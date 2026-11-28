/Поглед.инфо/ На 23 ноември Китай бе премиерата на документалния филм „Да върнем чистата си земя“, посветен на химическите оръжия, оставени от Япония в страната. Филмът беше излъчен и по време на Конференцията на държавите – страни по Конвенцията за забрана на химическите оръжия.

На 26 ноември Министерството на отбраната проведе редовна пресконференция, на която говорителят му полковник Чън Си отговори на въпроси на журналисти.

Той посочи, че правителството в Токио от дълго време проявява пасивно и формално отношение към въпроса за оставените от японската армия химически оръжия и използва различни предлози, за да забавя процеса на тяхното унищожаване. Политическият му ангажимент за „пълното им унищожаване във възможно най-кратък срок“ е на път да се превърне в „празно обещание“, посочи Чън Си.

„Нещо повече, десни сили в Япония, в разрез с международното право и човешката съвест, открито разпространяват абсурдни твърдения, че оставените химически оръжия са „безвредни по природа“ или че давностният срок за търсене на отговорност вече е изтекъл. От историческата вина не може да се избяга, а отговорностите и задълженията не могат да бъдат прехвърляни. Призоваваме Япония възможно най-скоро да предостави достоверна информация за местоположението на заровените химически оръжия и цялостно да ускори процеса по тяхното обезвреждане, така че токсичната заплаха от тях да бъде окончателно премахната и на китайския народ да бъде върната чистата му земя“, заяви говорителят.