, че Вашингтон подкрепя участието на тази петорка, заедно с ЕС и НАТО, и предложи четиристранен формат: Украйна, Русия, САЩ и Европа. Територията. Отправна точка за териториалните договорености е линията на сприкосновение. Принципите на преговорите. Целта е „суверенна Украйна в сигурна Европа“; Украйна запазва европейския си път и получава помощ за възстановяване; постепенно вдигане на санкциите срещу Русия е възможно при определени условия; след прекратяването на огъня – силни гаранции за сигурност; евроатлантическата сигурност се обсъжда едва след мира в Украйна; искането на Москва от декември 2021 г. за намаляване на присъствието на НАТО в Европа е нереалистично. Срокът. Подкрепата ще продължи „колкото е необходимо“, а Макрон предложи да се отвори отново въпросът за членството на Украйна в НАТО.

Изказванията

Фридрих Мерц нарече Шънджън „очевидно преди всичко фотосесия“ и заяви, че „ялтенският формат“ сигурно няма да донесе мир. Преговорите могат да успеят само с Украйна и Европа на масата. Помощта за Киев, по думите му, не удължава войната, а я скъсява; загубите на Русия и ударът по Керченския мост били „признак на слабост“.

Еманюел Макрон призова всеки, който може да даде средства за защита на украинските граждани, да го направи „сега“. Заяви, че решенията за териториите може да вземе само Зеленски, и че заради „максималистката“ позиция на Русия въпросът за НАТО трябва да се върне на масата.

Енди Бърнъм заяви, че Европа е готова за преговори и има „ясна, последователна и единна преговорна позиция“, но мирното споразумение между Украйна и Русия трябва да е първо. Мете Фредериксен: Европа в никакъв случай не бива да приема исканията на Путин.

Володимир Зеленски: Русия е отхвърлила всички предложения за прекратяване на огъня; най-добрата гаранция за сигурност е членството в НАТО; „Не искаме Русия да проточи всичко това през зимата.“

Джаред Къшнър: „Тръмп иска да направи сделка с Европа до себе си.“ По думите му Русия е се съгласила на многостранни преговори с участието на Европа, а Тръмп няма да налага едностранна сделка.

ДВА САМИТА, ДВА ЕЗИКА, ДВЕ ФИЛОСОФИИ

Огледален образ. В Шънджън трима държавни ръководители подписаха общ документ, в който Украйна не се споменава. В Берлин четиридесетина делегации говориха само за Украйна – и не подписаха общ документ. Шънджън говореше за правилата на света; Берлин – за една война и за своето място на масата.

Истинското решение на Берлин е искане за стол. Централният въпрос не беше как да се спечели войната, а кой ще представлява Европа на преговори, които свикват други. И достъпът до тази маса се дава отвън: Къшнър обяви, че Тръмп иска Европа „до себе си“, а Путин – че кани европейски представители в Москва и че да се обсъжда европейската сигурност без европейци е безсмислено. Европа не определя формата – тя бива поканена в него.

Реториката е на „мир чрез сила“, съдържанието – вече не. Зад твърдите фрази Берлин прие три неща, които доскоро бяха неговорими: линията на фронта като отправна точка, постепенното вдигане на санкциите и отлагането на евроатлантическия въпрос за след мира. Това е движение към логиката на Шънджън, което не се признава на глас.

„Фотосесия“ или документ? Канцлерът нарече Шънджън фотосесия в деня, в който там беше подписана декларация, а в Берлин – не. Това е същата грешка, срещу която предупредих в Част 1: да се подцени среща, защото тя не се вписва в собствената картина на света.

Нивото на представителство

В дипломацията нивото на представителство е само по себе си послание. В Берлин то е красноречиво. Ръководителите на 25 европейски държави дойдоха лично. Всички пет неевропейски членки на коалицията – Турция, Япония, Австралия, Канада и Нова Зеландия – изпратиха министри или посланици, но не премиер или президент. Турция беше представена от министъра на отбраната Яшар Гюлер, Канада – от министъра на отбраната Дэйвид Макгинти. САЩ – от двама специални пратеници.

Най-символичен е случаят с Канада – доскоро един от най-активните членове на коалицията. Премиерът Марк Карни беше не в Берлин, а в Шънджън, на срещата на АТИС, където на 17 ноември се срещна със Си Цзинпин в същата резиденция „Килин“ и договори търговски облекчения. Япония, Австралия и Нова Зеландия също са членки на АТИС – и вниманието им тази седмица беше на Изток.

Изводът е троен:

Коалицията на желаещите се свива до коалиция на европейците. Неевропейските партньори не скъсват с нея, но не инвестират в нея политически капитал на най-високо ниво. Те практикуват многовекторност – именно тази, която препоръчах за България в Част 1.

Неевропейските партньори не скъсват с нея, но не инвестират в нея политически капитал на най-високо ниво. Те практикуват многовекторност – именно тази, която препоръчах за България в Част 1. Разделението на Запада е видимо и протоколно. Американският президент и канадският премиер бяха в Шънджън; в Берлин Западът присъстваше на най-високо ниво само с европейската си част.

Американският президент и канадският премиер бяха в Шънджън; в Берлин Западът присъстваше на най-високо ниво само с европейската си част. Турция изпрати министъра на отбраната, не президента. Анкара се интересува от военното измерение – гаранциите и Черно море, – но не и от политическото обвързване с едната страна. Тя пази своя канал към Москва.

