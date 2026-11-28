На 26 ноември Министерството на отбраната проведе редовна пресконференция, на която говорителят му полковник Чън Си отговори на въпроси на журналисти.
Той посочи, че правителството в Токио от дълго време проявява пасивно и формално отношение към въпроса за оставените от японската армия химически оръжия и използва различни предлози, за да забавя процеса на тяхното унищожаване. Политическият му ангажимент за „пълното им унищожаване във възможно най-кратък срок“ е на път да се превърне в „празно обещание“, посочи Чън Си.
„Нещо повече, десни сили в Япония, в разрез с международното право и човешката съвест, открито разпространяват абсурдни твърдения, че оставените химически оръжия са „безвредни по природа“ или че давностният срок за търсене на отговорност вече е изтекъл. От историческата вина не може да се избяга, а отговорностите и задълженията не могат да бъдат прехвърляни. Призоваваме Япония възможно най-скоро да предостави достоверна информация за местоположението на заровените химически оръжия и цялостно да ускори процеса по тяхното обезвреждане, така че токсичната заплаха от тях да бъде окончателно премахната и на китайския народ да бъде върната чистата му земя“, заяви говорителят.