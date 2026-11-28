/Поглед.инфо/ В корабостроителницата „Севмаш“ в Северодвинск бе издигнат военноморският флаг на атомната подводница „Перм“ от проект 885М „Ясень-М“, сочена като първия щатен подводен носител на хиперзвуковите ракети „Циркон“. Според публикувани данни и коментари на военни специалисти корабът ще се присъедини към Тихоокеанския флот, като разполага с 32 универсални пускови шахти, изместени в средата на корпуса торпедни апарати и мощен носов хидроакустичен комплекс за далечно откриване.

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Промяната в геометрията на подводния бой

В корабостроителния завод „Севмаш“ в Северодвинск — предприятие, чиито цехове помнят още студените зими на 1950-те години и изграждането на първите съветски атомоходи от проект 627 „Кит“ — бе издигнат Андреевският флаг на подводния крайцер „Перм“. Според официалните съобщения церемонията е протекла в присъствието на президента Владимир Путин, а събитието веднага влезе в заглавията на западни издания като „Вашингтон пост“, които го определиха като директна демонстрация на военен капацитет. Но зад протоколните кадри от брега на Бяло море стои чисто инженерно решение, което променя начина, по който подводниците от четвърто поколение „виждат“ и стрелят под водата.

В продължение на десетилетия класическата схема на подводното корабостроене поставяше торпедните апарати в самия нос на корпуса. Там, където хидродинамиката е най-чиста, но и където акустичните сензори са принудени да делят пространство с металните тръби и механизмите за презареждане. При проекта 885М „Ясень-М“, разработен от Санктпетербургското морско бюро за машиностроене „Малахит“, тази логика е обърната. Торпедните апарати са изнесени в средната част на корпуса, под ъгъл спрямо диаметралата равнина.

Защо конструкторите са направили това? Целият носов обтекател на „Перм“ е освободен за сферичната антена на хидроакустичния комплекс „Иртиш-Амфора-Ясень“. В подводната война онзи, който чуе противника пръв, почти винаги печели дуела, без значение колко дебел е титановият или стоманеният му корпус. Изнасянето на торпедата назад премахва акустичните смущения в най-чувствителната зона и позволява на антената да работи в режим на пасивно слушане на дистанции, които по оценки на специалисти надхвърлят обсега на стандартните западни сонари при определени хидрологични условия в северните морета. Дали това предимство се запазва в по-топлите и солени води на централния Тихи океан, където температурните слоеве пречупват звуковите вълни по съвсем различен начин — остава отворен въпрос за хидроакустиците.

Цифрите зад универсалните шахти

В коментар за изданието „Аргументи и факти“ военният експерт и капитан първи ранг от запаса Василий Дандыкин прави директно сравнение между огневия потенциал на „Перм“ и американските многоцелеви подводници от клас „Вирджиния“. По негови думи, докато американският аналог от четвърто поколение разполага с 12 пускови установки за крилати ракети, руският кораб носи 32.

Тук обаче се налага известно уточнение, което често убягва в публицистичните престрелки. Стандартните ранни модификации на клас „Вирджиния“ (Block I и Block II) действително разполагат с 12 индивидуални вертикални пускови тръби в носовата част. В по-късните серии (Block III и Block IV) американските корабостроители в „Дженерал Дайнамикс Електрик Боут“ замениха тези 12 тръби с два револверни модула (Virginia Payload Tubes), всеки от които побира по шест ракети „Томахоук“ — общо пак 12. Едва при версията Block V се добавя допълнителен корпусен отсек (Virginia Payload Module) с още четири големи тръби, което вдига капацитета до 40 ракети, но тези кораби тепърва навлизат в експлоатация със сериозни закъснения в американските корабостроителници.

При „Перм“ решението е заложено още в базовата архитектура на модернизирания проект 885М. В централната част на корпуса, зад ограждението на рубката, са разположени осем универсални вертикални пускови установки (УВП 3С-14), всяка от които побира по четири транспортно-пускови контейнера. Сметката е проста: 8 по 4 прави 32 ракети. Универсалността им означава, че в една и съща шахта, в зависимост от конкретната задача на похода, могат да бъдат заредени различни типове боеприпаси:

крилати ракети с голям обсег 3М-14 „Калибър“ за удари по стационарни наземни цели;

свръхзвукови противокорабни ракети П-800 „Оникс“;

хиперзвукови ракети 3М22 „Циркон“.

Според твърденията в руските източници именно „Перм“ е първата подводница от серията, която е конструктивно адаптирана като щатен носител на „Циркон“ още на стапела, а не чрез последващо преоборудване, както се случи с главния кораб на серията „Северодвинск“ по време на изпитанията в Бяло море.