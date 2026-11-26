/Поглед.инфо/ Заводите на „Фолксваген“ минават на военни релси, Бундесверът въвежда принудителен подбор за бригадата в Литва, а частни охранители получават право да свалят дронове над германските градове. Докато Берлин обяснява извънредните мерки с външна заплаха, експлозиите по далекопроводите в Саксония и изборният срив на управляващите в Източна Германия разкриват дълбока вътрешна криза. Реална подготовка за военен сблъсък през 2027 г. или скъпоструваща политическа димна завеса?

По публикации в чужди медии и анализи на европейски икономически наблюдатели. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Конвейерите на Оснабрюк и краят на германския експортен модел

В долносаксонския град Оснабрюк, на няколко километра от коритото на река Хазе, 125-годишна автомобилна история приключва с административен подпис. Заводът на „Фолксваген“ — някогашната легендарна каросерийна фабрика „Карман“ (Karmann), от чиито халета през десетилетията излизаха кабриолетите на „Фолксваген“, модели на „Порше“ и нишови серии за европейския среден клас — ще спре да произвежда автомобили през 2027 година.

Новината би минала в графата на обичайните индустриални съкращения, ако не беше купувачът и новият профил на предприятието. Според разпространените в медийното пространство данни мажоритарният пакет акции ще бъде придобит от инвестиционната група „Аврелий“ (Aurelius), докато провинция Долна Саксония запазва миноритарен дял. Като основен технологичен партньор в площадката влиза израелският отбранителен концерн „Рафаел“ (Rafael Advanced Defense Systems) — разработчикът на системата за противовъздушна отбрана „Железен купол“ и противотанковите комплекси „Спайк“.

В халетата, където доскоро се заваряваха каросерии на „Порше Кайман“ и „Т-Рок Кабриолет“, ще се сглобяват компоненти за противовъздушна отбрана. От общо 1800 работници в Оснабрюк около 1400 ще запазят местата си, но вече под режима на отбранителната индустрия. Министър-председателят на Долна Саксония Олаф Лис определи сделката като реакция на „фундаментална промяна в ситуацията със сигурността“.

Зад формулировката на провинциалния премиер обаче стои далеч по-прозаична счетоводна реалност. Концернът „Фолксваген“ се намира в най-тежката си структурна криза от края на Втората световна война насам. Програмата за преструктуриране „План Бъдеще 2030“ (Future Plan 2030) предвижда закриването на около 50 000 работни места в Германия до края на десетилетието. Следвоенният германски икономически модел — евтин руски тръбопроводен газ по дъното на Балтийско море, растящ китайски пазар за скъпи германски седани и американски военен чадър, спестяващ разходи за отбрана — се разпадна едновременно по трите си оси.

След затварянето на последните три атомни електроцентрали в Германия през април 2023 г. и прекъсването на директните газови доставки от Изток цената на индустриалната електроенергия във ФРГ се превърна в тежък воденичен камък за енергоемките сектори. Химическият гигант БАСФ започна да пренася мощности към Луизиана и Южен Китай, металургията в Рур сви обемите си, а автомобилните концерни загубиха пазарния си дял в Китай за сметка на местни производители на електромобили като BYD. При това положение превръщането на автомобилен завод в цех за военни компоненти не е проява на индустриална мощ. Това е спасителна сламка за регион, който няма с какво друго да запълни празните производствени площи.

Тук обаче възниква и чисто технологично съмнение, което политическите речи в Хановер и Берлин удобно заобикалят. Автомобилното щамповане и серийното сглобяване на каросерии нямат почти нищо общо с прецизната електроника, радарните модули и композитните материали на съвременните системи за ПВО. Преобучението на 1400 автомобилни работници и сертифицирането на поточните линии по военни стандарти отнема години. Посоченият хоризонт — 2027 година — звучи добре в прессъобщенията на инвестиционните фондове, но в реалната инженерна практика подобен преход рядко минава без многомилионни държавни субсидии и сериозни закъснения.

