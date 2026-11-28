/Поглед.инфо/ Руското външно министерство категорично отхвърли публикациите в германски медии за предполагаеми планове на Москва да изведе ядрена бойна глава в ниска околоземна орбита за унищожаване на спътникови групировки. Според дипломатите от Смоленския площад тези инсинуации съвпадат умишлено със сесията на ООН в Женева и целят да оправдаят военния бюджет на Берлин от 35 милиарда евро за орбитални ударни системи и космическа отбрана до 2035 година.

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Сметката от 35 милиарда евро и нуждата от външен дразнител

Във всяка европейска столица днес бюджетната аритметика удря в стена, когато стане дума за нови военни разходи. Германската икономика буксува под тежестта на скъпата енергия и свиващия се промишлен износ, а министърът на отбраната Борис Писториус трябва да обоснове пред Бундестага и данъкоплатците инвестиционен пакет от 35 милиарда евро за военно-космически способности до средата на 30-те години на XXI век. Без достатъчно стряскащ сценарий подобна сума изглежда трудно защитима пред избирателите в провинциите, където се затварят заводи и се режат социални програми.

Точно в този момент в германското медийно пространство се появяват материали, представени като разследваща журналистика, в които се твърди, че Русия се готви да изстреля в орбита космически апарат с ядрена бойна глава. Целта на предполагаемия апарат, според тези публикации, била масирано унищожаване на орбитални спътникови съзвездия. Няма приложени спътникови снимки, липсват телеметрични данни, не се посочват конкретни стартови площадки или индексови номера на ракети-носители – позоваванията са на анонимни източници от западните разузнавателни среди.

В официалната позиция на Министерството на външните работи на Руската федерация тази връзка е посочена директно и без дипломатически заобикалки. От Смоленския площад в Москва (не от град Смоленск, както понякога погрешно се превежда в пресата) заявяват, че информационната кампания обслужва конкретни индустриални и военни проекти на Берлин. На първо място сред тях се споменава разработката от германски отбранителни компании на ударната система Precision Orbital Deep Strike, предназначена за разполагане и действие в ниска околоземна орбита.

Кой печели в Германия от превръщането на ниската орбита в зона на бойни действия? Списъкът с изпълнители е пределно ясен. Концернът OHB SE в Бремен, подразделението Airbus Defence and Space във Фридрихсхафен и Отобрун, както и новите частни ракетостроителни компании като Isar Aerospace и Rocket Factory Augsburg от години лобират за държавно финансиране на суверенни спътникови групировки и средства за бързо орбитално реагиране. Командването на космическите сили на Бундесвера (Weltraumkommando der Bundeswehr), базирано в Юдем в провинция Северен Рейн-Вестфалия и създадено през 2021 г., постепенно прераства от център за наблюдение на космически отпадъци в пълноценен оперативен щаб.

Когато германското правителство обяви курса на „поврат“ (Zeitenwende), космосът първоначално оставаше в сянката на танковете Leopard, системите за противовъздушна отбрана IRIS-T и артилерийските снаряди. Към 2026 г. приоритетите се изместиха. Военните плановици в Берлин и Брюксел стигнаха до извода, че без собствена орбитална архитектура за разузнаване, свръзка и прецизно насочване европейските армии остават напълно зависими от американските търговски и военни оператори. Така се стигна до числото 35 милиарда евро – сума, която изисква постоянен информационен фон за „екзистенциална заплаха от Изток“.

Рециклираният сценарий от Вашингтон и синхронът с Женева

Схемата с изтичането на „разузнавателни данни“ за руско ядрено оръжие в космоса не е нова. През февруари 2024 г. председателят на Комисията по разузнаване към Камарата на представителите на САЩ Майк Търнър предизвика политическа паника във Вашингтон с мистериозно предупреждение за „сериозна заплаха за националната сигурност“, свързана с руски космически разработки. Тогава американската преса свърза твърденията със спътника „Космос-2553“, изстрелян още през февруари 2022 г. за изпитания на бордови прибори в условията на повишена радиация.

През 2024 г. този сюжет послужи за прокарване на допълнителни бюджетни пакети в Конгреса на САЩ и за ускоряване на програмата Proliferated Warfighter Space Architecture на Агенцията за космическо развитие на Пентагона. Две години по-късно същият наратив се пренася на европейска почва, адаптиран за германската публика. Разликата е само в географията на медиите и в конкретните поръчки за европейския военно-промишлен комплекс.

Моментът на публикацията в Германия обаче носи и втори, чисто дипломатически пласт. Тя се появява успоредно със сесията на Работната група на ООН за предотвратяване на надпреварата във въоръжаването в космическото пространство (PAROS) в Женева. В руското външно министерство твърдят, че синхронът не е случаен. Според оценката на Москва целта на подобни медийни акции е да се взриви предметният разговор за правно обвързващи ограничения в космоса и да се наложи предварителна презумпция за виновност срещу Русия.

В Женева преговорният процес от десетилетия се върти в омагьосан кръг. Още от 2008 г., а след това и с актуализирания проект от 2014 г., Русия и Китай внасят в Конференцията по разоръжаването проект за Договор за предотвратяване на разполагането на оръжия в космическото пространство и на употребата или заплахата със сила срещу космически обекти (PPWT). Западните делегации неизменно блокират документа с аргумента, че той не обхваща наземните противоспътникови ракети и не съдържа надеждни механизми за проверка на орбита. Вместо договор САЩ и европейските им съюзници предлагат концепцията за „норми на отговорно поведение“ – политически декларации без юридическа сила, които позволяват на държавите с по-голям технологичен и финансов ресурс да определят сами кое действие в орбита е „отговорно“ и кое не.