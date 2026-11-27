На 21 ноември Китайската медийна група (CMG) започна излъчването на документалната поредица „30-ият паралел“ по своя финансов канал CCTV-2. Екипът е посетил на място над 100 археологически обекта, свързани с древни цивилизации. Чрез тях филмът проследява възникването и развитието на различни общества, както и причините за настъпилите исторически промени.
Документалният филм „30-ият паралел“ тръгва по китайската телевизия
/Поглед.инфо/ От бреговете на Нил до Месопотамия, от долината на Инд до Китай – много от древните цивилизации са възникнали и процъфтели в обширните територии около 30-ия градус северна ширина. Как хората, разделени от хиляди километри, са усвоили земеделието, създали постоянни селища, изградили градове и развили писменост? И как търговията и технологичният обмен са повлияли върху развитието на тези цивилизации?
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