Вътрешният фронт: между екодиверсиите в Саксония и частната противовъздушна отбрана

Докато индустриалните мениджъри пренастройват поточните линии за външни заплахи, електропреносната мрежа вътре в страната се оказва уязвима за съвсем локални и нискотехнологични удари. Случаят от Аахен — град на самата граница с Нидерландия и Белгия, разположен край река Вурм — демонстрира тази асиметрия с болезнена яснота. Според публикации в германската преса 48-годишният екоактивист Даниел Фиман е задържан в близост до електроцентрала в района, като у него и в палатката му са открити взривни вещества.

Разследването го свързва със серия от саботажи срещу трансформаторни подстанции и далекопроводи с високо напрежение. В Саксония полицията е открила и обезвредила цели 21 самоделни взривни устройства, заложени край магистрални електропроводи. В товарния автомобил и жилището на задържания са намерени пиротехнически материали и компоненти за сглобяване на заряди. В разпространени писма извършителят не крие мотивите си — те не са свързани с чужди разузнавания, а с радикална борба срещу изкопаемите горива и „климатичната криза“.

Германската енергийна система вече има опит с подобни атаки — през март 2024 г. крайнолявата групировка „Вулкангрупе“ подпали електропроводен стълб край Грюнхайде в Бранденбург и спря за дни производството в гигафабриката на „Тесла“, причинявайки щети за стотици милиони евро. Когато обаче един-единствен радикализиран активист успява да минира над двадесет точки по далекопроводите в Саксония, преди службите да го засекат, пред Федералната служба за защита на конституцията (BfV) и Федералната криминална служба (BKA) застава неудобен въпрос. Как държава, която не може да опази собствените си трафопостове от раница с пиротехника, възнамерява да изгради непробиваем високотехнологичен купол над цялата си територия?

Отговорът на Министерството на вътрешните работи в Берлин прилича повече на административно прехвърляне на отговорността, отколкото на системно решение. Министърът на вътрешните работи Александер Добриндт обяви разгръщането на специализирани противодронови подразделения на Федералната полиция (Bundespolizei) в девет ключови града: Берлин, Мюнхен, Хамбург, Щутгарт, Дюселдорф, Франкфурт на Майн, Лайпциг, Хановер и Кьолн. По думите на министъра, цитирани в медийни репортажи, хибридните атаки с дронове с експлозиви, киберударите и саботажите срещу инфраструктурата са се превърнали в „ежедневна реалност“.

В западни публикации се цитира статистика, приписвана на германските органи по сигурността, според която от началото на 2026 г. са регистрирани 165 предполагаеми случая на саботаж и 747 инцидента с подозрителни безпилотни летателни апарати в близост до военни обекти и критична инфраструктура. Подобни числа сами по себе си не могат да бъдат независимо проверени, тъй като в полицейските сводки често влизат както реални разузнавателни полети, така и нерегистрирани любителски квадрокоптери на случайни граждани или фалшиви сигнали на нервни дежурни охранители.

Същественият елемент в плана на Берлин обаче е друг — юридическият. В рамките на законодателството за защита на критичната инфраструктура (KRITIS-Dachgesetz) се предвижда частните оператори на електроцентрали, ВиК дружества, химически комбинати и отбранителни заводи да получат правомощия самостоятелно да засичат и неутрализират дронове над своите обекти.

На практика германската държава доброволно се отказва от част от класическия веберовски монопол върху законното насилие и го делегира на частни охранителни фирми. Представете си картина в гъсто населена индустриална зона край Франкфурт или Кьолн: частен гардове на енергиен холдинг заглушават навигационния сигнал или използват кинетични средства срещу неидентифициран апарат на височина сто метра, без да знаят дали това е чужд разузнавателен дрон, геодезически апарат на общината или играчка, изпусната от тийнейджър. Кой носи наказателна и гражданска отговорност, ако сваленият обект падне върху жилищна сграда или химически резервоар? Законодателните текстове в Берлин все още нямат ясен отговор на този въпрос.