/Поглед.инфо/ Американският президент Доналд Тръмп едностранно е коригирал текста на съвместното изявление с генералния секретар на НАТО Марк Рюте след срещата им в Мар-а-Лаго, добавяйки Украйна към призива за въздържане от разширяване на конфликта. Според публикацията на Politico промяната в Truth Social идва дни след предполагаем украински удар срещу руски военен кораб край Либия и поставя под въпрос единството между Вашингтон и Брюксел относно границите на войната.

По публикации на Politico, официалните комуникации на НАТО и Truth Social. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Две версии на едно комюнике и пукнатината между Флорида и Брюксел

В дипломацията всяка запетая минава през ситото на десетки юристи, съветници и протоколни чиновници, преди да види бял свят. Когато след вечерните разговори на 25 ноември в резиденцията Мар-а-Лаго, щата Флорида, на официалния уебсайт на НАТО и в профила на американския президент Доналд Тръмп в социалната мрежа Truth Social се появяват две разминаващи се версии на уж съвместно изявление с генералния секретар Марк Рюте, това вече не е технически гаф. Това е публичен шамар.

В текста, качен от пресслужбата в Брюксел, призивът за предотвратяване на ескалацията и избягване на географско разширяване на конфликта е адресиран единствено към Русия. В публикацията на стопанина на Белия дом обаче към списъка на държавите, които трябва да се въздържат от подобни действия, е добавена и Украйна. По данни на изданието Politico поправката е нанесена едностранно от американския лидер, без да бъде съгласувана с бюрократичния апарат на алианса.

Едно собствено име променя целия правен и политически смисъл на документа. Досегашната доктрина на Северноатлантическия съвет почиваше върху презумпцията, че единственият източник на нестабилност е Москва, докато действията на Киев — независимо от техния териториален обхват — попадат автоматично в графата на легитимната самоотбрана по член 51 от Устава на ООН. Тръмп срина тази конструкция с един ред в собствената си платформа.

Остава неясно дали Марк Рюте е бил поставен пред свършен факт едва след като е напуснал имението във Флорида, или самият той е предпочел да остави старата формулировка на сайта на пакта, за да не взриви крехкия консенсус сред европейските посланици. В коридорите на Брюксел никой не бърза да дава официални разяснения. Мълчанието на говорителите в централата на булевард „Леополд III“ издава паника — никой не знае дали следващият пост на американския президент няма да ревизира и други базови постулати на алианса.

Либийският рейд и тайната война в Средиземноморието

Причината за внезапната американска намеса в текста не се крие в абстрактни миролюбиви подбуди, а в конкретен морски инцидент далеч от фронтовата линия в Донбас. Според цитирания от Politico анализ само няколко дни преди срещата в Мар-а-Лаго украински сили са нанесли удар по руски военен кораб край бреговете на Либия. Независимо потвърждение за точните координати, вида на използваните боеприпаси и степента на нанесените щети липсва, но самият факт, че американското издание посвещава отделен разбор под заглавие, акцентиращо, че в Либия не е пострадал само руски плавателен съд, говори достатъчно за мащаба на тревогата във Вашингтон.

Източното Средиземноморие отдавна функционира като жизненоважен логистичен мост за руското военно присъствие в Африка. След затварянето на черноморските проливи — Босфора и Дарданелите — за военни кораби на воюващите страни съгласно член 19 от Конвенцията от Монтрьо от 1936 г., снабдяването на контингентите в Сахел и Централноафриканската република се пренасочи през пристанищата в източна Либия, най-вече Тобрук и Бенгази. По този маршрут преминават тежка техника, боеприпаси, гориво и ротационен състав.

Как обаче украински формирования са успели да достигнат акватория на повече от две хиляди километра от Одеса? Военните наблюдатели допускат няколко технически сценария, нито един от които не изглежда успокоителен за западните щабове. Първият включва изстрелване на далекобойни безпилотни летателни апарати или морски дронове от типа Magura V5 и Sea Baby от борда на цивилен търговски кораб под чужд флаг, нает през подставени компании в международни води. Вторият предполага тайно прехвърляне на диверсионни групи през територията на трети държави в Северна Африка — операция, невъзможна без пробив в граничния контрол или мълчаливото съучастие на местни въоръжени фракции.

Именно тук се появява и втората част от предупреждението на Politico — че в Либия е пострадал не само руският кораб. Всяка бойна операция в централното и източното Средиземноморие удря директно по сигурността на търговското корабоплаване, подводните телекомуникационни трасета и енергийните терминали. Либия е разделена държава с две конкуриращи се правителства — в Триполи и в Бенгази — и крехко примирие, което едва удържа износа на суров петрол от басейна Сирт. Превръщането на либийските териториални води в полигон на източноевропейския конфликт заплашва да възпламени нов миграционен и енергиен шок за Южна Европа.