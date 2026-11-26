/Поглед.инфо/ Председателят на ПП АБВ Петър Първанов и председателят на Политическия съвет на партията Румен Петков проведоха среща с посланика на Руската федерация в България Н. Пр. Елеонора Митрофанова в руското посолство в София.

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В рамките на срещата Румен Петков представи новоизбрания председател на ПП АБВ Петър Първанов, който запозна посланик Митрофанова с основните политически приоритети на партията и петте декларации, приети на V конгрес на АБВ.

Сред основните акценти в документите са отстояването на мира и дипломацията, изграждането на нова архитектура на европейската сигурност, укрепването на държавността и защитата на националните интереси, развитието на българската икономика, енергийната и продоволствената сигурност, подкрепата за образованието и културата, както и превенцията и противодействието на зависимостите сред младите хора.

По време на разговора бе потвърден ангажиментът за продължаване на съвместната работа по подготовката и отбелязването на значимите исторически годишнини през следващите две години, свързани с Руско-турската освободителна война и съхраняването на историческата памет:

• 150 години от Плевенската епопея;

• 120 години от създаването на военноисторическите музеи в Плевен;

• 50 години от откриването на Панорама „Плевенска епопея 1877 г.“;

• 120 години от изграждането на Параклис-мавзолей „Св. Георги Победоносец“ в Плевен.

Предстоящите юбилейни чествания са възможност за съхраняване на общата историческа памет, отдаване на почит към героите на Освобождението и предаване на историческото наследство на младите поколения.