По данни на медиите България не фигурира сред участниците на общата снимка и заявява, че никога не се е присъединявала официално към коалицията; правителството на Радев изключва доставки на оръжие от националните запаси. Това е де факто позиция на необвързаност – но показана чрез отсъствие, а не формулирана като доктрина. Именно тази разлика – между мълчалива дистанция и обявена многовекторна външна политика – е темата на следващия раздел.

Последиците за ЕС и за България

За Европейския съюз декларацията е тройно предизвикателство.

Първо, правно. Всички 27 държави членки са страни по Римския статут. Съюзът е най-големият финансов и политически спонсор на Международния наказателен съд и на идеята за универсална юрисдикция. Точка 3 удря директно в тази конструкция. Когато трите най-силни държави на планетата обявят имунитетите за основополагащи, европейската ценност „няма наказание без изключение“ става регионална особеност. ЕС или ще остане единствен защитник на норма, която великите сили не признават, или ще трябва да я прегледа.

Второ, енергийно. Точка 2 прави Русия съотговорна за глобалните доставки – с подписа на САЩ. Европейската политика на пълно изключване на руските енергоносители остава без союзник и превръща Европа в купувач на по-скъпа енергия в свет, където другите се договарят за стабилност.

Трето, институционално. Реформата на ООН е обявена без Франция – единственият постоянен член от ЕС. Ако тримата изготвят проект, Париж и Лондон ще се окажат пред избора да го блокират с вето и да останат изолирани, или да го приемат като свършен факт.

За България декларацията е лакмусов тест за доктрината от Част 1.

България също е страна по Римския статут. Правителството си стигна до това пасивно, на вълната на евроатлантическата интеграция, без самостоятелен анализ на националния интерес. Днес това и предпоставя да е от едната страна на новата разделителна линия в международното право, преди да е решила на коя иска да бъде.

Енергийно България плаща цената на чужди решения – от спирането на руските доставки до съдбата на рафинерията в Бургас. Точка 2 е сигнал, че пазарът на нефтопродукти ще се регулира от тримата големи производители. Малка страна без собствени канали към никои от тях ще е поемател на цена, а не страна в сделка.

Практическите изводи следват пряко от доктрината в Част 1:

Правна експертиза. България трябва да има собствена позиция по имунитетите, универсалната юрисдикция и реформата на СС, а не да преписва позицията на Брюксел. Това изисква доктринален и експертен капацитет по новото международно право.

България трябва да има собствена позиция по имунитетите, универсалната юрисдикция и реформата на СС, а не да преписва позицията на Брюксел. Това изисква доктринален и експертен капацитет по новото международно право. Многовекторност. Членството в ЕС и НАТО не изключва пряк диалог с всеки от трите центъра. Няма вечни партньори, има вечни интереси.

Членството в ЕС и НАТО не изключва пряк диалог с всеки от трите центъра. Няма вечни партньори, има вечни интереси. Енергиен и суровинен суверенитет. Преглед на ангажиментите, които връзват страната с един единствен източник или с една единствена политика.

Преглед на ангажиментите, които връзват страната с един единствен източник или с една единствена политика. Активно участие в процесите. Ако реформата на ООН и правилата на съвместно съществуване се пишат сега, то сега е моментът да се заяви позиция – двустранно, регионално, в Генералната асамблея. В Сан Франциско 1945 г. малките държави, които имаха позиция, успяха да я впишат в Хартата; тези без позиция просто се присъединиха.

Шънджън не остави България извън играта. Остави я пред избор: да бъде обект на чужди сделки или субект на собствена политика. Изборът трябва да се направи СЕГА, ДОРИ ВЧЕРА, когато трябваше да се заговори «ЗА НОВА ЕВРОПЕЙСКА ПОЛИТИКА НА БЪЛГАРИЯ», а не ВДРУГИ ДЕН след като новите правила бъдат написани.

Източници

Декларация на държавните ръководители на Китай, Русия и САЩ за мира, Шънджън, 19.11.2026 – публикувана от Кремъл (kremlin.ru) и Синхуа.

Изявления на Си Цзинпин, Владимир Путин и Доналд Тръмп след срещата, 19.11.2026 (ТАСС, Синхуа, Reuters, AP).

Изявление на В. Зеленски в Берлин, 19.11.2026.

Устав на ООН, чл. 2, 4, 103, 108; Римски статут на Международния наказателен съд (1998), чл. 27 и 98.

Накъде отива светът? – част 1 (данни на МВФ, ЕК, SIPRI, Евростат, НСИ).

Стенограма на тристранната среща, kremlin.ru/d/81303, 19.11.2026; U.S.-Russia-China Heads of State Declaration toward Peace, whitehouse.gov, 19.11.2026; C-SPAN, запис на встъпителните думи на Тръмп.

Берлинската среща на Коалицията на желаещите, 19.11.2026: The Irish Times; Al Jazeera; Reuters; Зеркало недели (zn.ua); LIGA.net; URA.news; Ukrinform; Yerepouni News; CTV News и BNN Bloomberg (за посещението на Карни в Шънджън).

Анализът в Част 2 на статията е направен с помощта на AI.

адв. Владимир Шейтанов