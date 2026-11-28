/Поглед.инфо/ След години на категоричен отказ от директен диалог с Москва, Европейският съюз и Великобритания приеха формула за участие в преговори за Украйна чрез формата „Е5 + ЕС“. Според редица политически анализатори този завой не означава отказ от досегашната линия, а опит за адаптиране към новата политика на Вашингтон, нарастващите бюджетни разходи и вътрешнополитическото недоволство. В същото време в Москва гледат на инициативата с открито недоверие и поставят строги предварителни условия.

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Дипломатическият завой на формат „Е5 + ЕС“ и сблъсъкът на интерпретациите

В продължение на повече от три години официалната доктрина на Брюксел и Лондон изключваше каквито и да било преговори с Москва, докато руските войски се намират на украинска територия и без прякото съгласие на Киев по формулата, формулирана още през есента на 2022 г. Този подход беше бетониран на срещата в Бюргенщок през юни 2024 г., където европейските столици заложиха на дипломатическа изолация на Русия. Внезапната промяна на позицията и утвърждаването на преговорния формат „Е5 + ЕС“ — включващ Великобритания, Германия, Италия, Полша и Франция редом с институциите на Европейския съюз — бележи рязка промяна в тактиката, чиито реални мотиви остават предмет на остри спорове.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен очерта рамката на този подход в социалните мрежи, заявявайки, че Европа ще участва активно в процеса чрез „Е5 + ЕС“, като успоредно с това ще поддържа максимална подкрепа за Украйна и максимален натиск върху Русия. Подобна двойствена формулировка веднага породи въпроси доколко заявената готовност за диалог предполага реални отстъпки. Германският канцлер Фридрих Мерц, чиято страна остава най-големият европейски финансов и военен донор на Киев, отиде крачка по-далеч след срещата на така наречената „коалиция на желаещите“ в Берлин. Той посочи Обединените арабски емирства като възможна площадка за четиристранни разговори между Украйна, Русия, Европа и Съединените щати, като дори спомена възможността за постепенно и условно премахване на санкциите.

В дипломатическите среди обаче веднага се обърна внимание на условията, заложени в думите на Мерц — обвързване на евентуалното облекчаване на режима с приемането от страна на Москва на европейската интеграция на Украйна и с руско финансово участие във възстановяването на страната, което на практика представлява форма на репарации. Германският министър на отбраната Борис Писториус, цитиран от списание „Шпигел“, защити необходимостта от открит разговор, но представи ситуацията така, сякаш инициативата за сигналите идва от руския президент Владимир Путин, а не от притиснатите от обстоятелствата европейски правителства. Полският премиер Доналд Туск от своя страна побърза да декларира, че Варшава ще играе ключова роля в този механизъм, въпреки традиционно твърдата линия на Полша спрямо Кремъл.

От руска страна реакцията на тези сигнали е подчертано сдържана и скептична. Помощникът на руския президент по външнополитическите въпроси Юрий Ушаков заяви, че участие на европейците ще има едва когато Москва получи ясен сигнал какво точно искат те и какви конструктивни решения могат да предложат. Прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков допълни тази позиция с въпроса доколко „коалицията на желаещите“ действително се стреми към мирно уреждане, а не към намиране на нов инструмент за продължаване на бойните действия. Самият Владимир Путин изрази съмнение, че с настоящите управляващи елити в редица западноевропейски държави е възможно пълноценно нормализиране на отношенията.

Вашингтонският фактор и прехвърлянето на финансовата сметка

За да се разбере защо Лондон, Берлин и Париж се съгласяват да седнат на една маса с Москва без предварително изтегляне на руските сили, трябва да се проследи промяната в трансатлантическите отношения. След завръщането на Доналд Тръмп в Белия дом американската администрация започна методично да преразглежда степента на своето пряко финансово и военно ангажиране в Източна Европа, откривайки паралелни двустранни канали за комуникация с Москва. За европейските столици перспективата Вашингтон и Кремъл да договорят параметрите на европейската архитектура за сигурност през главите на ЕС се превърна в сериозен политически и имиджов риск.

Според анализ, цитиран в изходната публикация и позоваващ се на оценки на изданието „Политико“, участието на европейците и украинците в този преговорен процес носи белезите на дипломатически театър пред Вашингтон. Основната цел на Брюксел и Лондон в тази интерпретация е да демонстрират конструктивност пред американския президент, за да избегнат обвинения в саботиране на мирните му инициативи. Логиката на подобен ход е проста: ако преговорите зациклят или се провалят, отговорността трябва да бъде прехвърлена изцяло върху Русия, което би дало аргументи на европейските лидери да настояват пред Белия дом за запазване или дори засилване на американската военна помощ за Киев.

От друга страна, не бива да се пренебрегват и чисто материалните ограничения, пред които са изправени европейските икономики — фактор, който често остава в сянката на политическата реторика. Дори при наличие на политическа воля, военно-промишленият комплекс на Европейския съюз се сблъсква със структурни дефицити. Обещанията за доставка на един милион артилерийски снаряда калибър 155 мм се изпълняваха със сериозно закъснение поради недостиг на барут, тротил и производствени мощности в концерни като „Райнметал“ и БАЕ Системс. Системите за противовъздушна отбрана „Пейтриът“ и „Ирис-Т“ изчерпват наличните си ракети-прехващачи по-бързо, отколкото европейските заводи успяват да ги произведат.

Финансовата тежест също достига критични нива. Дългосрочният инструмент на ЕС за Украйна на стойност 50 милиарда евро за периода 2024–2027 г. и блокираните траншове по Европейския инструмент за мир трудно могат да компенсират евентуално рязко свиване на американските доставки по линия на Пентагона. В самата Германия правителството на Фридрих Мерц е принудено да балансира между конституционната „дългова спирачка“, нуждата от модернизация на Бундесвера и исканията за нови кредитни линии в подкрепа на Киев. Във Франция процедурата за прекомерен бюджетен дефицит, открита от Европейската комисия, ограничава фискалното пространство на Париж. В тези условия влизането в преговорен формат се явява не просто дипломатическа маневра спрямо САЩ, а опит да се намери изход от финансово и индустриално пренапрежение, без това да изглежда като капитулация.